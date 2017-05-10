Парад победы и Бессмертный полк в Санкт Петербурге 2017 – фото, видео, подробности

В Санкт-Петербурге состоялся военный парад, посвященный празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем принимала участие авиация.

В Санкт-Петербурге, как в морской столице России, в параде ежегодно участвует и морская военная техника. Действие развернулося в акватории Невы, начало в 10:00. По водной глади прошли боевые и десантные корабли, а также подводная лодка «Варшавянка».

Парад, который начался в 10 утра, прошел при участии почти четырех тысяч военнослужащих и сотни единиц техники. Его открыла группа роты Почетного караула ЗВО. Командовал парадом начальник штаба войск ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов, принимал— командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

По Дворцовой площади пронесли копию красного Знамени Победы, флаги Ленинградского, Карельского, Украинских, Белорусских и Прибалтийских фронтов периода ВОВ. Под звуки марша прошли колонны военнослужащих, курсантов военных училищ и ВУЗов.

Кроме того, в параде приняла участие тяжёлая техника, которую возглавил танк Т-34: БТР-82А, танки Т-72Б3, БМ-21 «Град», бронеавтомобили «Тигр-М» и др.

В завершение парада, впервые с 1945 года, над Дворцовой площадью пролетели более 40 самолетов и вертолетов. Воздушная техника прошла на высоте до 350 метров, Зрители смоги увидеть вертолеты Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, самолеты Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, Ан-12, Ан-26, Ту-134.

9 мая в Санкт-Петербурге прошла акция “Бессмертный полк”.

Собравшиеся люди начали движение в сторону Дворцовой площади с криками «Ура!». Возгласы «Ура!» прокатываются волнами по Невскому проспекту.

Вдоль главной городской магистрали стоят фольклорные коллективы в народных русских костюмах, которые под гармони, баяны и другие инструменты исполняют песни военных лет.

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проинформировали о принятии участия в акции “Бессмертный полк” по меньшей мере 700 человек. Сообщается, что шествие проходило по Невскому проспекту в Петербурге. Также в ведомстве отметили проведение акции на высоком уровне. Никто из участников “Бессмертного полка” закон не нарушал.

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, демонстрирующий шествие “Бессмертного полка”.

Сразу после окончания торжественной части, в 17:00, на Дворцовой площади начался праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады и петербургских творческих коллективов, а в 22:00 прогремел впечатляющий салют.