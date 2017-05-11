История величайшего обмана человечества. Евгений Спицын
Великие битвы и неизвестные государства: правда и вымысел в научных книгах и школьных учебниках
Евгений Спицын – историк, автор книг по истории России – рассуждает почему современные книги пишутся не на базе исторических исследований, а на базе сказок? Можно ли возродить былую славу исторической школы? Как отыскать истинную подоплёку событий? С какими материалами работают современные историки? Как исследуют источники и создают концепции?
Скрывают ли от нас великие битвы и неизвестные государства? Существовала ли Великая Тартария? Кто в Древней Руси выполнял роль пограничников? Почему после крушения СССР мир до сих пор лихорадит? Как будет развиваться экономическая ситуация в дальнейшем?
Можно ли выжить в условиях давления США? Почему было сразу ясно, кто такой Трамп? На чьи интересы он работает? Сможет ли человечество избежать крупномасштабной войны и гибели мировой цивилизации и не повторить судьбу наших предшественников?
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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Однажды к мудрецу пришёл человек и сказал, что не может найти что то, но так и не сказал,что именно и ушёл. Мудрец долго размышлял, что тот ищет, но потом предположил, что тот потерял совесть-ведь он отнял у него много времени и покоя не дав награды взамен. После мудрец повстречал человека и сказал, что нашёл что он искал-это совесть! Человек сказал, что совесть другая ему не нужна-у него есть своя!
Но почему ты отвлекаешь по пустякам не дав награды?
У меня просто нет ничего!
Мудрец долго размышлял и понял, что взамен надо требовать тоже мудрый совет!
Мудрец спросил, что ты будешь делать если я дам тебе ступу наполненную водой?
Человек сказал-вылью воду из ступы, высушу, насыплю зерна и начну толочь зерно.
Мудрец укорил человека, но почему же ты всю свою жизнь толкёшь воду в ступе-думая о пустяках, забывая о сути?
Её у меня просто нет ответил человек!
Современный человек толчёт воду в ступе-думая о пустяках, не зная сути вещей.
Многие пророки приходили, но человеку требуемого не дали-показав иллюзию Истины.
Истина заключена в том что каждый должен стремиться к Свету-как цветок, но этого мало надо накапливать разум-поколение-за поколением. Это возможно с помощью книг, но не каждый автор способен написать правильную книгу, прежде надо учесть опыт прежних авторов и пойти дальше. У нас же высмеивают тех кто стремится учесть опыт прежних авторов-убеждают его, что он на ложном пути.