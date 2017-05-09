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Воспоминания европейцев о Тартарии 17век [Прошлое Руси]

18:55. 9 мая 2017 Просмотров - 52 Один комментарий Опубликовал:

Великая Тартария – страна стёртая с лица земли и вычеркнута из литературы... Воспоминания о Великой Тартарии вытирались из литературы в прямом смысле этого слова. Очень чётко это видно, если сравнивать переведённые на русский язык воспоминания европейских путешественников с их оригиналами...

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Европейские путешественники 17 века о Московии и Тартарии

В своем блоге я опубликовала много информации о голландском политике и картографе 17 века Николаасе Витсене:

НИКОЛААС ВИТСЕН. "Северная и Восточная Тартария"

НИКОЛААС ВИТСЕН. "Северная и Восточная Тартария", выпуск 1692-1705 г.

НИКОЛААС ВИТСЕН. О морской практике русских в XVII в

А также отрывки из его книги "Северная и Восточная Тартария":

Разрушенные города Даурии (ныне западная часть Приамурья)

Отрывки из книги Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария» о Тангуте

Находки, найденные в Сибири

Сведения о потопе из книги Николааса Витсена "Северная и Восточная Тартария"

2017_05_07_fa0fd7Оказывается, Николаас Витсен был не единственным европейцем, побывшим в 17 веке в России и написавшем об этом книгу. Был еще Ян Янсен Стрейс. Вот что пишет о нем русская часть Википедии:

(Jan Jansen Struys, 1630–1694) – путешественник XVII века из Нидерландов, написавший книгу «Три путешествия» о своих путевых приключениях.

В 1647 г. юный Ян Стрейс сбежал от строгого отца, завербовавшись в Амстердаме как парусных дел мастер на судно для большого торгового плавания. Побывав в различных местах Африки, Юго-Восточной Азии и Японии, в 1651 г. он вернулся в Голландию. Второе путешествие Стрейс совершил в 1655 г. в составе венецианского флота, ведшего войну с турками. Там он попал в плен, бежал и через 2 года вернулся домой, где остепенился, женился, но не удержался от очередного, 3-го путешествия. В 1668 г. Стрейс нанялся парусным мастером в «Московию», малоизвестную в Европе страну, только создававшую первые мореходные корабли.

Домой он вернулся в 1673 г., а перед тем пересек всю Россию от Новгорода до Астрахани, стал свидетелем восстания Степана Разина и даже лично встречался со знаменитым атаманом. Из Астрахани Стрейс с группой товарищей бежал от террора казаков, но на территории Дагестана был пленен, подвергнут пыткам и продан в рабство. Он смог выкупить себя уже в Персии, откуда добрался до Голландии. В 1675 г. Ян Стрейс написал увлекательную книгу о своих приключениях, в которой ярким и образным языком изложил детали быта, поведения, внешности людей в тех краях, где ему довелось побывать. Несколько глав книги посвящены описанию Москвы и русских нравов в XVII в. (см. «Из-за острова на стрежень»).

В том же 1675 г. году путешественник отправился снова в Москву в свите Кунраада фан-Кленка, посла Голландии в России. Посол хлопотал перед русским царем о возмещении убытков, понесенных Стрейсом на службе у царя, но была ли удовлетворена просьба – неизвестно. В следующем году Стрейс вернулся домой и о дальнейшей его жизни известно мало.

Книга путешествий Яна Стрейса выдержала много изданий, была переведена на многие языки. Уже во время Петра I был заказан перевод на русский, однако впервые на русском книга появилась в 1880 г. в переводе П. Юрченко с французского. Выбор французского издания посчитали не совсем удачным, и в 1935 г. вышел новый перевод Э. Бородиной.

Вот его книга на русском языке: Путешествие по России Голландца Стрюйса.

В этой книге вообще не упоминаются слова "Тартария" и "тартары".

Но вот как выглядит оригинал этой книги:

Drie aanmerkelyke reizen (Три значительных путешествия):

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Т.е. при переводе этой книги на русский язык просто все тартары были заменены на татар.

