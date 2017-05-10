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Социологи: 82% россиян восславили военный гений Сталина

14:45. 10 мая 2017 Просмотров - 47 2 коммент. Опубликовал:

Фонд "Общественное мнение" 2 мая провел общенациональный социологический опрос в более чем 104 населенных пунктах

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И выяснил, что 50% россиян положительно оценивают действия Сталина в ходе Второй мировой войны. Еще 32% считают, что в действиях верховного главнокомандующего СССР есть как положительные, так и отрицательные моменты. А вот исключительно негативно оценили роль Сталина лишь 8% участников, тогда как оставшиеся 11% не стали оценивать его деятельность вовсе.

Социологи также отмечают, что количество одобряющих действия Сталина (по сумме “полностью и неполностью одобряющих” это 82%) значительно выросло с 2005 года – тогда оно составляло всего 40% населения страны.

Также 55% россиян заявляло социологам, что “участие Сталина в победе в Великой Отечественной войне оценивается заслуженно”, наоборот считают только 19%.

Спросили социологи и о том, какие чувства вызвает напоминание о Великой Отечественной войне. На это 29% опрошенных заявили, что испытывают чувство патриотизма, а 18% сообщили о мыслях про горе.

Чуть ранее «Левада-центр» провел исследование под названием «Правители» – выясняя кто в массовом сознании россиян является лучшим, а кто худшим главой государства. Лучшим оказался Владимир Путин. При этом за последние 10 лет до исторического максимума выросла симпатия граждан РФ к Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Отметим, что в конце 2015 года власти Волгограда заявили, что одобряют возможность переименования аэропорта Волгограда в “Сталинград”. Об этом губернатор области заявил на встрече с волгоградскими ветеранами, пришедшими с инициативой “напомнить о победе советского народа в тяжелейшей сталинградской битве” – однако, заявив “этот вопрос требует проработки”. Также СМИ напомнили, что во Франции есть “сталинградские” площадь, бульвар, метро и рынок. Также в Брюсселе есть “Сталинград” в названии проспекта, а центральная улица итальянской Болоньи называется “Сталинградской”. Ну и, конечно, не забыли про Чехию – с многочисленными “сталинградскими” улицами, да и Словакию с Польшей – где немало упоминаний Сталинграда.

Любопытно, что опрос в соцсетях, в том числе среди молодежи показал – в целом 87% заявили о необходимости и поддержке идеи установки памятников Сталину в Москве и на улицах своих городов.

В связи с этим имеет смысл вспомнить слова советолога и профессора Кайла Доусона. “Сейчас Россия находится в явном и беспрецедентно враждебном окружении и такой запрос населения на четкое отстаивание внешнеполитических интересов, жесткую политику в отношении истеблишмента и срочное развитие экономики, промышленности, технологий”,- ранее заявлял западный эксперт в интервью Politonline.ru.

По его мнению, “рост популярности Сталина – это запрос не на “черные воронки” и доносы, а на пресловутую “сильную руку”, на жесткое решение проблем коррупции, это ожидание жестких геополитических решений”.

Напомним, что недавно СМИ опубликовали подробное разоблачение самых часто встречающихся мифов и фальшивок о Великой Отечественной и Второй мировой войне.

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politonline.ru

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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2 коммент.»

  • 1225 1031
    Сергей 10 мая 2017 в 15:27 Ссылка Пометить
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    Не знаю… По моему не только военный гений, военный, наверное, в самой меньшей степени, а в большей степени гений экономиста, организатора экономики, промышленности, управления народным хозяйством, гений кадровика, гений руководителя государства.
    Военный гений, наверное у маршалов победы, а гений главнокомандующего, что он сумел, не сразу, разглядеть военных гениев, и сделать верные назначения.

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  • 99 -27
    Лютер 10 мая 2017 в 15:29 Ссылка Пометить
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    Сталин жив.

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