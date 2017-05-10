Из космоса: команда МКС поздравляет с Днем Победы (ВИДЕО)

Российский экипаж МКС — космонавты Роскосмоса Фёдор Юрчихин и Олег Новицкий записали видеопоздравление в День Победы.

«Это наш самый главный праздник. Через 72 года после победы мы помним каждого», — сказал Фёдор Юрчихин.

«Отсюда из космоса видно, какая красивая и одновременно хрупкая наша планета. Мы с вами должны сделать так, чтобы наши дети и наши внуки и многие поколения после них жили без войн», — добавил Олег Новицкий.

Читайте также: Про уродов и людей — как неонацисты срывали «Бессмертный полк» в Киеве (ВИДЕО)