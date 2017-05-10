Знакомьтесь: моя новая книга «Война. Чужими руками»
Уважаемые читатели и единомышленники!
Многомесячная работа над моей новой книгой закончена. Закончена работа автора. Закончена работа редактора, корректоров и художников.
Пришло время представить на ваш суд мою 17-ю книгу.
Она называется «Война. Чужими руками».
Ориентировочное время выхода: самый конец мая.
Первая презентация её состоится в Москве.
На Красной площади.
Москва
4 июня, 20.30, «Красная площадь», шатер «Нон-фикшн»
До этого мы сможем пообщаться с вами:
Тимишоара (Румыния)
12 мая, 19.30, конференц-зал Bastion Theresia, (Str. Popa Sapca Nr. 4)
Кишинев
15 мая, 14.00, конференц-зал гостиницы Jolly Alon, (ул. М. Чеботарь, д. 37)
Москва
16 мая, 18.30, Дом книги «Молодая Гвардия», (ул. Б. Полянка, 28)
Санкт-Петербург
27 мая, 16.30, Книжный Салон, сцена Михайловского манежа (Манежная пл., 2)
Вход на все встречи, как всегда, свободный!
«Война. Чужими руками»
Что такое война? Достижение политических целей иными методами. А если их достигать «чужими руками»? Если использовать другие государства и целые народы, манипулируя и направляя их в своих интересах?
В книге «Война. Чужими руками» исследуется история создания и использования «чужих рук» в мировой политике.
Прочитав ее, вы узнаете:
— Как США самопровозгласились, и откуда взялись техасские сепаратисты – «герои Аламо»;
— Как Лондон и Париж привели к власти Гитлера и как Польшу сделали его союзником;
— Для чего Запад разжег мятеж в Будапеште в 1956 году;
— Почему Сталин был убежден, что Германия не нападет на СССР, и почему Гитлер напал;
— Как «союзники» во время Второй мировой войны помогали нам так, чтобы помощь не дошла. Страшная история каравана PQ-17;
и другие, не менее показательные эпизоды манипуляции целыми странами и народами.
Война неумолима. Она абсолютна. Она и сегодня ведется чужими руками…
До встречи!
Источник: nstarikov.ru