Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 мая 2017
- 11:27 На аэродроме в сирийской Латакии проходит Парад Победы.
- 05:30 Армия зачищает Хаму: Уничтожение главарей «Аль-Каиды» и засада на бандгруппу ИГИЛ (ФОТО).
- 04:30 США готовы к плану «Б» в Сирии: войска для вторжения переброшены к границам и ждут сигнала.
- 00:23 Армия Сирии поздравляет Россию: Офицеры САА надели «Георгиевские ленточки» — репортаж «РВ» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:09 США: Курды — единственная сила, которая может успешно осаждать Ракку.
На аэродроме в сирийской Латакии проходит Парад Победы
В Сирии на аэродроме в Латакии проходит репетиция парада, посвященного Дню Победы. Практически все летчики, которые приняли участие в параде, участвовали в боевых действиях.
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Армия зачищает Хаму: Уничтожение главарей «Аль-Каиды» и засада на бандгруппу ИГИЛ (ФОТО)
Армия Сирии уничтожает силы «Аль-Каиды» на севере Хамы, а террористов ИГИЛ — на востоке.
Во вторник ВВС Сирии начали наносить массированные авиаудары в северной части провинции Хама, в окрестностях захваченных боевиками городов Латамна (Аль-Латамина) и Кафр Зита.
Эти два города и Морек являются последними городами, остающимися под контролем союзных «Аль-Каиде» исламистских бандгрупп на севере Хамы. Если Сирийская армия отобьет Латамну и Кафр Зиту, то она окажется у административной границы с провинцией Идлиб.
Правительственные войска готовятся освободить оплот джихадистов — Аль-Латамну. Об этом сообщают арабские СМИ.
Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом, а также 39-й и 41-й бригадами 4-й механизированной дивизии, силы САА вышли к южной окраине Латамны в Северной Хаме впервые почти за восемь месяцев.
В связи с информацией о подготовке операции по освобождению этого городка Сирийская Арабская армия, как ожидается, атакует и ключевой город Морек, расположенный к югу от границы с провинцией Идлиб.
Если армейцы захватят эти два города, а вслед за ними и последний оплот боевиков — Кафр Зиту, то вся северная часть Хамы вернется под контроль Дамаска.
Засада на боевиков ИГИЛ в Хаме
Армия Сирии также проводит военные операции против ИГИЛ* в провинции Хама.
На днях правительственные войска пресекли попытку проникновения террористов ИГИЛ в восточной части провинции Хама, уничтожив пикап и группу боевиков.
Силы национальной обороны поймали в засаду «тачанку» боевиков с крупнокалиберным пулеметом, при попытке проникнуть на подконтрольную правительству территорию у форпоста САА в районе Вади Аль-Азиб. Все боевики были убиты, а также сбит их разведывательный беспилотник.
Вади-аль-Азиб имеет важное значение для ИГИЛ, так как эта местность является своеобразной границей территорий, подконтрольных этой группировке. Здесь она соприкасается с землями своих кровных врагов из джихадистской коалиции «Хайят-Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийское крыло «Аль-Каиды»*).
На фото очередные уничтоженные в Хаме видные главари боевиков группировок «Центральная Дивизия САА», «Джейш аль-Изза» и «Джейш ан-Нухба», действующих в союзе с «Аль-Каидой».
На фото иракское подразделение батальон «Аль-Имам», воюющее с боевиками на севере Хамы.
Сожженный пикап ИГИЛ на востоке Хамы.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США готовы к плану «Б» в Сирии: войска для вторжения переброшены к границам и ждут сигнала
Подготовленная «Белыми касками» и телеканалом «Аль Джазира» провокация с применением химического оружия в сирийском городе Серакаб была сорвана благодаря своевременному и грамотному приданию огласке этих планов.
Сразу после вскрытия обмана ряд специалистов, проанализировав складывающуюся обстановку в регионе, пришли к неутешительным выводам.
Подготавливаемая провокация преследовала две цели. Первая цель — дискредитация действующей власти в Сирии и выдвижение обвинения в адрес Асада в геноциде мирного населения. Но на этот раз это должна была быть последняя «красная линия», которую пересек сирийский президент.
Вторая цель вытекает из первой, а именно использовать вышеуказанную провокацию как повод для масштабного вторжения сил коалиции во главе с США.
Сами бы «коршуны войны» потом оправдывали все это тем, что другими способами «остановить» Асада невозможно. Однако, как было сказано ранее, данная задумка потерпела фиаско. Тем не менее, это не значит, что командование коалиции отказалось от идеи вторжения. Просто теперь они должны будут перейти к плану «Б». Суть этого замысла заключается в использовании вечного козыря коалиционного командования в лице ИГИЛ*.
США переходят к плану «Б»
По плану западных стратегов, для начала оккупации Сирии не обязательно использовать идею дискредитации президента страны для начала вторжения. Достаточно спровоцировать ИГИЛ на агрессию против страны, состоящей в коалиции. Единственным таким кандидатом, граничащим с Сирией, является Иордания. Но для того, чтобы даже подконтрольная коалиции ИГИЛ начала реализовывать эту задумку, действия террористов в глазах мирового сообщества должны выглядеть логично.
