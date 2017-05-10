Парад Победы и «Краденое солнце»

Парад Победы в Москве впервые с 1945 года прошел без воздушной его части. Минобороны и Дмитрий Песков, сохраняя невозмутимость на лицах, сослались на плохую погоду.

https://lenta.ru/news/2017/05/09/noflights/ Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. Самолеты и вертолеты, подготовленные к участию в параде, вернутся на аэродромы базирования. Решение об отмене пролета авиатехники было принято в военном ведомстве, сообщает «Интерфакс». «В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», — сообщили в Минобороны. Ранее из-за плохой погоды воздушная часть парада была отменена 24 июня 1945 года.

https://lenta.ru/news/2017/05/09/noplanes/ Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили исключительно из-за плохой погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». «Для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи», — заявил он, добавив, что облака были на высоте 150 метров над уровнем земли, «а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна». …Воздушную колонну должен был возглавлять самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8.

Все верно. Была плохая погода. Но вот одна небольшая деталь не дает мне покоя: на «хорошую погоду» заранее были перечислены деньги, о чем еще 8 мая широкую общественность информировал Интерфакс.

http://www.interfax.ru/moscow/561527 (8 мая 2017) Москва. 8 мая. INTERFAX.RU – Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в День Победы выполнят разгон облаков над Москвой и областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник. “Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всех суток”, – сказали в российском военном ведомстве. Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, “провоцирующими” осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку, отметили в министерстве. “Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия”, – добавили в Минобороны РФ. Согласно прогнозу синоптиков, погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная – дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит частично избавиться от осадков над Москвой.

Запомним, что по планам Минобороны полеты должны были проходить с 0.00 часов 9-го мая.

Должны были, но не проходили. Летчики с указанного времени ждали приказа на взлет, но так и не дождались. По комментариям специалистов, чтобы гарантированно разогнать облака над Москвой, авиация должна была взлететь не позднее 3.30. Команда на взлет поступила только в 7.00. Результат мы все видели. Парад прошел под дождем, воздушную часть Парада отменили, к 12 часам выглянуло солнце, и акция «Бессмертный полк» прошла при ярком солнышке.

Причин подобного чрезвычайного происшествия может быть две: воровство или некомпетентность. Либо очередные «эффективные менеджеры» банально хотели «сэкономить» деньги, выделенные на керосин и реагенты ( гранулы сухого льда, кристаллы парения жидкого азота, йодистое серебро ), сократив необходимое количество вылетов, либо старые кадры вышли на пенсию, а блатная молодежь, заступившая на их место оказалась профнерпигодна.

Впрочем, разве не это мы регулярно наблюдаем, например, в банковской сфере, где «талантливые финансисты», а по совместительству – сынки приближенных к первым лицам государства пускают по миру один банк за другим?

Примечательно, что в Санкт-Петербурге воздушная часть Парада прошла успешно. Возможно, Полтавченко, впавший в немилость из-за несвоевременной передачи Исаакиевского собора, участие в заговоре с попами против Матвиенко и недавнего теракта в метро, решил не рисковать с реагентами и соблюдал рецептуру, а возможно ему просто повезло с погодой. В Санкт-Петербурге, правда, отменили морскую часть Парада, но это после прозрачного намека из Москвы, чтобы услужливый губернатор лоб не расшиб.

В связи с происшествием у меня вопрос: кого за срыв воздушного Парада в Москве отправят в отставку и как быстро это произойдет?

И еще одно необычное событие: впервые участникам Парада не был виден мавзолей. Не думаю, что это случайность или смелое дизайнерское решение, о котором руководство страны не поставили в известность. То ли советники у президента идиоты, то ли приезда Меркель ждали, но не дождались, она уже приезжала 2-го мая, а декорации к празднику менять не стали, то ли президент и сам уже понимает, что его окружение не следует показывать народу с трибуны мавзолея, уж слишком сравнение с коммунистическими вождями прошлого будет не в пользу современных. Вдруг люди увидят накануне выборов, до каких мышей в руководстве страна уже опустилась, облака разогнать не в состоянии, чтобы не опозориться!

С нетерпением жду результатов служебного расследования и грядущих отставок!

Подошёл Медведь тихонько,

Толканул его легонько:

Говорю тебе, злодей,

Выплюнь солнышко скорей!

А не то, гляди, поймаю,

Пополам переломаю, —

Будешь ты, невежа, знать

Наше солнце воровать!

(К. Чуковский «Краденое солнце»)

Если выяснится, что спёрли даже деньги на разгон облаков в день проведения военного Парада, то уж с расселением пятиэтажек точно всех кинут, не сомневайтесь.

Не хочу заканчивать заметку на столь пессимистичной ноте. На акцию «Бессмертный полк» только в Москве вышло 850 000 человек. Дети и взрослые вместе пели «Катюшу», «Вставай страна огромная» и другие песни военных лет. Растет поколение, которое, надеюсь, отправит в отставку современных «эффективных менеджеров» гораздо раньше, чем те ожидают, по причине их полной профнепригодности.