Отрывки из книги:

6-го числа мы вошли в реку Оку, которая берет свое начало на границах Малой Татарии, вблизи источников Донца, Doniec, и, протекая с Юга на Север, впадает в Волгу под Нижним Новгородом. (надо понимать, что в оригинале написано: Малой Тартарии. Тогда все логично: есть Гранд (Большая )Тартария, и есть Малая Тартария.) Этот город (Касимов) был прежде под властью Татар, ныне же он в зависимости от Московского царя, власть которого над собою и своим достоянием признал князь Рескитский еще 12 лет от роду.

23-го мы видели еще много сел и монастырей, а 24-го остановились в селе Ляхи 111, Leshi, самом большом из всех виденных нами до сих пор сел. Из Ляхов отправились в Муром, [64] Moruma. Этот маленький городок, населенный Москвитянами и Татарами, называемыми Мордвой, Morduvins, составляет границу последних, хотя находится под властью царя. Т.е. мордвой - одной из народностей, населявшей когда-то существовавшую Тартарию.

2-го Июня отправились в Нофимки, Nofimki, а 5-го были в виду Нижнего Новгорода. Этот славный город расположен на возвышенном берегу реки Волги, под 56° 28‘ широты. Его стены [65] каменные, и великий царь заботится о том, чтобы постоянно содержать в нем сильный гарнизон. Посады, les dehors, плотнее населены, нежели кремль, le dedans. Татары и Русские живут в нем довольно мирно. Прежде жило здесь много кальвинистов 117; и лютеран, совершавших открыто свое богослужение, но теперь их мало, так как большая часть удалилась в другие места.

Затем он описывает в своей книге казанских татар, ногайских татар, дагестанских татар, черемиских татар, черкесских татар (вернее тартар, надо понимать).

Еще один европейский путешественник - Адам Олеарий – немецкий путешественник, географ, ориенталист, историк, математик и физик. Будучи секретарём посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом Фридрихом III к персидскому шаху, записал и опубликовал свои заметки, собранные во время путешествия.

В 1633 году герцог Фридрих III отправил из своей резиденции в Готторпе посольство к русскому царю Михаилу Фёдоровичу и персидскому шаху Сефи I. Цель – завязать торговые сношения с Москвой и в особенности с Персией: герцог хотел забрать в свои руки сухопутную торговлю шёлком-сырцом. Во главе посольства стояли искусный дипломат Филипп Крузиус фон Крузенштерн из Эйслебена и гамбургский купец Отто Бругман (Брюггеманн). Их сопровождала свита в количестве 34 человек, а в качестве секретаря и, главным образом, переводчика, знающего языки тех стран, куда отправлялось посольство – Олеарий.

Морем достигнув Риги, посольство сухим путём прибыло в Нарву, где провело зиму и весну, а летом двинулось через Новгород в Москву. 14 августа 1634 г. посольство торжественно въехало в русскую столицу и оставалось там 4 месяца. Получив согласие царя на пропуск голштинского посольства через русские пределы в Персию, посольство выехало 24 декабря обратно в Готторп, куда прибыло 6 апреля 1635 г.  Адам Олеарий тоже написал книгу о своем путешествии в Московию. По русски она называется: Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1638 годах составленное секретарем посольством АДАМОМ ОЛЕАРИЕМ.

И в этом русском переводе тоже не упоминается о Тартарии, в отличии от оригинала, который называется так: Olearius A. Persiaensche Reyse uyt Holsteyn door Lijflandt, Moscovien, Tartarien in Persien. 1651.

Здесь оригинал книги.

Некоторые страницы книги:

Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door Lyslandt, Moscovien, Tarta

Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door Lyslandt, Moscovien, Tarta

Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door Lyslandt, Moscovien, Tarta

Самым первым из известных нам европейских путешественников, посетивших Тартарию, был вероятно Марко Поло (13й век) . Подробнее об этом путешествии здесь: Путешествие Марко Поло и удивительные иллюстрации его книги

В русском варианте книги, рассказывающем о его путешествии упоминаются только татары:

Государи и императоры, короли, герцоги и маркизы, графы, рыцари и граждане и все, кому желательно узнать о разных народах, о разнообразии стран света, возьмите эту книгу и заставьте почитать ее себе; вы найдете тут необычайные всякие диковины и разные рассказы о Великой Армении, о Персии, о татарах, об Индии и о многих других странах; все это наша книга расскажет ясно по порядку, точно так, как Марко Поло, умный и благородный гражданин Венеции, говорил о том, что видел своими глазами, и о том, чего сам не видел, но слышал от людей нелживых и верных. А чтобы книга наша была правдива, истинна, без всякой лжи, о виденном станет говориться в ней как о виденном, а слышанное расскажется как слышанное; всякий, кто эту книгу прочтет или выслушает, поверит ей, потому что все тут правда.

