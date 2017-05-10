Сводки от ополчения Новороссии 10 мая 2017

Боевики «АТО» за сутки обстреляли 21 населенный пункт ДНР, ранен ребенок

За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подвергся двадцать один населенный пункт Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

03:45ч. 10.05.17

Куйбышевский район г. Донецк

ул.Красная д.118 — повреждение кровли и остекления;

ул. Спартака, 79 — прямое попадание в дом.

В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района г. Донецк по ул. Спартака, 79 ранения получили Хлопова Анна Николаевна, 1990 г.р. (от госпитализации отказалась) и Хлопова Анастасия Евгеньевна, 2009 г.р. Доставлена в ДОКТМО.

09.05.2017 г.

н.п. Безыменное

ул.Набережная д.10а — повреждение кровли, остекления;

ул.Набережная д.30 — повреждение кровли, остекления, забора;

ул.Набережная д. 33 повреждение кровли, остекления, фасада;

ул.Набережная д. 35 — повреждение кровли, остекления;

ул.Набережная д. 43 — повреждение кровли, остекления, ворот;

ул.Мира д.39 — повреждение кровли, остекления;

ул.Мира д.45а — поврежден фасад, остекление.

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Украинские боевики пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе и села Логвиново.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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