Парад-2017: заметки на полях

одних только женщин

Воздушного парада нет.

Традиционный анализ ритуальной и организационной составляющей Парада Победы на Красной площади 2017 года.Это – постсоветский парад(с 1995 г.).1. В этот раз гость парада – президент Молдавии И. Додон. Затем за Путиным идёт Дм. Медведев. Одежда тёплая, почти все в пальто и куртках. Путин тоже не в пиджаке, как обычно – а в пальто. Пасмурно и мрачно, солнца нет и +2 градуса. На камерах периодически появляются капли от дождя. Самый холодный год с 1978 года.2. Мавзолей замаскирован. Россия-1 ведет трансляцию в т.ч. и со Спасской башни, откуда хорошо видна закрывающая надстройка и её структура изнутри.3. Церемониала вноса флагов – Госфлаг РФ первым, Знамя Победы вторым. Исключение было в юбилейном 2015 году, когда Знамя Победы вносили первым. Знаменная группа выходит под музыку "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!".4. Это пятый парад министра С.К. Шойгу. Командует парадом генерал-полковник Олег Салюков, командующий Сухопутными войсками – в третий раз. Шойгу на выезде из Спасской башни в машине традиционно осеняет себя крестным знамением.5. Парадная форма изменилась! У офицерского состава – стоячие воротнички и "катушки"-петлицы, как при позднем Сталине. Форма с галстуками исчезла. Непривычно :) У Шойгу на центральном месте – большой орден крестообразной формы с гербом ("Заслуга" II степени).6. О, Путин перед докладом Шойгу таки снял пальто! Теперь в пиджаке, терпит морось. У всех присутствующих на трибуне приколоты георгиевские ленточки на груди.7. Речь Путина: Советский Союз упомянут в начале, как ведущая сила сопротивления нацистской Германии. Читает речь с листочка с крупными буквами. Прозвучала фраза ", российский солдат". С "Днем Победы" в заключение произнес без приставки "советского народа" и "великой".8. Псевдогенералы и фейковые герои на трибунах: впрямую не замечено. Если кто заметил что подозрительное – обязательно пишите в комменты.9. Открывают парад юные воспитанники музыкального училища с белыми барабанами. Из суворовцев идут ребята из Тверского СВУ, затем нахимовцы из СПб. Напомню, что во времена Сердюкова (конец нулевых) суворовцы на параде были отменены.10. Колонна "Юнармии" (это нечто типа советского ДОСААФ, видимо?) – что-то новое. В песочной форме и красных беретах.11. Впервые на параде – Киркенесская бригада морпехов СФ, как символ арктического пристутствия России.12. Второй раз идёт большая колонна из– военный институт материально-технического обеспечения г. Вольска, от военной академии им. Хрулева. Но в этот раз добавили иженскую колонну от академии Можайского, в синей парадной форме с "катушками".13. Путин и гости главной трибуны перед проходящими войсками. Позорный прецедент "сидячего" медведевского парада 2010 г. и реакция на него со стороны общества выучены.14. Советские знамёна как дубль современных сохранились, их тоже проносят в головах соотв. колонн. Не убрали.15. Пограничники, моряки и проч. идут без "катушек" – видимо, новая парадка действительна только для сухопутных войск ВС РФ.15а. В этот раз при прохождении колонны ВКС не играли "Всё выше, и выше, и выше…"16. Расчёт Национальной Гвардии России (бывших ВВ МВД) в новом статусе идут второй раз. Имя Ф. Дзержинского сохранено в титуловании дивизии. Титулование дивизии имени Ю. Андропова (идёт чуть позже) также сохранено.17. Казаки среди колонн не замечены, уже второй год подряд – Аксайский корпус задвинули. Конников как экзотики тоже нет.18. Медведев на главной трибуне стоит четвертый справа от Путина. Рядом с президентом России – молдаванин и военные. Молоденьких кадетов к ним "для разбавления картинки" в этот раз не ставили.19. Был ли замечен Михаил Горбачёв на трибунах? В прошлый год был. Пишите, если кто заметил его.20. Любопытно, что на прохожднии техники руководители страны продолжают стоять. В прошлом году (2016) сели и смотрели эту часть парада сидя. Во времена СССР руководители на Мавзолее тоже стояли всё время. Но перед пролётом авиации все садятся.21. "Арматы" Т-14 на параде идут в третий раз. Затем идут артсистемы по возрастанию калибров и затем ракетчики ПВО.22. Впервые на параде – арктические войска в белом камуфляже, с белыми медведями на корпусах машин. См. также п.12. Как символ повышенного внимания именно к Арктике.23. Эмблемы на технике – единообразные. "Пустая" звезда с красной окантовкой, положенная сверху на георгиевскую ленту. И новое: ордена частей прямо на корпусе.24. От РВСН идут "Ярсы" (тоже новое поколение, позже "Тополей"). Затем едут новые БТР "Бумеранг", проход техники завершается.25. Затем оркестр поёт a kapella "Мы армия страны, мы армия народа" и уходит с площади под "Прощание славянки". Все встают. Путин прощается с ветеранами на трибуне, всё это показывают очень коротко и мало.26.. Отменен из-за погоды – пасмурной и необычно холодной.27. После парада Путин (в чёрном плаще) приветствует всех командиров колонн парада и пожимает им руки (без Медведева). Очень необычно выглядит юнармейский командир в красном берете. Две женщины – начальники колонн. За ним идёт Шойгу и тоже всем жмёт руки. Идёт дождь, на камерах – капли.28. Но трансляция не прерывается. Сразу же показывают церемонию возложения венков на могилу Неизвестного Солдата. В первом ряду – Путин и Додон.UPD. И всё же интересно, что побудило вернуться к сталинской парадной форме со стоячим воротником и "катушками"-петлицами у офицеров, без галстуков? Такого стиля на парадах не было с 1955 года, вроде.PS. HD-версия парада:

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com