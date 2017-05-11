Дилемма дня: либо фашизм, либо коммунизм – третьего не дано

В своё время система социализма многое делала для того, чтобы перевести экономику на безналичный расчет и по возможности сократить излишнюю работу по денежным операциям. Собственно движение к коммунизму как раз и подразумевало отмирание денежной системы и перевод экономики на приоритеты учета затрат энергоресурсов как наиболее передового способа товарных отношений, что было вполне закономерным явлением развития социализма. Поскольку деньги в экономике выступают как торговый посредник, их значение в коммунизме должно быть сведено к нулю, а на месте денег должен появиться эквивалент энергозатрат, в которых энергоресурсы (или как их чаще всего называют «черное золото» – по доминированию цвета нефти) занимают ведущее место в экономических расчетах. Собственно, даже в фантастических произведениях будущее человечества представало в овладении большими потенциалами энергии.

Однако империализму удалось развалить социалистическую систему экономики, обвинив её, с помощью ренегатов от ЦК КПСС, в «сталинизме», который сначала приравнивали к тоталитаризму, а потом, не имея достойного ответа со стороны коммунистов, быстро «объединили» с гитлеровским фашизмом.



И теперь, когда мы оцениваем перспективы развития современного капитализма, ученые социалистической ориентации с удивлением обнаруживают, что товарно-денежные отношения тянут ведущие страны Запада к откровенной политике фашизма, который остается единственной перспективой в «развитии» капитализма.

Один из руководителей Академии Тринитаризма В.Ю.Татур еще 2003 году подметил эту черту капитализма в статье «Геофашизм как идеал и высшая стадия империализма», ибо нарастающий по объемам отказ от наличных денег и перевод товарообмена на безналичные расчеты, стал естественным переходом финансового капитала на следующий этап своего развития, фашизм.



В статье, в частности, было сказано: «Финансовый капитал стремится не просто к мировому господству. Он стремится подчинить не только страны, а каждого человека, уничтожив его личность и превратив его в индивида. Этот индивид будет представлен несколькими строками в компьютерной базе данных, и вся личность сведется к определенному количеству счетов. Человек будет обезличен, потому что так он воспринимается финансовым капиталом.



Но, будучи обезличен, он будет и подконтролен. Каждый его шаг как потребителя будет контролироваться. И этому способствуют компьютерные технологии, в частности, Интернет, который как паутина накрывает Землю, проникая в дома, офисы, банки, магазины.



Сетевые технологии привели к тому, что бумажные деньги уходят в прошлое. При этом испаряется реальный, пусть даже бумажный, вещественный носитель денег, даже видимость этого носителя: возникают электронные деньги и их носитель – электромагнитные поля.



Наступает время всевластия электронных денег, на производство которых уже не будут расходоваться ни время, ни ресурсы. Тот, кто будет владеть инструментом их производства – будет владеть миром (или той его частью, которая примет их). Электронные деньги и средства контроля за людьми станут реальной технологической основой геофашизма».

Автор давал понять, что у человечества есть еще шанс не попасть в этот концлагерь. И у России в создании и реализации этого шанса особая роль.

Совсем недавно на эту же тему выступил известный экономист В.Ю.Катасонов. Он начал анализ со Скандинавии и заметил:

«В Швеции начат выпуск бесконтактных банковских карточек — их станут выдавать в Швеции и странах Прибалтики, где существует множество отделений шведских банков, уже в августе. Хорошо это или плохо? И к чему приведет?

Шведы активнее всех борются с наличными в обороте. Операции с наличными деньгами там составляют всего 3%. Меньше, чем у шведов, эта доля лишь в Южной Корее — 2%. А в среднем в странах Запада в общей денежной массе около 10% наличных, в развивающихся странах — 15%, в России — 25%. В Швеции же и за проезд в автобусе заплатить наличными деньгами пассажир не сможет. Нужно заранее купить проездной либо осуществить оплату с мобильного телефона.

На Западе правительства устанавливают лимиты на использование наличных — в некоторых странах Европы разрешено не более 1000 евро. Многие банки объявляют о том, что прекращают все операции с наличными, другие устанавливают высокие комиссии на услуги, если клиент оплачивает их наличными. И даже отказываются хранить наличные в сейфовых ячейках, если они не представляют коллекционной ценности!