Однако, как выглядят оригинальные страницы книги:

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И еще пусть не оригинальный, но английский вариант этой книги  И некоторые страницы из нее:

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Так что мы читаем? Армия Тартарии, Королевство Тартарии, Чинзиг хан -первый император Тартарии, 6 успешных императоров Тартарии... Как-то более на рассказ об успешном государстве похоже, чем о диких кочевниках, скитающихся по степям со своими чумами и скарбом. Более массовые посещения но уже не Тартарии, а Московии начались уже в 16 веке. До этого времени о Московии нет упоминаний?

КЛИМЕНТ АДАМС Первое путешествие англичан в Россию в 1553-м году

ДЖОНСОН, РИЧАРД Путешествие в Россию 1558 г.

РАФАЭЛЬ БАРБЕРИНИ Путешествие В Московию Рафаэля Барберини В 1565 Году

СТАНИСЛАВ ЖОЛКЕВСКИЙ Начало и успех московской войны (16 век)

Показание польского шляхтича Криштофа Граевского о своей поездке в Москву 1574 – 1575 гг.

РЕЙНГОЛЬД ГЕЙДЕНШТЕЙН Записки о московской войне (1578-1582)

Regii De Bello Moscovitico Quod Stephanus Rex Poloniae Gessit Commentariorum Libri Vi

Арсений архиепископ Элассонский и его “Описание путешествия в Московию”. (1588-89 гг.)

НИКОЛАЙ ВАРКОЧ Описание путешествия в Москву посла римского императора, Николая Варкоча, с 22-го июля, 1593 года.

ГИЗЕН, СТЕФАН И ГЕЙС, СТЕФАН  Описание путешествия в Москву Николая Варкоча, посла римского императора, в 1593 году

Отчет о поездке ганзейского посольства из Любека в Москву и Новгород, в 1603 году

КОНРАД БУССОВ Московская хроника 1584-1613

АКСЕЛЬ ГЮЛЬДЕНСТИЕРНЕ Путешествие его княжеской светлости герцога Ганса Шлезвиг-Голштинского в Россию 1602 г.

АЛЬБЕРТ БУРХ, ИОГАНН ФЕЛДТРИЛЬ Посольство А. Бурха И И. Фан Фелтдриля к царю Михаилу Федоровичу в 1630 и 1631 гг.

ИЗВЕСТИЯ О МОСКОВИИ, писанные Албертом Вимена да Ченеда, в 1657 году

АНТУАН ГРАМОН Из истории московского похода Яна Казимира (1663 - 1664 г. г.)

ИРЖИ ДАВИД Современное состояние Великой России, или Московии (1686)

ГЕОРГ ГРУНД Доклад о России в 1705-1710 годах  Bericht ueber Russland in den jahren 1705-1710

Записки барона Христиана Генриха фон Гайлинга о поездке в Россию в 1770-1771 гг.

БАРОН СИГИЗМУНД ГЕРБЕРШТЕЙН Записки о московитских делах

САМУИЛА ГЕОРГА ГМЕЛИНА, ДОКТОРА ВРАЧЕБНЫХ НАУК, ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ЛОНДОНСКОГО, ГАРЛЕМСКОГО И ВОЛЬНОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЧЛЕНА   Путешествие по России для исследования трех царств природы

Rеise durch Russland zur untersuchung der drei naturreiche

Часть вторая. Путешествие из Черкасска до Астрахани и пребывание в сем городе: с начала августа 1769 по пятое июня 1770 года.

