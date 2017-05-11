История величайшего обмана человечества. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Великие битвы и неизвестные государства: правда и вымысел в научных книгах и школьных учебниках

Евгений Спицын – историк, автор книг по истории России – рассуждает почему современные книги пишутся не на базе исторических исследований, а на базе сказок? Можно ли возродить былую славу исторической школы? Как отыскать истинную подоплёку событий? С какими материалами работают современные историки? Как исследуют источники и создают концепции?

Скрывают ли от нас великие битвы и неизвестные государства? Существовала ли Великая Тартария? Кто в Древней Руси выполнял роль пограничников? Почему после крушения СССР мир до сих пор лихорадит? Как будет развиваться экономическая ситуация в дальнейшем?

Можно ли выжить в условиях давления США? Почему было сразу ясно, кто такой Трамп? На чьи интересы он работает? Сможет ли человечество избежать крупномасштабной войны и гибели мировой цивилизации и не повторить судьбу наших предшественников?



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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.



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