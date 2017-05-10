Как прошел День Победы 2017 в Москве – парад, мероприятия, салют, Бессмертный полк (фото, видео)

День Победы в 2017 году в Москве стал самым холодным за всю послевоенную историю, сообщает Гидрометцентр.

“Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Тогда, 72 года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса”, — говорится в сообщении.

Однако абсолютный утренний рекорд холода — минус 5,6 градуса — был зафиксирован в этот день почти сто лет назад, в 1918 году.

Президент России поприветствовал всех участников парада и поздравил с Днем Победы. «Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв. Что война унесла миллионы жизней»,— сказал Владимир Путин. Он отметил, что для борьбы с терроризмом требуется консолидация всего мирового сообщества.

Парад Победы на Красной площади стартовал в 10:00 по Москве. В этом праздничном марше сразу несколько новинок: впервые вместе с военнослужащими всех родов войск, у стен Кремля прошли воспитанники молодежно-патриотического движения “Юнармия”. Кроме того, в этом году женщин – военнослужащих в парадных расчётах было в два раза больше, чем в прошлом – двести с лишним человек.

Механизированную часть парада возглавил легендарный танк Т-34, за ним прошли современные ракетные комплексы “Ярс” и “Искандер”, бронетехника на платформах “Армата”, “Курганец” и “Бумеранг”. А также новинки отечественного ВПК – комплексы противовоздушной обороны “Тор-М2ДТ” и зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-СА”. Это гусеничные вездеходы, адаптированные к условиям Крайнего Севера.

На празднование Дня Победы в Москве государство выделило больше 450 миллионов рублей. Треть этих денег ушла на то, чтобы привезти на Красную площадь военнослужащих – участников парада, их больше 10 тысяч. Почти 86 миллионов московская мэрия потратила на разгон облаков над городом, но от туч не спасли даже самые современные реагенты.

В параде участвовали более 10 тыс. военнослужащих и 114 единиц современного вооружения и военной техники. Авиация не смогла принять участие в параде из-за неблагоприятных погодных условий.

В шествии «Бессмертного полка» в Москве приняли участие 850 тыс. человек в то время, как ожидалось лишь порядка 300 тыс. участников.

В МВД такую численность назвали рекордом, — годом ранее шествие в столице собрало 700 тыс. человек.

Несколько часов нескончаемый поток двигался по Тверской улице и Красной площади с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие жители разных городов и стран, прилетали даже из-за рубежа.

В 15:00 колонна во главе с президентом РФ Владимиром Путиным начала движение по Красной площади, президент нес портрет своего отца-фронтовика. Рядом с главой государства шли председатель попечительского совета акции «Бессмертный полк» народный артист СССР Василий Лановой и народный артист РСФСР Михаил Ножкин.

В Москве завершился салют, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Чтобы украсить ночное небо столицы, было использовано более 70 видов фейерверочных изделий, сообщает ТАСС, ссылаясь на полковника Вячеслава Парадникова, командира 449 отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа.

“В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсили около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произвели 30 залпов”, – рассказал Парадников.