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Буквица и Реальность

13:24. 10 мая 2017 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:

Буквица, как система мировосприятия, становится с каждым днём популярнее. Она привлекает к себе внимание многих людей. И как водится в таких случаях, обрастает она множеством небылиц и домыслов. Проверить подлинность Буквицы очень просто.  Надо применить её в собственной жизни, в собственной реальности. И посмотреть, как она действует.

Только, опыт, сын ошибок трудных, может подтвердить или опровергнуть те или иные теоретические утверждения.
Как применять в своей реальности Буквицу? Насколько она дееспособна в жизни? Как научиться ей пользоваться?

24 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Буквица и Реальность”

Автор-сказитель: Павлов Сергей (Арисветъ)


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Источник: www.kramola.info

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