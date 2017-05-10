Парад Победы в Берлине 7 сентября 1945 года

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Автор данной статьи, опубликованной чуть менее сорока лет назад в «Военно-историческом журнале», полковник Прага Сергей Сергеевич в описываемый период временно исполнял обязанности начальника штаба 9 ск 5 уд. А. Принимал участие в подготовке к параду и присутствовал на нем. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. Возвратившись из Москвы в Берлин, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков предложил главнокомандующим американскими, английскими и французскими союзными оккупационными войсками провести Парад Победы в Берлине.

Цветной фильм о Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве:

Через некоторое время был получен их положительный ответ. Парад решили провести в районе рейхстага и Бранденбургских ворот. Согласно договоренности парад войск должны были принимать главнокомандующие оккупационными войсками союзных армий в Германии (Советского Союза, США, Англии и Франции). 30 августа состоялось заседание союзной комендатуры под председательством генерал-майора Паркса (США). На нем присутствовали союзные коменданты генерал-полковник А. В. Горбатов (СССР), генерал-майор Лайн (Англия), бригадный генерал де Бошен (Франция). Было решено провести парад 7 сентября 1945 года, приурочив его к окончанию военных действий с Японией. От каждой союзной нации в параде должны были участвовать по тысяче человек (сводный полк) и бронетанковые подразделения.

Советские войска провели тщательную подготовку к параду. Наше командование пригласило для участия в нем наиболее отличившихся солдат, сержантов, офицеров и генералов. Накануне парада главнокомандующие союзными войсками неожиданно сообщили, что важные дела не позволяют им прибыть в Берлин для участия в параде, их заменят генералы, находящиеся на месте. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков тотчас позвонил в Москву. Выслушав его доклад, И. В. Сталин сказал:

— Они хотят принизить значение Парада Победы в Берлине. Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем они.

Парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся 7 сентября 1945 года в точно назначенное время. От советских войск в параде участвовали сводный полк 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии (1000 человек) в составе четырех сводных рот 902-го, двух — 898-го, двух — 905-го стрелковых полков и учебного батальона, а также сводный армейский танковый полк 2-й гвардейской танковой армии (52 танка).

Видео: Парад Победы в Берлине 7 сентября 1945 года

Американские войска представляли части 82-й авиадесантной дивизии (1000 человек) в составе двух рот 504-го парашютного полка, двух рот 505-го парашютного полка и двух рот 325-го парашютного полка и 705-й танковый батальон 16-й мотомеханизированной кавгруппы (32 танка и 16 бронемашин). Французы выделили для участия в параде части 2-й пехотной дивизии (1000 человек) в составе двух рот французских партизан, двух рот горных стрелков и батальона колониальных войск (африканские подразделения и зуавы) и мотомехчасти в составе подразделений 3-го егерского полка и 1-й бронетанковой дивизии (6 средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины). Английские войска были представлены частями 131-й пехотной бригады 7-й танковой дивизии (1000 человек) в составе роты Дерхемского легкопехотного полка, роты пехотного полка королевы Великобритании, роты Девонширского пехотного полка и сводной роты британских ВВС, а также бронетанковыми подразделениями из состава 7-й танковой дивизии (24 танка и 30 бронемашин).

Построение войск перед парадом было следующим. По обеим сторонам шоссе за Бранденбургскими воротами выстроились тяжелые советские танки ИС-3. Перед ними — боевые экипажи. У головной машины находился её водитель — гвардии старшина Константин Маслов, бывший тракторист, герой форсирования Десны, Одера и уличных боев в Берлине. Командир следующего танка — лейтенант Илья Григорьев, крестьянин-чуваш, дравшийся с гитлеровцами в Сталинграде, на Курской дуге, на подступах к Берлину и на его улицах. Далее — гвардии старший лейтенант, бывший учитель Иван Черенков. Он освобождал Белоруссию, Польшу, участвовал в боях за Берлин. Таких людей, как Черенков, Григорьев, Маслов, здесь было много.

В парадном строю стояли американские танки, на которых солдаты США прошли через Францию и Западную Германию, достигли берегов Эльбы, где встретились с советскими войсками. Рядом с американскими танками — французские бронированные машины, экипажи которых участвовали в боях на своей родине, в Тунисе, у берегов Рейна, в Баварии и Тироле. Затем английские бронетанковые подразделения, воевавшие в Африке и в Южной и Западной Европе.

Ближе к трибунам были построены сводные пехотные полки советской, американской, английской и французской армий. Задолго до начала парада на трибунах гостей появились генералы и старшие офицеры союзных армий, представители печати и радио. Парад Победы привлек внимание тысяч зрителей. В районе, где проходил парад, собралось около 20 тыс. берлинцев.

