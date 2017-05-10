Из космоса: команда МКС поздравляет с Днем Победы (ВИДЕО)
08:00. 10 мая 2017 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Российский экипаж МКС — космонавты Роскосмоса Фёдор Юрчихин и Олег Новицкий записали видеопоздравление в День Победы.
«Это наш самый главный праздник. Через 72 года после победы мы помним каждого», — сказал Фёдор Юрчихин.
«Отсюда из космоса видно, какая красивая и одновременно хрупкая наша планета. Мы с вами должны сделать так, чтобы наши дети и наши внуки и многие поколения после них жили без войн», — добавил Олег Новицкий.
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Источник: rusvesna.su