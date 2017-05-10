Белые инки: кто они? Андрей Жуков
14:44. 10 мая 2017 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какие цивилизации на территории Перу существовали до инков, почему мы так мало о них знаем?
Кандидат исторических наук, археолог Андрей Жуков рассказывает об удивительных археологических находках Южной Америки, которые признаны официальной наукой.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai