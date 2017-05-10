Путин идет в колонне «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин принимает участие в международной акции «Бессмертный полк» в Москве. Он идет в одном ряду с другими участниками акции по Красной площади и несет портрет своего отца-фронтовика, который был тяжело ранен во время защиты Невского пятачка.



В столице шествие стартовало в районе метро «Динамо». Участники прошли около 6 км по улицам Москвы и дойдут до Красной площади. В столице число участников «Бессмертного полка» составит более миллиона человек.



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Источник: www.youtube.com