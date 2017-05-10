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Из космоса: команда МКС поздравляет с Днем Победы (ВИДЕО)

08:00. 10 мая 2017 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:
Из космоса: команда МКС поздравляет с Днем Победы (ВИДЕО) | Русская весна

Российский экипаж МКС — космонавты Роскосмоса Фёдор Юрчихин и Олег Новицкий записали видеопоздравление в День Победы.

«Это наш самый главный праздник. Через 72 года после победы мы помним каждого», — сказал Фёдор Юрчихин.

«Отсюда из космоса видно, какая красивая и одновременно хрупкая наша планета. Мы с вами должны сделать так, чтобы наши дети и наши внуки и многие поколения после них жили без войн», — добавил Олег Новицкий.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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