Знакомьтесь: моя новая книга «Война. Чужими руками»

Уважаемые читатели и единомышленники!

Многомесячная работа над моей новой книгой закончена. Закончена работа автора. Закончена работа редактора, корректоров и художников.

Пришло время представить на ваш суд мою 17-ю книгу.

Она называется «Война. Чужими руками».



Ориентировочное время выхода: самый конец мая.

Первая презентация её состоится в Москве.

На Красной площади.

Москва

4 июня, 20.30, «Красная площадь», шатер «Нон-фикшн»

До этого мы сможем пообщаться с вами:

Тимишоара (Румыния)

12 мая, 19.30, конференц-зал Bastion Theresia, (Str. Popa Sapca Nr. 4)

Кишинев

15 мая, 14.00, конференц-зал гостиницы Jolly Alon, (ул. М. Чеботарь, д. 37)

Москва

16 мая, 18.30, Дом книги «Молодая Гвардия», (ул. Б. Полянка, 28)

Санкт-Петербург

27 мая, 16.30, Книжный Салон, сцена Михайловского манежа (Манежная пл., 2)

Вход на все встречи, как всегда, свободный!

Что такое война? Достижение политических целей иными методами. А если их достигать «чужими руками»? Если использовать другие государства и целые народы, манипулируя и направляя их в своих интересах?

В книге «Война. Чужими руками» исследуется история создания и использования «чужих рук» в мировой политике.

Прочитав ее, вы узнаете:

— Как США самопровозгласились, и откуда взялись техасские сепаратисты – «герои Аламо»;

— Как Лондон и Париж привели к власти Гитлера и как Польшу сделали его союзником;

— Для чего Запад разжег мятеж в Будапеште в 1956 году;

— Почему Сталин был убежден, что Германия не нападет на СССР, и почему Гитлер напал;

— Как «союзники» во время Второй мировой войны помогали нам так, чтобы помощь не дошла. Страшная история каравана PQ-17;

и другие, не менее показательные эпизоды манипуляции целыми странами и народами.

Война неумолима. Она абсолютна. Она и сегодня ведется чужими руками…

До встречи!

Источник: nstarikov.ru