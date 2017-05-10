Бессмертие. Можем ли мы научиться обманывать смерть?

Группа российских биологов заявила, что на самом деле любой человек может жить вечно - наша смертность является результатом внешнего вмешательства в геном. Кто запрограммировал людей на самоуничтожение? Какие секреты хранит человеческий мозг? Истинная сущность человека заключается не в его биологическом теле. Человек – это прежде всего разум, сознание, душа. И для эволюции этой души необходимо ее пребывание в мире высшей реальности, которое большинству из нас доступно только в перерывах между воплощениями на земле.