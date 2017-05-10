Убрать в недельный срок за “гражданином мира”
18:36. 10 мая 2017 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Если не забыли, несколько дней назад публиковал материал http://colonelcassad.livejournal.com/340
После распространения материала в интернет-СМИ и социальных сетях, через несколько дней таки последовала реакция. Губернатор области потребовал исправить все в недельный срок.
Евгений Куйвашев потребовал от руководства Восточного управленческого округа и администрации Артемовского в течение недели навести порядок на городском Песьяновском кладбище, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны. Погост буквально утопает в мусоре, который сжигают едва ли не на территории. О ситуации на кладбище в Артемовском стало известно 1 мая, когда пенсионер Сергей Никитин обратился к депутату Заксобрания Дмитрию Ионину с просьбой разобраться. Старик даже объявил акцию протеста – в течение 10 дней он голодал, потеряв за это время 12 килограмм. Сегодня Сергей Никитин повторно обратился к Дмитрию Ионину, омбудсмену Татьяне Мерзляковой и в резиденцию губернатора.
Реакция последовала незамедлительно. Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, местным властям предстоит оперативно разобраться в ситуации, ликвидировать свалки и доложить главе региона о проделанной работе. Стоит отметить, что одним из важнейших пунктов перечня поручений Евгения Куйвашева по подготовке к Дню Победы стало приведение в порядок воинских захоронений на Среднем Урале.
Добавим, что сегодня Сергей Никитин обратился с заявлением в ГУ МВД России по Свердловской области, где потребовал привлечь сотрудников кладбища, угрожающего ему расправой, к ответственности.
http://eburg.veved.ru/news/87766-glava-s
Кричите и вас услышат :)
http://zergulio.livejournal.com/4837950.h
Спасибо Сергею за то, что привлек внимание к этой истории и спасибо всем читателям, кто помог ее распространению. Весьма вероятно, что повышенное внимание СМИ ускорило рассмотрение вопроса. Теперь осталось дождаться, что обещания губернатора не разойдутся с реальностью и кладбище приведут в порядок. Ну и хотелось бы, чтобы этим вопросом занимались в рабочем порядке, а не только тогда, когда шум начинает подниматься.
Так же хотелось бы, чтобы дело не ограничилось просто приведением кладбища в порядок, а так же состоялась как минимум проверка со стороны компетентных органов в отношении лиц ответственных за произошедшее, а так же тех, кто угрожал ветерану. Чтобы другим неповадно было.
Источник: colonelcassad.livejournal.com