У нас в России также стало практически невозможно заплатить наличными без комиссии за некоторые услуги — например, за сотовую связь. Только пластиковой карточкой своего банка! Нас чуть ли не силой затаскивают в «электронный банковский рай», где ничто не мешает повышать тарифы. И произвол с тарифами — только полбеды.



Хуже то, что ваши «электронные ключи» никакого реального значения не имеют. Вы (или кто-то другой) после ввода пин-кода любой из ваших карточек можете оперировать сразу всеми вашими счетами в одном банке. Но банки стараются заработать и на уязвимости своих «карточных домиков». Почти везде навязывают услугу страхования карточных счетов, которые нам только что рекламировали как самые передовые и безопасные технологии!

Наличные деньги из оборота вытесняются целенаправленно. Доводы сторонников 100-процентного безналичного расчета хорошо известны. Переход к нему якобы позволит исцелить многие язвы современного общества: торговлю наркотиками, терроризм, работорговлю, организованную преступность, коррупцию, уклонение от налогов, снижение затраты госбюджетов…»

В конечном счете В.Ю.Катасонов приходит к выводу о том, что Запад создает таким образом «банковский концлагерь»:

«Есть много признаков того, что кампанию по вытеснению наличных денег стимулируют банкиры. Зачем?

Во-первых, уже давно обозначилась тенденция к снижению ставок по кредитам и вкладам. Стимулы хранить деньги в банках исчезают — наличные средства как способ накопления становятся предпочтительными. А переход к 100-процентному безналичному расчету застрахует банкиров от бегства клиентов.

Во-вторых, безналичный расчет — это деньги из воздуха. Во всех странах законным платежным средством являются наличные. Клиенты приносят законные деньги в банки, а там под каждый доллар (рубль, евро, фунт) таких денег выпускают в виде кредитов несколько безналичных долларов (евро, фунтов, рублей и т. п.). Это фальшивомонетничество в особо крупных размерах!



Суть этой схемы обнаруживается лишь во время кризисов, когда клиенты устраивают «набеги» на банки, требуя возвращения своих законных денег, которых у банков либо не оказывается вообще, либо не хватает на всех. Чем меньше доля наличности, тем больше у банков возможности делать деньги из воздуха.

В-третьих, высшая цель «хозяев денег» (мировых банкиров) — абсолютная власть. Переход к денежной системе, основанной на безнале, будет означать построение мирового банковского концлагеря. Все операции с безналом окажутся под электронным колпаком. А положение держателей счетов будет определяться их поведением и образом мысли. В случае «отклонений от норм» счет гражданина будет просто блокироваться, что будет означать для него смертный приговор.

Как писал Джон Колеман в своей книге «Комитет 300», одной из главных задач «хозяев денег» является истребление миллиардов «лишних» людей на планете. Что ж, банковский концлагерь может стать идеальным средством решения такой задачи».

Первый свисток о предупреждении отключения от банковской системы расчетов прозвучал совсем недавно. У властей России начался конфликт с Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (от англ. SocietyforWorldwideInterbankFinancialTel ecommunications (SWIFT), произносится как СВИФТ), коей является международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.



Также известна как SWIFT-BIC (англ. BankIdentifierCodes), BICcode, SWIFTID или SWIFTcode. Основана в 1973; соучредителями выступили 239 банков из 15 стран.

По сути дела западные банкиры могли отключить от платежных операций всё население России, которое использует платежные карточки, подконтрольные СВИФТ. Поэтому Центральный Банк России стал предпринимать отчаянные меры, чтобы обезопасить банки от возможных проблем в случае отключения от системы международных расчетов SWIFT. Евросоюз в сентябре 2014 года и в январе 2015 призвал к новым ограничительным мерам в отношении России, в том числе к отключению России от системы SWIFT. И России пришлось делать свои платежные карточки и вводить их в оборот.

Но было бы наивностью полагать, что такой порядок волчьих законов Запад применяет к третьим странам или к своим противникам из-за несоответствия во взглядах на «демократию». Сама мораль мира денег полностью соответствует «волчьему кодексу», который ныне заменяет Западу их «демократию».

