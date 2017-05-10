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Узелковая письменность – протописьменность всей Земли

13:24. 10 мая 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Нить – ключевой образ мировой мифологии. Представление, что Вселенная устроена не из атомов, а из волокон или «струн», перекочевало и в современную физику.
Войлочную структуру мира представляли философы и священнослужители всего мира. Индийское слово «сутра» (афоризм), буквально переводится, как «нить».

Одним из первых видов была узелковая письменность.
Определенное число узелков, завязанных на веревке, передавало то или иное сообщение.
Знаки этой “письменности” не записывались, а передавались с помощью узелков, завязанных на нитях, которые заматывались в клубки-книги.
Эти узлы условно изображали на керамике, металле или бересте. Одновременно с узелковым письмом возникло и рисуночное письмо, в котором записи делались с помощью рисунков.
Постепенно письменность совершенствовалась. Каждый – знак рисунок приобретал новые значения, число знаков увеличивалось, начертания их изменялись, все менее поминая изображения предметов.

26 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Узелковая письменность СЛАВЯН – протописьменность всей Земли!». Автор-сказитель Виктор Максименков


Источник: www.kramola.info

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