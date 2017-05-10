Сводки от ополчения Новороссии 10 мая 2017
- 09:38 Боевики «АТО» за сутки обстреляли 21 населенный пункт ДНР, ранен ребенок.
- 07:24 Украинские боевики пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
Боевики «АТО» за сутки обстреляли 21 населенный пункт ДНР, ранен ребенок
За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подвергся двадцать один населенный пункт Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Разрушения:
03:45ч. 10.05.17
Куйбышевский район г. Донецк
ул.Красная д.118 — повреждение кровли и остекления;
ул. Спартака, 79 — прямое попадание в дом.
В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района г. Донецк по ул. Спартака, 79 ранения получили Хлопова Анна Николаевна, 1990 г.р. (от госпитализации отказалась) и Хлопова Анастасия Евгеньевна, 2009 г.р. Доставлена в ДОКТМО.
09.05.2017 г.
н.п. Безыменное
ул.Набережная д.10а — повреждение кровли, остекления;
ул.Набережная д.30 — повреждение кровли, остекления, забора;
ул.Набережная д. 33 повреждение кровли, остекления, фасада;
ул.Набережная д. 35 — повреждение кровли, остекления;
ул.Набережная д. 43 — повреждение кровли, остекления, ворот;
ул.Мира д.39 — повреждение кровли, остекления;
ул.Мира д.45а — поврежден фасад, остекление.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинские боевики пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе и села Логвиново.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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