Белые инки: кто они? Андрей Жуков

...1794 Если я не кто- то, то кто я? Вопрос на... скаредностью, они во всём понемногу и нигде целиком. Кто не рассуждая...… Сынок, не раздави жука и муравья и не прерви существованья крапчатой ...белом свете счастье – то где-то рядом, где-то здесь оно. Андрей...