В конце июля TheNewYorkTimes опубликовала скандальную статью с интригующим заголовком «Секс, страх и видеонаблюдение в крупнейшем хедж-фонде мира». Статья поведала о жалобах властям со стороны сотрудников хедж-фонда Bridgewаter Аssociаtes, управляющего активами более чем на 50 млрд долларов. Сотрудники, выражавшие лицо мира денег США, жаловались на гнетущую атмосферу в компании – все, что происходит в офисе, подлежит видео- и аудиозаписи, имеют место случаи сексуального домогательства, включая однополое, и попытки замять инциденты с помощью давления топ-менеджмента.

Конечно, такой финансовый беспредел стал возможен только потому, что сталинская модель экономики, основанная на энергозатратах и поддерживаемая тогда половиной мирового населения, была выброшена за борт мирового революционного движения, а на её месте Запад, усилиями диссидентов и ренегатов от ЦК КПСС, создал уродливое подобие социализма.



Последовавшее затем преклонение социалистической экономики перед долларом позволило империализму творить всё, что ему придет в голову. В результате мы пожинаем плоды поклонения денежному идолу в ущерб развитию экономики социализма на базе энергозатрат, выросшей из ленинской электрификации, политически обоснованной вождем как «вторая программа партии», которая должна функционировать с «первой программой партии» – Советской властью, что Владимир Ильич Ленин представил на VIII съезде Советов в 1920 году.

С ленинской электрификации исторически начинается осмысленное планирование и создание экономических программ, объединяющих как национальные окраины, так и передовой пролетариат.

Ослабление социализма и его развал в СССР привели к тому, что империализм лишь запускает печатный станок по выпуску денег, или печатает акции на основные фонды только потому, что все сырьевые богатства мира продает на доллары и у денежных корпораций нет противовеса со стороны рабочего класса, который бы противопоставлял такому хамству учет и контроль энергозатрат на базе «второй программы» Ленина, программы, способной осуществляться только силами трудовых масс.

Слушая российских политиков, может сложиться впечатление, что в России всё принадлежит народу и только наиболее предприимчивые его представители владеют какой-то долей собственности, приносящей высокий доход, «достойный» их таланта предпринимателей. На деле эти предприниматели из кожи лезут, чтобы продавать национальные богатства за доллары и уводить полученные доллары в офшоры или покупать за Западе дорогую недвижимость.

Ситуация в мировой экономике сложилась довольно странная. Запад находится в дефляции и банковская система не фиксирует какой-либо прибыли, но жизненный уровень западных стран поддерживается на высоком уровне. Восток и Россия пребывают в инфляции и их жизненный уровень желает иметь большего.

Почему широкие массы не применяют на практике программу Ленинской электрификации, а империализм в ответ на это творит произвол?

Все дело в том, что ситуацию с высоким жизненным уровнем Запада решает не банковская система, а торговый оборот, сложившийся после Второй мировой войны и по сути дела представляющий собой процесс грабежа всего не западного мира.



Дело решают не банковская прибыль компаний, а прибыль торговых посредников, которая почти сразу переходит в новые закупки, а новый оборот приносит посредникам ещё большие прибыли. Амортизатором таких накоплений служат офшоры и скупка недвижимости, отчего на Западе гудят постоянные споры о невыплате налогов.



Т.е. мировой рынок перешел полностью в режим системы казино и обслуживает «золотой миллиард», оставляя всех остальных за бортом. А банковская система Запада контролирует не столько прибыли своих капиталистов, сколько держит руку на основных фондах остального мира, которые далеко не всегда отличаются новизной и научными подходом в решении промышленных задач. Тут вывоз капитала с Запада делает своё дело и процветает, а Восток и развивающийся мир только нищает.

В результате, чтобы удержать не западный мир в повиновении, Запад вынужден опираться на режимы, которые во всем опираются на политику доллара и, «по заявкам» ведущих банкиров, копируют фашизм в разновидностях терроризма, как систему создания управляемого хаоса. Собственно, это некий эрзац гитлеровской идеологии мирового порабощения, только жертв пока не так много.



Сказываются тормоза, запущенные в мировую экономику ещё сталинской моделью развития и усилиями трудовых масс продолжающие ещё цепляться за старые нормы борьбы, которую в уродливой форме выражают профсоюзы. Отчего накал политических противоречий постоянно возрастает, а военные конфликты становятся просто обыденным занятием, столь же спекулятивным, сколь спекулятивным является сам мировой рынок.