Для этого 9 мая 2016 года «Свободная сирийская армия», также финансируемая и курируемая Западом, начала полномасштабное наступление на позиции ИГИЛ в граничащей с Иорданией сирийской провинции Дераа. По замыслу коалиционных генералов, ССА начнет выдавливать ИГИЛ со своих позиций в вышеуказанной провинции, и исламисты будут вынуждены, якобы отступая, войти на территорию Иордании, с которыми спокойно разберутся королевские вооруженные силы.
Тем не менее необходимый эффект будет достигнут — нога террористов вступит на иорданскую землю, чего вполне хватит для обвинения ИГИЛ в нападении на королевство, как бы это нелепо не выглядело в глазах людей, разбирающихся в особенностях устройства Ближнего Востока.
После такого постановочного вторжения ИГИЛ на территорию королевства коалиционные войска, участвующие в учениях «Нетерпеливый лев-2017», начнут полномасштабное вторжение на территорию Сирии под эгидой уничтожения терроризма в этой стране, а по сути для ее оккупации. Наступление будет осуществлено с приграничных районов Иордании, где уже сконцентрировано более 400 единиц военной техники и 7 000 военнослужащих, участвующих в маневрах, и включать в себя два основных направления.
Читайте подробнее: ВАЖНО: Колонны бронетехники США и Иордании обнаружены у границы с Сирией, САА в повышенной боевой готовности (ФОТО).
На первом, восточном, направлении часть сил коалиции возьмет под контроль сирийско-иракскую границу, выдавив ИГИЛ внутрь Сирии, поближе к городу Дейр эз-Зор, тем самым усилив группировку террористов вокруг осажденного города. Второе направление удара оккупантов будет направленно на воссоединение с коалиционными войсками и курдами под Раккой.
Таким образом коалиция сможет достичь сразу несколько целей. Во-первых, бросок коалиции с юга на север фактически разделит страну на две части и не даст правительственным войскам возможность деблокировать Дейр эз-Зор. Учитывая то, что силы ИГИЛ будут усилены подразделениями, вытесненными с приграничных территорий, потеря возможности по деблокированию города будет означать конец для осажденных.
Потеря Дейр эз-Зора будет означать фактически потерю всего востока Сирии, от Пальмиры до Ирака, которая после недолгого нахождения под ИГИЛ будет захвачена оккупационными войсками коалиции.
Таким образом, видно, что оккупанты в лице сил коалиции, возглавляемой США, несмотря ни на что, не откажутся от своих планов по экспансии Сирии и в скором времени начнут вторжение.
Читайте также: Смертельный дождь для боевиков: бомбы и снаряды уничтожают позиции банд в Сирии (ВИДЕО)
*Запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия Сирии поздравляет Россию: Офицеры САА надели «Георгиевские ленточки» — репортаж «РВ» (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня, 9 мая 2017 года сирийские солдаты, офицеры и гражданские служащие, проходящие службу в органах управления министерства обороны САР провели акцию «Георгиевская ленточка» в Дамаске.
Об этом в репортаже «Русской Весны».
Таким образом сирийские военнослужащие решили поздравить своих российских коллег с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и выразить благодарность российскому воинскому контингенту, участвующему в борьбе с международным терроризмом на сирийской земле.
Организатор и участник мероприятия бригадный генерал Фаваз Мустафа в своей речи, обращенной к российским военным, сказал: «9 мая — великий день не только для русского народа, но и для всего мира. В этот день в 1945 году советский народ победил немецко-фашистских захватчиков и их сторонников.
В результате победила справедливость, была завоевана свобода для всего мира. И сегодня внуки тех героев, которые победили во Второй Мировой войне, продолжают пути своих дедов в борьбе против международного терроризма.
Мы, военнослужащие Сирийской Арабской армии, гордимся нашим содружеством с российской армией, и мы уверены, что именно с ними мы победим международный терроризм, который грозит не только нашим странам, но и всему миру. Придет тот день, когда наши войска и наши народы, сирийский и российский, будут отмечать день победы над международным терроризмом.
От имени военных Сирии поздравляем российский народ и российских военнослужащих с праздником Победы. Ура!».
Бригадный генерал Фаваз Мустафа — начальник военно-политического факультета (института) политического управления ВС САР. Месяц назад его сын — старший лейтенант Тарик Фаваз Мустафа — пал смертью храбрых при штурме высоты в провинции Хама. Он воевал в составе 5-го штурмового добровольческого корпуса, подготовленного российскими специалистами.
Читайте также: Первые кадры: Новейшая технология уничтожения парализует оборону и ликвидирует боевиков в Сирии (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США: Курды — единственная сила, которая может успешно осаждать Ракку
США считают курдских повстанцев единственной силой, которая в ближайшее время сможет успешно осаждать сирийский город Ракка, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
«Курдские отряды — это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку», — сказал он на брифинге.
Журналисты поинтересовались обсуждал ли президент США Дональд Трамп с Турцией свое решение о поставках оружия курдам.
«Я не знаю, обсуждал ли он это. Мне известно, что президент наделил министерство обороны полномочиями по вооружению курдских отрядов в случае необходимости для освобождения Ракки от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) «, — ответил Спайсер.
Он подчеркнул, что Вашингтону «известно об опасениях Турции». Представитель Белого дома заверил Анкару «в приверженности США защите своих союзников по НАТО».
Спайсер также подчеркнул, что после освобождения Ракка должна быть возвращена арабскому населению.
К оглавлению | Источник: news-front.info