Четыре великолепных выступления: Путина, Тарана, Юлина, Фурсова

Много интересных выступлений выложено в Сеть за сегодняшний и предыдущие дни. Чтобы не увеличивать число публикаций, предложим вашему вниманию небольшую видеоподборку.Начать надо, вне всякого сомнения, с выступления Президента на военном параде, посвящённом годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне.Речь Путина знаковая. В ней он открыто заявил о становлении России как силы, с которой "международному сообществу" придётся считаться. Но сила эта, русская сила, направлена на укрепление мира, а не на подавление стран, несогласных с политикой мирового лидера, как это было в случае с американским гегемоном.В самом начале Президент особо акцентировал внимание на силе идеологии, когда говорил о немецких нацистах. Чувствуется, что Путин постоянно пользуется методологией Концепции Общественной Безопасности. Ведь лишь позже он стал говорить о силе уже чисто военного оружия.Главнокомандующий не преминул предупредить недругов России о том, что наша страна не только способна отразить любые существующие военные угрозы, но стала сама сильнейшей на планете.Уже упомянутые тезисы – это заявления глобального масштаба. Так что подготовка к Октябрю 17-го идёт полным ходом.Следующее рекомендуемое видеовыступление – размышления Дм. Тарана о важнейших факторах формирования ближайшего будущего в нашей стране. Ведь одним лишь военным оружием, техническим превосходством долговременной победы, увы, не удержать. Необходимо ещё что-то очень важное, чтобы победа разума и справедливости стала окончательной. Снова без КОБ, без её методологии не обойтись!Эти размышления оформлены в рамках очередного выпуска "Информационной войны". Слушатели Пякина найдут в них много знакомых тезисов.Следующее видео – потрясающая по своей смысловой наполненности лекция историка Б.В. Юлина. В спокойной, академической манере, непринуждённо Борис Витальевич камня на камне не оставляет от лживых измышлений о Красной Армии и руководителях СССР разных резунов. Успех выступления историка – в чётком, логичном и исторически верном раскрытии смыслов, в назывании вещей своими именами. Прекрасная работа умного историка и порядочного человека!Наконец, четвёртое из выуженных сегодня из подписок видеовыступление – очередная глава, назовём это так:"Фурсонианы". Т.е. лекция Андрея Ильича о причинах, приведших к развязыванию Второй Мировой войны. А также затронут и сюжет, уже встретившийся нам в предыдущем выступлении коллеги Фурсова – Юлина: первые месяцы Великой Отечественной. Что, как, почему и к чему это привело.

Источник: ss69100.livejournal.com