И хотя ленинские программы партии по строительству коммунизма, ярче всего выраженные в сталинский период развития, современному капитализму удалось торпедировать, тем не менее сам империализм группируется на ведущих направлениях торговли энергоресурсами и металлами, вырабатывая свою программу «управляемого хаоса», с помощью которого удается манипулировать ценами и прибирать к рукам основные ресурсы.



А ресурсы в экономике представляют собой её кровеностную систему, функционирование которой в государственном организме позволяет наращивать силы, либо их ослаблять, если возникают дефициты как с ресурсами, так и с платежеспособностью их приобрести. В конечном счете всё упирается в распределение прибыли от использования ресурсов. Тут очень много желающих её получать, не прилагая к производству товарной массы никаких сил.

История получения прибыли капитализмом, особенно в нынешней империалистической стадии, сильно изменилась. Если столетие назад экономические правила вынуждали бизнес во всем отчитываться перед банковской системой, то теперь банковская система сама стремится поспевать за крупными приобретателями покупок, сливаясь с ними в едином порыве, чтобы удерживать свою капитализацию на высоком уровне.



Отчего возникает неконтролируемая никем закредитованность рынка продаж и покупок, в которой все стремятся получить свою долю. Само империалистическое государство стало совокупным капиталистом, готовым рвать на части любое государство, в том числе и своё. В результате в реальном секторе экономики оказываются необычайно крупно «раздутыми» конгломераты связи, типа Майкрософт (Microsoft), Гуугл (Google) и т.п., Американские корпорации Apple, Google, Microsoft и Amazon стремятся перехватить инициативу у крупных банков и замкнуть весь учет и контроль финансов на себя.



В то же время, корпораций типа выше перечисленных ныне в мире хоть пруд пруди, что грозит обрушением их фондовой значимости и потянет за собой разрыв таких искусственно накаченных экономических пузырей. А это явление разрыва потянет за собой лопание таких пузырей как самые крупные банки США и Запада, что способен выразить только «принцип домино»…

По сути дела из экономики выброшен целый класс производителей, который принято понимать как рабочий класс, и на его месте империализм пытается создать безмозглое быдло, управляемое фашиствующими или террористическими режимами. Западный мир просто грабит остальное население Земли, создав на месте искусства, которое должно воспитывать в прогрессивном направлении, систему оболванивания.



Ведущие финансисты мира каждый день вбрасывают на мировой рынок полтора триллиона долларов (сумма, которую в своё время указал Фидель Кастро, в чем его поддержали многие прогрессивные деятели), скупая на корню как продукцию слаборазвитого мира, так и его наиболее перспективные фонды производства. К этому обязывают правила ВТО, а ФРС в США устанавливает правила поведения на мировом рынке. И здесь главным вопросом экономики становится цена на энергоресурсы, которую контролирует как раз западная банковская система империализма.

Почти столетие назад Ленин разработал учение контроля энергоресурсов рабочим классом. На этом учении, объединившим тогда национальные интересы многонациональной страны в единый экономический комплекс и резко повысившим производительность труда по всему производственному потенциалу, Сталин построил великую державу. И надо полагать, современный рабочий класс либо осилит это нелегкое учение о приоритете энергоресурсов в экономике, управление которым происходит на рабочих местах трудового люда и придаст ленинской электрификации второе дыхание, либо распоряжаться национальными богатствами в свою пользу будут западные финансисты.



А это уже грозит превратить армию Труда в инфантильное быдло, которое будут грабить на рассуждениях о высоком таланте бизнесменов, лишая тем самым сил тех, кто борется за лучшее будущее, чем обеспечит этой армии место проживания в банковском концлагере.

Каким же образом создается и функционирует совокупный капиталист в современном мире? Как это выражается в крупном и мелком бизнесе ?

Совокупный капиталист складывается из политики инвестиций, которую Ленин просто называл спекуляцией. Экономист Катасонов объясняет поведение крупного капитала так:

«В этой непростой ситуации банкам невыгодно уже заниматься своим традиционным депозитно-кредитным промыслом. Они уходят на финансовые рынки, перенося центр тяжести своих активных операций с кредитов на инвестиции. Но под «инвестициями» на самом деле скрываются банальные спекуляции с разного рода финансовыми инструментами.



