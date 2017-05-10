Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 мая 2017

Армия Сирии уничтожает силы «Аль-Каиды» на севере Хамы, а террористов ИГИЛ — на востоке.

Во вторник ВВС Сирии начали наносить массированные авиаудары в северной части провинции Хама, в окрестностях захваченных боевиками городов Латамна (Аль-Латамина) и Кафр Зита.

Эти два города и Морек являются последними городами, остающимися под контролем союзных «Аль-Каиде» исламистских бандгрупп на севере Хамы. Если Сирийская армия отобьет Латамну и Кафр Зиту, то она окажется у административной границы с провинцией Идлиб.

Правительственные войска готовятся освободить оплот джихадистов — Аль-Латамну. Об этом сообщают арабские СМИ.

Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом, а также 39-й и 41-й бригадами 4-й механизированной дивизии, силы САА вышли к южной окраине Латамны в Северной Хаме впервые почти за восемь месяцев.

В связи с информацией о подготовке операции по освобождению этого городка Сирийская Арабская армия, как ожидается, атакует и ключевой город Морек, расположенный к югу от границы с провинцией Идлиб.

Если армейцы захватят эти два города, а вслед за ними и последний оплот боевиков — Кафр Зиту, то вся северная часть Хамы вернется под контроль Дамаска.

Засада на боевиков ИГИЛ в Хаме

Армия Сирии также проводит военные операции против ИГИЛ* в провинции Хама.

На днях правительственные войска пресекли попытку проникновения террористов ИГИЛ в восточной части провинции Хама, уничтожив пикап и группу боевиков.

Силы национальной обороны поймали в засаду «тачанку» боевиков с крупнокалиберным пулеметом, при попытке проникнуть на подконтрольную правительству территорию у форпоста САА в районе Вади Аль-Азиб. Все боевики были убиты, а также сбит их разведывательный беспилотник.

Вади-аль-Азиб имеет важное значение для ИГИЛ, так как эта местность является своеобразной границей территорий, подконтрольных этой группировке. Здесь она соприкасается с землями своих кровных врагов из джихадистской коалиции «Хайят-Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийское крыло «Аль-Каиды»*).

На фото очередные уничтоженные в Хаме видные главари боевиков группировок «Центральная Дивизия САА», «Джейш аль-Изза» и «Джейш ан-Нухба», действующих в союзе с «Аль-Каидой».

На фото иракское подразделение батальон «Аль-Имам», воюющее с боевиками на севере Хамы.

Сожженный пикап ИГИЛ на востоке Хамы.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.