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Разоблачение: Почему в России не введут “налог на малодетных”

20:13. 10 мая 2017 Просмотров - 187 Один комментарий Опубликовал:



Руководитель Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, как сообщили “Известия”, направил президенту России проект федерального закона «О статусе многодетных семей». В нем демограф предложил не только приравнять воспитание детей к трудовому стажу, бесплатно давать за это земельные участки, но и ввести налог на малодетность – то есть, “штрафовать” семьи с 1-2 детьми.

“Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными. Единственный справедливый и позитивный путь здесь – введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей”, – зачвила член Совфеда Елена Мизулина.

“Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность – это 1-2 ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени 60-70% рождений в некоторых российских регионах – это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?! Я категорически против этой инициативы!” – подчеркнула председатель комиссии верхней палаты по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ.

“К истории с налогом на бездетность забавный штрих об авторе инициативы Юрии Крупнове. Незадолго до своей кончины ФСКН, в конце 2015 года, впервые выдала гранты социально-ориентированным НКО. 10,2 млн руб. были распределены между восемью организациями. И как выяснил тогда «Коммерсант», пять из этих восьми оказались связаны с Юрием Крупновым. В то же время, его родной брат Борис Крупнов являлся заместителем директора НИЦ ФСКН, а также членом координационного совета ведомства, который и организовывал конкурс”,- пишут в telegram-канале paradox_friends.

“Тут предлагают ввести налог на малодетность. Во времена СССР этот налог назывался более точно : налог “на бездетность”.Был введен в ноябре 1941 года , составлял 6% от зарплаты (для сельского населения был выше) и отменен был только в 1992 году. Налог брали с бездетных мужчин с 20 до 50 лет и бездетных женщин с 20 до 45. Если рождался или усыновлялся ребенок, то налог прекращали взымать”,- напоминает советник президента России Герман Клименко в своем телеграм-канале.

Он ехидно и саркастически обсуждает “путь наращивания населения”, в шутку предлагая депутатам ввести не только “налог на бездетность”, но и “запрет на высшее образование для женщин”, а “клубничкой на торте станет запрет абортов”. “Хотелось бы, чтобы депутаты начали чем то серьезным заниматься. Ну там отменили бы НДС. Ввели бы уплату налогов частными лицами самостоятельно. Да сколько ж есть хороших дел, а они налог на яйца обсуждают. Ну как не процитировать великого Лаврова?”,- спрашивает он.

А вот журналист Александр Плющев в своем телеграм призвал “обратить внимание на инициатора”. “Это дутый общественник из разряда “И всюду меня ждут, и везде я в президиуме”. Смешно, что в статье Википедии о нем, в разделе “критика” говорится именно про демографию: “Подвергался критике известным российским демографическим интернет-журналом Демоскоп Weekly за некомпетентность в демографических вопросах”, – цитирует он.Журналист также считает, что автору идеи “паблисити – как воздух” и просит “не помогать ему раскручиваться”.

“Предвосхищая истерику общественности на тему “налога на малодетность”, сообщаю: Крупнов – плут; Инициатива с ЦК не согласовывалась; Целью “инициативы” является личный пиар Крупнова. На этом тему закрываем”,- констатирует оппозиционный публицист Станислав Яковлев.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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Один комментарий»

  • 834 766
    Борис 10 мая 2017 в 21:42 Ссылка Пометить
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    Скоро введут налог на дождь.
    Слабоумие это бичь.
    Сбесились в последнее время, прямо весеннее обострение.
    В стране другим заняться нечем, но деньги надо содрать, повысить зарплату себе не счего!

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