Впрочем, и на финансовых рынках для спекулянтов наступают тяжелые времена. В Европе за последние два-три года появилось большое количество государственных долговых бумаг с отрицательным процентом. Спекулянты, конечно, пытаются играть и с такими «картами», но эта игра крайне непривычна и не приносит баснословных прибылей. А убытки случаются все чаще.

Впрочем, феномен нулевых и отрицательных процентных ставок пока в основном наблюдается в странах «золотого миллиарда». Там снижению процентных ставок по депозитам, кредитам и финансовым инструментам очень способствуют денежные власти, которые проводят политику «количественных смягчений».



Проще говоря, центральные банки включили «печатные станки», непрерывно вбрасывая в экономику громадные количества денег. Происходит «перепроизводство» денег. А при «перепроизводстве» любого товара цена на него падает. Деньги в этом смысле исключением не являются.

А вот на периферии мирового капитализма центральным банкам строго-настрого запрещено заниматься «количественными смягчениями». Им приказано заниматься прямо противоположным — «количественным ужесточением». Проще говоря, сжатием денежной массы. Поэтому на периферии мирового капитализма процентные ставки остаются (пока) на высоком уровне.



Для мировых ростовщиков Уолл-стрит, лондонского Сити и других банковских центров страны периферии мирового капитализма являются «спасательным кругом». Здесь они продолжают себя чувствовать как классические денежные капиталисты. Впрочем, рано или поздно эпидемия отрицательного процента доберется и до периферии мирового капитализма. Есть признаки, что уже добралась».

Мелкий бизнес в создавшихся условиях во всём подражает крупному капиталу, создав уродливую систему сетевого маркетинга. Что это такое ?

Сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг; англ. multilevelmarketing, MLM) — концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение партнёров, имеющих аналогичные права.



При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений (бонусов), зависящих от объёма продаж, совершённых привлечёнными ими сбытовыми агентами. В конечном счете все эти построения принимают форму финансовых пирамид.

Сетевой маркетинг может рассматриваться как форма внемагазинной розничной торговли, особый вид прямых (персональных) продаж, при которой сбытовые агенты (дистрибьюторы) фирмы-производителя самостоятельно устанавливают, в первую очередь, на основе личных связей, прямые контакты с потенциальными покупателями.



Продажи обычно осуществляются на дому у покупателя. Продав покупателю определённый товар, дистрибьютор предлагает ему за установленный процент от объёма продаж найти новых покупателей; тем, в свою очередь, предлагают на тех же условиях найти очередных покупателей и т. д. Таким образом создаётся многоуровневая сеть покупателей-продавцов (в различных сетевых компаниях их называют по-разному — партнёрами, независимыми владельцами бизнеса, дилерами, консультантами, консультантами по продажам, независимыми агентами и т. д.).

Мировой сетевой бизнес оценивается приблизительно в 150—200 млрд долл. Крупнейшие корпорации имеют оборот от 5 до 9 млрд долл. в год.

В то же время во многих штатах США, не имеющих законодательного регулирования деятельности MLM-компаний, действуют законы, запрещающие создание и использование схем финансовых пирамид. На основании этих законов осуществляется контроль над возможными нарушениями в деятельности MLM-компаний.

В России первое практическое применение концепции сетевого маркетинга относится к началу 1990-х годов. Массовому привлечению людей в сетевые компании способствовала резко ухудшившаяся социально-экономическая обстановка. В первой половине 1990-х годов сетевой маркетинг был представлен не более чем десятком иностранных компаний с ассортиментом, включающим биологически активные добавки к пище и косметику. Во второй половине 1990-х годов стали появляться российские сетевые компании, занимающиеся выпуском своей собственной продукции или распространением продукции российских производителей

В июне 1987 года в журнале Money Magazine была опубликована статья, в которой утверждается, что дистрибьюторы сетевых компаний, ожидающие дохода в миллионы долларов и продающие огромное количество товара, после вычета расходов, связанных с бизнесом, получали очень незначительную прибыль. Некоторым даже пришлось заложить собственную недвижимость. Таким образом в штате Техас в США было вложено 300—400 тысяч долларов в 1986 году в ныне не существующую компанию Starcom.

