«Тунгуска». Из пушки на полном ходу»

В этом выпуске программы «Военная приёмка» зрители увидят уникальный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска». Эта машина умеет делать то, на что не способен ни один её конкурент: метко стрелять из пушек по воздушным и наземным целям прямо на ходу. Секрет кроется в гидропневматической подвеске, обеспечивающей «Тунгуске» максимально плавный ход. В нашей программе мы устроим тест-драйв боевому комплексу и проверим, на что он способен в условиях пересечённой местности. Кроме двух 30-миллиметровых пушек на «Тунгуске» стоят 8 управляемых ракет, которые могут сбивать самолёты противника на высоте 10 километров. Съёмочная группа «Военной приёмки» испытает все виды вооружения боевой машины. «Тунгуска» ударит из пушек и ракетных установок по надводным и воздушным целям. А главное — прямо на ходу полностью уничтожит кирпичное укрепление.





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Источник: www.youtube.com