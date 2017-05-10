Учебники, которые лгут. Почему дети могут не узнать о нашей Великой Победе?

Источник: https://life.ru/

Лайф решил разобраться, почему в российских школах до сих пор преподают историю «по Соросу», а чиновники и издатели открыто саботируют приказ президента страны подготовить новые школьные учебники.



Писатель Евгений Новичихин нервно листает школьный учебник «Всеобщая история» для 9 класса общеобразовательной школы:

— Это не просто очернение нашей истории, это уже тотальная дебилицизация наших детей, извините за выражение… И форменный саботаж указов президента!

Возмущение писателя легко понять: в учебнике истории, написанном неким Евгением Сергеевым, в описании событий ХХ века нет ни слова о Великой Отечественной войне. То есть буквально ни одного слова, даже понятия такого нет.

Историк Сергеев, рассказывая о событиях Второй мировой войны, упоминает лишь отдельные сражения на Восточном фронте: например Сталинградской битве в учебнике было отведено целых три предложения! А вот описывая события Курской битвы, автор учебника обошёлся всего одним предложением.

Зато сражения англичан в Северной Африке были расписаны самым подробным образом: дескать, именно у города Тобрук солдаты антигитлеровской коалиции и сломали хребет фашистскому зверю.

— И знаете, что самое возмутительное?! — вздыхает Евгений Новичихин. — Я побеседовал с рядом директоров школ и убедился, что это далеко не единственный учебник, в котором наша история представлена в уродливом свете с выпячиванием только негативных её сторон.

Писатель убежден: подобная промывка мозгов российских школьников была проплачена из фондов скандально известного американского мультимиллионера Джорджа Сороса, поставившего себе цель уничтожить Россию как суверенное государство. И хотя соросовские «благотворительные» фонды «Содействие» и «Открытое общество» два года назад были внесены Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций, семена, посеянные Соросом в России, по-прежнему дают обильные всходы.

Коллаж © L!FE. Фото: © EAST NEWS, © РИА Новости/Павел Лисицын

Появившись в стране в начале 90-х, структуры Джорджа Сороса всего за несколько лет окучили грантами свыше 1600 авторов и авторских коллективов, то есть практически всех, кто принимал участие в написании учебной литературы по гуманитарным дисциплинам для российской школы.

По информации бывшего министра образования РФ Евгения Ткаченко, за счёт Сороса было издано 300 книг и учётных пособий, 24 учебника получили разрешение от Министерства образования для использования в школах.

Что это были за книги, можно было судить, например, по учебнику «Новейшая история XX века», вышедшем под редакцией доктора исторических наук А.А. Кредера.

В учебнике полностью отсутствует информация о Сталинградской и Курской битвах. Автор чёрным по белому пишет, что разгром Красной армией войск Гитлера был «вреден для Европы», поскольку это привело к распространению советского влияния на её восточную и южную части. А вот ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, по мнению «соросовского головомоя», были полезны и нужны.

В учебном пособии «Российская цивилизация и истоки её кризиса» сотрудник Института всеобщей истории РАН Игорь Ионов так описывал советских солдат, идущих на штурм Берлина: «Длинные колонны советских войск представляли собой необычную смесь современности и средневековья: танкисты в чёрных кожаных шлемах, казаки на косматых лошадях, к сёдлам которых было привязано награбленное, доджи и студебекеры, полученные по ленд-лизу, за которыми следовал второй эшелон, состоявший из телег. Разнообразию вооружения вполне соответствовало разнообразие характеров самих солдат, среди которых было много откровенных бандитов, пьяниц и насильников…»

Но больше всего учителей и учеников «порадовал» учебник «История России до Петровских времён» для 10–11 классов, написанный неким Андреем Богдановым, между прочим, ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН.

