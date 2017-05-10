Переговоры Лаврова и Трампа
20:01. 10 мая 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Вашингтоне прошла встреча Трампа с Лавровым.
Стороны мило поулыбались друг другу на камеру и пожали друг другу руки. В публичных заявлениях как обычно отвергалась тема российского участия в победе Трампа, как обычно наблюдались призывы к совместному сотрудничеству в обеспечении зон безопасности в Сирии, а так же к конструктивному решению вопросов американо-российских отношений. Были ли достигнуты какие-то договоренности на закрытой части встречи, история умалчивает, разве что Лавров обмолвился, что отношения с США теперь лишились налета "идеологиизированности" свойственной администрации Обамы. С учетом того, что визит Тиллерсона в Москву видимых результатов Вашингтону не принес, врядли стоит ожидать каких-то небывалых прорывов, как минимум до прямых переговоров Трампа с Путиным. Пока что скорее идет зондаж в рамках сохраняющегося окна возможностей.
Улыбнул комментарий американских трампосливщиков.
Sergey Viktorovitch Lavrov, Sergey Ivanovitch Kislyak, and Sergey Frederickovitch Trump.
Lavrov – "Sorted?"
Trump – "Yes, boss, sorted"
Lavrov – "Good boy"
В самих штатах, визитов Лаврова. даже несмотря на антироссийскую кампанию, оказался несколько в тени громкого увольнения директора ФБР http://colonelcassad.livejournal.com/340
Очень украинская история.
Источник: colonelcassad.livejournal.com