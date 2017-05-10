Главная » История, Невероятное в мире

Белые инки: кто они? Андрей Жуков

14:44. 10 мая 2017 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Какие цивилизации на территории Перу существовали до инков, почему мы так мало о них знаем?

Кандидат исторических наук, археолог Андрей Жуков рассказывает об удивительных археологических находках Южной Америки, которые признаны официальной наукой.

=================================================================================

Рекомендуем:

Необъяснимые артефакты Южной Америки. Андрей Жуков

Запрещённые коллекции, или загадки древней Америки, Жуков А.В.

Парадоксы империи инков

Древнее Перу: исключения из правил

Динозавры древних индейцев

=================================================================================

День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2016
...Андрей был хорошим человеком, очень толерантный, деликатный и талантливый, он...!», «Жуков — наш символ!» и прочее....и плохого. Народ знает, кто и какие ошибки допустил, и...Белых сепаратистов». Он говорил: «Мы должны защитить само существование нашего народа и......
Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2016
...33Сергей Жуков ...и советское Когда в Китай прибыл тестовый поезд, министр инфраструктуры Украины Андрей...в строительство газопровода «Белый поток» по ...и кто их допускает к управлению техникой, но они...
Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2016
... «мордор». Они и самолёты сбивали, и ещё многое ... подлодки. «Если кто-то в прошлом ...еще быстрее, чем Жуков при Сталине во...Ростислав Ищенко. Екатерина Нерозникова, Андрей Резчиков К оглавлению | Источник... — сказано в сообщении Белого дома. К оглавлению | ...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
...1794 Если я не кто- то, то кто я? Вопрос на... скаредностью, они во всём понемногу и нигде целиком. Кто не рассуждая...… Сынок, не раздави жука и муравья и не прерви существованья крапчатой ...белом свете счастье – то где-то рядом, где-то здесь оно. Андрей...
гРУСтная история: Русские изобретатели и первооткрыватели
... история(русские изобретатели и первооткрыватели)Андре́й Константи́нович ... следует считать того, кто смог взлететь над землёй...войны в Омск, столицу белого движения в Сибири, где...Жуков принял самое деятельное участие в аресте и расстреле Берии. В 1955 он...
Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2015
...совета Донецкой народной республики Андрей Пургин, который прибыл... села Старогнатовка через Белую Каменку атакуют позиции... детской площадке и убил малыша. И он стал не ...с начала войны.Кира Жук, 10 месяцев, ... от своего командования и кто первым пошел в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>