Цитаты из этого учебника можно зачитывать гостям на семейных вечерах: «Наш зверообразный предок сильно мёрз, но не сдавался. Он научился использовать огонь, шить из тёплых шкур одежду и, вынужденный в трудных условиях всё лучше соображать, стал царём зверей…»

Или ещё один отрывок: «Прялка сгубила женскую долю. Прялка и ситечко для обработки молочных продуктов. Трудолюбивая женщина из богини быстро превращалась в машину для непрерывного прядения и ткачества, доения и сбивания масла».

Также Андрей Богданов открыл, что город Старая Русса основан в 2395 г. до н.э., что настоящее имя Богородицы — Мать сыра земля, что Александр Македонский поддерживал дипломатическую переписку с некими славянскими князьями.

Учебник «Всеобщая история» Евгения Сергеева — из того же «соросовского гнезда». В момент написания учебника профессор Сергеев работал в Институте всеобщей истории РАН, а ИВИ РАН в то время был одним из ведущих партнёров фонда «Открытое общество» по работе в России.

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Конечно, чиновники из Минобрнауки вполне могут заявить, что сегодня проблема «соросовских» учебников успешно решена. После введения жёстких требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) многие учебники истории, включая и «Всеобщую историю» Сергеева, были исключены из Федерального перечня учебников, одобренных Минобрнауки к преподаванию в школе.

Сегодня в Федеральном перечне учебников значится всего пять книг, одобренных для преподавания предмета «Всеобщая история» в 9 классе. (Это «История. Новейшее время» Белоусова Л.С. и Смирнова В.П.; «Всеобщая история» Н.В. Загладина; «Всеобщая история. Новейшая история», написанная отцом и сыном Олегом и Андреем Сороко-Цюпа; учебник А.В. Шубина и учебник, подготовленный группой авторов под редакцией В.Л. Хейфеца.)

Но на деле школьники всё равно продолжают учиться по «соросовским» книгам.

Прежде всего потому, что многие учителя просто привыкли вести уроки по старым и «проверенным» учебным пособиям: так, тот же сергеевский учебник выдержал пять переизданий, а на обложке учебника, выпущенного в прошлом году, по-прежнему красуется надпись «Рекомендовано Министерством народного образования и науки Российской Федерации».

— Сегодня каждый школьный учитель сам решает, по какому учебнику он будет вести занятия, — говорит Алексей Емелин, учитель истории одной из московских школ. — Главное, чтобы эти учебники были формально одобрены Минобрнауки. Я, например, вообще стараюсь не использовать учебники на уроках — я читаю лекции, провожу семинары, заставляя ребят самостоятельно искать дополнительные материалы. Но многим моим коллегам, действительно, удобнее вести уроки по давно знакомым учебникам, где они знают каждую строчку.

Рекомендуют использовать эти учебные пособия и продавцы книжных магазинов. К примеру, в столичном магазине «Педагогическая книга» корреспонденту Лайфа подобрали ещё три учебника по предмету «Всеобщая история», не вошедшие в перечень учебников. Впрочем, о существовании какого-то особого перечня учебников продавцы и не слышали: им достаточно и того, что на обложке упомянута рекомендация Минобрнауки.

Коллаж © L!FE. Фото: © EAST NEWS, © РИА Новости/Мария Сибирякова

Среди пяти одобренных учебников по «Всеобщей истории» не хватает только одного — единого школьного учебника истории, который в 2013 году поручил разработать президент Владимир Путин.

Также президент поручил Минобрнауки в кратчайшие сроки разработать единую концепцию курса истории России, чтобы учебники для школы были написаны хорошим русским языком и лишены внутренних противоречий.

Но поручение президента не выполнено и по сей день.

По словам академика Александра Чубарьяна, директора Института всеобщей истории РАН, историки упёрлись в проблему, каким вообще этот учебник должен быть:

— Я участвовал в двух заседаниях Совета Европы на эту тему, какой должен быть современный учебник истории в Европе, и столкнулись две точки зрения. Одна — что он должен дать факты какие-то апробированные. А вторая — что он должен научить детей мыслить и понимать, что такое история. Факты они всё равно не запомнят.