Иллюстрация из книги Ровинского "Материалы для русской иконографии":

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Как говорится: найди 10 отличий между московитом и тартаром (тартарином?) Источник

Взято: http://ru-an.info

 

В.В. Путин рассекретил архивы Тартарии [Прошлое Руси]

В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки – удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать…

puttartariya

В школе нам внушают, что у нас, русских людей, только лишь одна тысяча лет нашего убого прошлого. Именно убого, потому что до прихода христианства на Русь все мы якобы были дикими зверями, а вот церковь нас превращала в человеков. Однако множество фактов противоречат этим выдумкам. Например, в Британской энциклопедии 1771 года наша Родина описывается как самое большое и развитое государство на Земле под названием Великая Тартария. Есть множество документов и карт, которые подтверждают это. Часть из них находится в Русском Географическом Обществе, куда 15 января 2013 года приезжал президент Владимир Путин. И там ему показывали эти документы и карты, о чём свидетельствуют видеозаписи этого визита. А другие артефакты, такие как Чандарская плита, неопровержимо свидетельствуют нам о том, что уровень развития цивилизации наших предков был несравненно выше, нежели нас в том пытаются убедить. Этот уровень выше даже сегодняшнего уровня развития нашей цивилизации.

На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

Источник

Прошлое Руси. Великая Тартария - Империя Русов

Прошлое Славяно-Ариев это и есть прошлое нашей земной цивилизации. Правдивой информации уже много! Нужно только её разыскивать и как можно шире популяризировать среди Русов и всех остальных народов, кто захочет узнать правду...

Фильм «Великая Тартария - Империя Русов» является небольшим рассказом о великом прошлом нашей Родины. Несколько тысяч лет назад Империя Русов занимала почти все пригодные для жизни земли на планете: Евразию, Северную Америку, Северную Африку... Людей жёлтой, красной и чёрной рас на Земле было очень мало, и они компактно проживали в районах с привычными для них климатическими условиями. Но со временем наши могущественные враги нашли способы постепенного оттеснения и уничтожения славян. В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки - удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать...

В основу фильма положены уникальные работы Светланы и Николая Левашовых.

В фильме вы сможете получить ответы на следующие вопросы:
- Кем были УРы на самом деле, и какое влияние они оказали своей культ'УРой (ведическим мировоззрением) на систему моральных и духовных ценностей славян? И почему до сих пор некоторые наши соседи называют русов "УР-русами"?
- Как появились касты волхвов, ремесленников, хлеборобов, скотоводов, и племена скоттов, полян, древлян...
- Что общего между содержанием Славяно-Арийских Вед и книгой Велеса?
- Что нам известно об Атлантиде из древних письменных источников славян и ариев?
- Почему началась война между Великой Рассенией (Русью) и Аримией (древний Китай - страна «Великого Дракона») более 7520 лет назад? И как символ этой победы - Георгий Победоносец, поражающий Змея (образ врага, Аримии) - стал "христианским святым"?
- Как самая большая страна Мира - Великая Тартария - исчезла с географических карт в 18 веке? И почему стало возможной тотальная фальсификация Всемирной истории и истории России в частности?

Фильм «Великая Тартария – Империя Русов» можно совершенно свободно посмотреть или скопировать себе в любом из следующих источников: Архив, Торрентс, Ютьюб, Советник

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Один комментарий»

  • 2773 2265
    Ирбис 9 мая 2017 в 19:20 Ссылка Пометить
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    Какая страна, такая и история! Кто будет восстанавливать историю русов. Если согласно конституции русских в России нет и не должно быть всуе! Кому принадлежит РАН? Есть при союзе вскрытие могилы сына Ивана Грозного, умер он от болезни и не убивал его отец! Но откройте учебники России, а там бред сивой кобылы. Генетические исследования доказали, что нет у граждан русской национальности монгольских генов, ну нет, а РАН нам вещает о монгольском иге! Есть доказательства что русские живут в Сибири тысячи лет, но РАН утверждает что некий Ерёма с пору сотней человек захватил и покорил территорию превышающую Европу. Толку то что все умные люди уже знают правду! Но она официально запрещена! По пробуй учитель это расскажи и уволят по волчиму билету. Вопрос надо поднимать в суде!

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