Многоуровневый маркетинг часто сравнивают с финансовыми пирамидами. Однако в статье журнала Money Magazine подчёркивается, что законные структуры, имеющие форму пирамиды, в сетевом маркетинге состоят из дистрибьюторов, которые делают деньги, прежде всего, на продажах конкретного товара лично и приглашёнными ими людьми нижних уровней.

Незаконные компании дают своим дистрибьюторам возможность делать деньги не на продаже товара, а на взимании платы за вхождение в компанию новым дистрибьюторам. То есть работника начинают грабить прежде, чем он начнет что-то зарабатывать.

Сетевой маркетинг, как это ни странно. часто критикуется представителями Русской православной церкви, которые называют компании, использующие для реализации товара сетевую концепцию, коммерческими культами. По их мнению, каждая такая компания не имеет собственного религиозного учения, но имеет культ богатства и благополучия, что порицается.



Сетевые компании смешиваются с движениями Нью Эйдж, обвиняются в насильственном изменении мировоззрения человека и создании психологической зависимости. Нью Эйдж (англ. NewAge, буквально «новая эра»), религии «нового века» — общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера.



Движение Нью Эйдж получило развитие также и в России, где появились как западные, так и специфически российские организации и объединения. Такого рода группы нередко позиционируют свои учения не как религиозные, а как культурологические, оздоровительные, просвещенческие, образовательные или спортивные. Некоторые исследователи рассматривают группы движения Нью эйдж как разновидность деструктивных культов.

Между тем, основная экономическая жизнь широких масс напрямую связана с использованием «черного золота». Причем, как производительность труда, так и сам жизненный уровень населения напрямую связан с затратами этого самого «черного золота».



А когда сто лет назад Западная Европа запустила идею повторить во всем экономическую модель США и превратиться в Соединенные Штаты Европы, это нашло у В.И.Ленина «О лозунге Соединенных Штатов Европы» издевательскую критику несбыточности таких надежд. Невозможность построения СШЕ Ленин видел в низкой производительности труда в Европе, которая не позволит создать на континенте уровень жизни, достойный США. Вождь напрямую давал понять, что без объединяющей всю Западную Европу экономической программы нельзя построить самое передовое государство.

Между тем в США в 1913 году вводили в действие Федеральную резервную систему (ФРС), ставшую олицетворением центрального банка страны, выполняющую роль финансового регулятора. Однако ФРС не смогла отрегулировать и предохранить капитализм от мирового кризиса 1929 -1933 годов. А в Советском Союзе в эти годы наметился великий перелом и социалистическая страна экономически пошла резко в гору, делая ставку на экономию «черного золота» и указывая именно его главным критерием экономического прогресса.

Но в начале ХХ века производительность труда в США Ленин рассматривал по уровню оснащенности и развития новых гидроэлектростанций, видя возможности американской экономики выйти на уровень зарплаты рабочих в 4000 рублей (что по тому курсу доллара равнялось 2000 долларов) и 6-ти часовому рабочему дню. Для Европы – это была недостижимая цель, поэтому наиболее близкой целью оказалась Первая мировая война, как самый простой способ поправить свои экономические дела…

Две мировые войны не смогли обеспечить Западной Европе существенный подъем экономики. Наоборот, европейскими распрями умело воспользовался американский капитал, традиционно уводя доллары в Тихоокеанский регион.

Поэтому Западная Европа после всех неудач в 1950 году создает Европейское сообщество угля и стали, с которого начал формироваться Евросоюз. На этот раз в основу объединяющей экономической программы было положено как раз «черное золото» из угля, которое органически дополняла выплавка металлов, напрямую зависящая от затрат энергоресурсов.



План Маршала способствовал закупке необходимых ресурсов и расширению производства. Но проблема Евросоюза уже тогда выражалась узким кругом финансово-промышленной элиты Германии и Франции, которая решала все проблемы объединения государств в один союз. Расширение экономической базы Германии и Франции втягивало в свой кругооборот другие страны Западной Европы.



Такая модель развития работала вплоть до конца 90-х годов, когда была принята единая валюта. После чего началась чехарда законов, и наиболее ярко выраженный Лиссабонский договор установил диктат европейских элит, что оттолкнуло европейские массы от Евросоюза. Отчуждение общества от элит выразилось голосованием за клоунов, популистов, ультраправых, леваков, которые становились в отрицательную позу к официальным властям Евросоюза.





Владимир Рябов

г. Ленинград