В итоге прошло два съезда российских учителей и педагоги вроде бы высказались в пользу второй концепции — без цифр и фактов. Но затем вновь возник вопрос: а на каких примерах учить детей, что такое отечественная история? И вообще — что такое наша история? Это цепь подвигов и свершений, к которым шла нация, несмотря на трагические страницы и отдельные ошибки отдельных исторических деятелей? Или же это последовательность ошибок и преступлений бездарных тиранов, бескрайний мрак и ужас?

— У нас в концепции учебника появился 31 трудный вопрос, — так объяснил причины заминки на одном из совещаний сам академик Чубарьян. — Эти вопросы не наши, это нам учителя предложили, в которых им трудно разобраться, есть разные точки зрения. Это очень разные вопросы. Например, оценка реформ Ивана Грозного — учителям непросто с этим периодом разобраться. Или как оценивать Сталина?

Коллаж © L!FE. Фото: © EAST NEWS, © РИА Новости/Макс Ветров

Что ж, некоторые вопросы из этого списка действительно способны поставить в тупик, например, вопрос № 10: «Сущность политики просвещённого абсолютизма и её последствия». Совершенно непонятно, о чём именно здесь не могут договориться отечественные историки?

Так или иначе, но в январе 2014 года Путин дал повторное поручение ИВИ РАН и Российскому историческому обществу создать единые учебники по истории.

И вновь это поручение было не выполнено.

Тогда депутаты Госдумы, не дожидаясь, видимо, пока учёные придут к долгожданному консенсусу, решили по-своему ответить на все трудные исторические вопросы. И внедрили — в дополнение к ФГОС — т.н. Историко-культурный стандарт. Это своего рода сборник «принципиальных оценок ключевых событий прошлого».

Более года назад в Минообрнауки был созван научно-методический совет под председательством первого замминистра Натальи Третьяк, на котором были утверждены три новые линейки учебников — вернее, переутверждены все старые учебники, хоть как-то соответствующие «Историко-культурному стандарту».

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Впрочем, уже на совещании педагогов в декабре 2015 года большинство заявило, что новые учебники никуда не годятся по многим обстоятельствам, в том числе из-за наличия огромного количества фактических ошибок. Нужны новые и качественные учебники, но пока что за всё это время в свет вышло лишь одно издание — «Военная история России», даже не учебник, а только школьное пособие для самостоятельного чтения. Но — под редакцией самого министра культуры Владимира Мединского, что дало повод торжественно объявить в газетах: президентское задание выполнено! И никто даже не задумался, что задание президента было совсем другим.

Определённые надежды на выполнение президентского поручения возникли после прихода в Минобрнауки нового министра Ольги Васильевой. И в феврале нынешнего года на конференции «История России в XXI веке глазами школьников» Ольга Юрьевна торжественно пообещала:

— Мы сделаем всё возможное, чтобы в этом году… чтобы большая часть регионов, практически все в 2017–2018 год обучались уже по новым учебникам с 1 сентября. Для нас это очень важно.

Но вот наступает май, и на Всероссийской конференции «Стратегии преподавания истории в общеобразовательной школе» академик РАН Александр Чубарьян объявляет, что внедрение новой линейки учебников по истории будет отложено до 2019 года.

Дескать, не хотят решаться эти проклятые исторические вопросы, и всё тут!

Что ж, и в этой ситуации нам ничего больше не остаётся, как напомнить банальную истину о том, что история не прощает невыученных уроков.

— Важный же урок советской школы в том, что образование тогда было неразрывно связано с воспитанием, — говорит писатель Евгений Новичихин, безуспешно пытающийся достучаться до высокопоставленных чиновников. — И советская школа была основана не просто на прохождении, но на усвоении материала. Нынешние же педагоги предпочитают вообще не думать о воспитании — дескать, они сами возьмут все исторические знания из Интернета, сами додумаются до всего. Но нельзя забывать, что именно история формирует сознание нации на десятилетия вперед.

Источник: nstarikov.ru