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Честь имеем

08:44. 11 мая 2017 Просмотров - 26 Один комментарий Опубликовал:

Сложно представить, но и в России есть люди, которые не любят праздник Победы. Когда равнодушно относятся, кое-как понять можно — ну не дал Господь сердца. Трагедия, конечно, но бывает. Растительное мышление.

А вот чтобы не любить — тут без сердца никак. Наверное, имеет смысл уточнить, что же эти странные люди не любят.

А не любят они сам факт, что, по их «авторитетному» мнению, русский народ может победить. Мало того, сто процентов победит, даже если для этого потребуется пожертвовать всем, что имеется, включая собственную жизнь. Видимо, это и является основной причиной неприятия праздника: любыми способами выжить хочет генетический мусор и не может простить других за способность превозмочь базовый инстинкт во имя святой цели.

Так что же о других, не относящихся к нашей великой нации, говорить? Им только напомнить можно, что если бы наши предки не обладали этим жертвенным даром, то их бы самих давно не было. Не было у фашистской, а точнее нацистской, Германии замысла кого-то в живых оставлять. Разве что временно — чтобы успели себе могилы вырыть. И украинские парубки, кидающие «зиги», — это комичное отрицание здравого смысла. А карликовые и реликтовые державы, препятствующие празднованию Дня Победы, готовят себе печальную участь однажды потерять наше доброе к ним отношение и остаться наедине с очередным претендентом на мировое господство.

А он будет. Обязательно будет.

Такова природа человеческая, не облагороженная духовным подвигом. Не спят духи злобы поднебесной, не могут простить человека за его право даже ангелам имена нарекать. Провоцируют на новые Вавилоны.

Так что потешным «державам» поосторожнее следует себя вести.

Не забывать, что при необходимости мы опять поставим всех в коленно-локтевую позицию и научим нашу Родину любить. Знаем, что многие из нас до победы не доживут, но именно это победу и обеспечит. Оттого и праздник Победы для нас больше, чем юбилейное торжество и день памяти предков-победителей.

Праздник Победы для нас — сакральный ритуал, означающий нашу готовность к смерти во имя жизни других, даже если «другие» не имеют чести ценить это.

Такие мы, как и наши предки, — победители.

Честь имеем.

Иван Охлобыстин

P.S
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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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