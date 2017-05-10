Буквица, как система мировосприятия, становится с каждым днём популярнее. Она привлекает к себе внимание многих людей. И как водится в таких случаях, обрастает она множеством небылиц и домыслов. Проверить подлинность Буквицы очень просто. Надо применить её в собственной жизни, в собственной реальности. И посмотреть, как она действует.

Только, опыт, сын ошибок трудных, может подтвердить или опровергнуть те или иные теоретические утверждения.

Как применять в своей реальности Буквицу? Насколько она дееспособна в жизни? Как научиться ей пользоваться?

24 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Буквица и Реальность”



Автор-сказитель: Павлов Сергей (Арисветъ)



