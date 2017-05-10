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Бессмертие. Можем ли мы научиться обманывать смерть?

17:10. 10 мая 2017 Просмотров - 195 4 коммент. Опубликовал:

Группа российских биологов заявила, что на самом деле любой человек может жить вечно - наша смертность является результатом внешнего вмешательства в геном. Кто запрограммировал людей на самоуничтожение? Какие секреты хранит человеческий мозг? Истинная сущность человека заключается не в его биологическом теле. Человек – это прежде всего разум, сознание, душа. И для эволюции этой души необходимо ее пребывание в мире высшей реальности, которое большинству из нас доступно только в перерывах между воплощениями на земле.

Метки: бессмертие, вечная жизнь, вечная молодость, жизнь и смерть
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4 коммент.»

  • 1232 1038
    Сергей 10 мая 2017 в 17:43 Ссылка Пометить
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    Конечно, каждый хочет прожить дольше, это нормально и к этому нужно стремиться, но нужно ли обманывать смерть, нужны ли бессмертные? Думаю рождение – рост – взросление, размножение – старение – смерть, это естественные этапы существования организма. Ведь после смерти биомасса любого организма становится землёй, почвой для существования других видов организмов, растений, которые в свою очередь являются звеньями пищевой и природной базы существования человека.
    Такой вот круговорот. Период этого круговорота, наверное, может достигать тысяч, десятков тысяч лет. Кто знает, что будет если его нарушить?

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  • 1878 -58
    krikunoleg 10 мая 2017 в 18:14 Ссылка Пометить
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    “Кто запрограммировал людей на самоуничтожение?” – да сам же человек это и сделал. Бог создал человека бессмертным, а человек, совершив первый грех, принес в мир смерть.

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    • 483 353
      жора шапов krikunoleg 10 мая 2017 в 18:40 Ссылка Пометить
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      В канонической библии, уважаемый , господь бог (замечу: не бог , а господь бог!)выгнал Адама и Еву из эдема за то, что плод они съели от дерева познания , испугавшись того,чтобы не съели они от дерева жизни и стали безсмертными. Как-то так. Учите матчасть!

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  • 14906 9609
    Ликвидатор 10 мая 2017 в 18:51 Ссылка Пометить
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    смерть – лакмусовая бумага, отделяющая глупых от умных. глупые -умирают. Умные – становятся вечными.

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