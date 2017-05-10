Что такое налог на малодетность, когда его введут в России

Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает в том числе введение налога на малодетность. Как сообщает газета «Известия», речь идет о взимании платы для семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям. О размере налога в проекте не говорится.

Глава института Юрий Крупнов предложил сделать ответственными за прохождение закона Министерство обороны и Минэкономразвития, поскольку в перспективе документ призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.

В частности, среди предложений – предоставление многодетным семьям бесплатных участков с коммуникациями, введение ежемесячных денежных выплат многодетным семьям: 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч – с пятью детьми, для семей, где 8-10 детей предлагается ввести выплату размером 100 тысяч рублей.

Предлагается помогать многодетным семьям конкретными вещами и услугами: покупать музыкальные инструменты, абонементы в консерваторию или фитнес-клубы.

Также законопроект предлагает предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях — городках демографического будущего.

По мнению авторов инициативы, дополнительным налогом должны облагаться бездетные не по медицинским показателям пары, а также семьи с одним ребенком. Вместе с тем размер налога пока не определен.