Ровно в 11 часов к трибунам подъехал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Его встречали представитель США — командующий 3-й американской армией генерал Паттон, представитель Англии — заместитель главнокомандующего английскими оккупационными войсками генерал Робертсон, представитель Франции — заместитель главнокомандующего французскими оккупационными войсками генерал Кельц, а также генералы Нэйрс (Англия, командующий парадом), Горбатов (СССР), Гевен (США), де Бошен (Франция). В сопровождении генералов Нэйрса, Робертсона, Паттона и Кельца маршал Жуков объехал войска и поднялся на центральную трибуну. Здесь же находились маршалы бронетанковых войск П. А. Ротмистров, С. И. Богданов, Я. Н. Федоренко, генерал армии В. Д. Соколовский, генерал-лейтенант К. Ф. Телегин, генерал-полковник авиации С. И. Руденко, генерал-полковник танковых войск М. Е. Катуков, генерал-полковник А. В. Горбатов и многие другие советские генералы. На трибуне — генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США.

Маршал Жуков обратился к выстроившимся войскам с речью:

— Боевые друзья, соратники по оружию, солдаты, офицеры и генералы оккупационных войск США, Советского Союза, Соединенного Королевства и Французской Республики! Сегодня в Берлине мы празднуем победу справедливости над черными силами агрессии на Дальнем Востоке. Через четыре месяца после безоговорочной капитуляции Германии разбитая наголову на морях и на суше признала себя побежденной и сложила оружие милитаристская Япония… Отныне человечество избавилось от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского разбоя на Востоке… Армии союзных государств окончательно уничтожили два очага мировой агрессии. Теперь нам предстоит закрепить победу организацией прочного, длительного и справедливого мира во всем мире между демократическими народами… Пусть живет и процветает единство демократических народов, скрепленное кровью в боях на Западе и Востоке! Да здравствует наша великая Победа!

К трибунам приблизилась колонна французской пехоты. Колонну возглавлял полковник Плесье. Затем маршировала английская пехота, вел которую полковник Бренд. Парад пехоты замыкала колонна американских войск, возглавляемая полковником Тукером. Когда последние ряды американских воинов скрылись в западной части Шарлоттенбургерштрассе, с востока к трибунам двинулись бронетанковые подразделения английской армии, за ними после небольшого перерыва — американские.В наступившей тишине до трибуны донесся твердый шаг войск. Открыл парад советский сводный полк. Его возглавил командир 902-го стрелкового полка Герой Советского Союза подполковник Г. М. Ленев. Шеренга за шеренгой проходили в монолитном строю с винтовками наперевес воины Советской Армии. Марш наших пехотинцев был встречен одобрительными возгласами.

Снова пауза. Затем с востока донесся тяжелый гул моторов. Показались советские танки ИС-3. По три в ряд они приближались к трибунам. В головном танке — Герой Советского Союза генерал-майор танковых войск Т. П. Абрамов. Экипажи вели свои тяжелые машины в безупречном строю. Когда смолк гул моторов и грохот гусениц, раздались звуки Государственного гимна Советского Союза. Затем в торжественной тишине прозвучали государственные гимны Французской Республики, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Парад Победы в Берлине окончен.

В донесении главкома советских оккупационных войск в Германии Маршала Советского Союза Г. К. Жукова о проведенном параде союзных оккупационных войск в Берлине 7 сентября 1945 года отмечалось:

«…парад прошел хорошо. Однако следует отметить… в британских и французских войсках, участвовавших в параде, не было должной подтянутости и воинского вида, строевой шаг не отработан, равнение в рядах слабое, ранжир не соблюдался… Наша пехота выгодно выделялась четким строевым шагом, молодцеватостью, подтянутостью, хорошим воинским видом, выправкой и равнением в рядах. Бронетанковые части союзников, участвовавшие в параде, подготовлены и сколочены одинаково с небольшим выделением в лучшую сторону американцев. Наши танки ИС-3 произвели очень большое впечатление на всех иностранцев, показали хорошую сколоченность и прошли на параде хорошо. В целом на параде наши войска по своей подготовке, организованности и дисциплине производили более выгодное впечатление, чем французские и английские войска».

Полковник в отставке С. Прага

От Советского Союза парад принимал Маршал Г. К. Жуков.

Танки ИС-3 7 сентября 1945 г.

ИС-3 на Параде Победы

Американские легкие бронеавтомобили М8 «Грейхаунд»

Английские легкие разведывательные бронеавтомобили Daimler Mk II

Колонна английских танков А-34 «Комета» (Comet)

Источник: nstarikov.ru