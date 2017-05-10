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Библионочь в Музее космонавтики

19:23. 10 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Известные историки современности рассказывают о своих книгах и путях развития России

В рамках акции «Библионочь» в Музее космонавтики прошла встреча читателей с тремя выдающимися историками современности, по книгам которых будут учиться наши дети и внуки. Писатели сошлись во мнении, что «история – дело тёмное».

Евгений Спицын – автор учебника по истории России – рассказал, как на базе сказок создаются исторические концепции.

Кандидат исторических наук Александр Пыжиков намекнул, в каких событиях следует искать ключ к пониманию русской истории.

Доктор исторических наук Юрий Жуков показал, каким путём пошла Россия в ХХ веке. На примере конкретных тем писатели ответили на интересующие каждого думающего человека вопросы.

Зачем нужно знать историю? Откуда брать правдивую информацию? Как понимание процессов истории поможет нам улучшить экономическую ситуацию в стране и избежать гибели мировой цивилизации?

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История России. Комплект из 5 томов

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года

Первое поражение Сталина. 1917-1922 годы, Жуков Ю.Н.

Оборотная сторона НЭПа. 1923-1925 годы, Жуков Ю.Н.

Сталин: операция «Эрмитаж», Жуков Ю.Н.

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Ю.Н.

Сталин. Тайны власти, Жуков Ю.Н.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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