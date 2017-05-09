Воспоминания европейцев о Тартарии 17век [Прошлое Руси]

Великая Тартария – страна стёртая с лица земли и вычеркнута из литературы... Воспоминания о Великой Тартарии вытирались из литературы в прямом смысле этого слова. Очень чётко это видно, если сравнивать переведённые на русский язык воспоминания европейских путешественников с их оригиналами...

Европейские путешественники 17 века о Московии и Тартарии

В своем блоге я опубликовала много информации о голландском политике и картографе 17 века Николаасе Витсене:

НИКОЛААС ВИТСЕН. "Северная и Восточная Тартария"

НИКОЛААС ВИТСЕН. "Северная и Восточная Тартария", выпуск 1692-1705 г.

НИКОЛААС ВИТСЕН. О морской практике русских в XVII в

А также отрывки из его книги "Северная и Восточная Тартария":

Разрушенные города Даурии (ныне западная часть Приамурья)

Отрывки из книги Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария» о Тангуте

Находки, найденные в Сибири

Сведения о потопе из книги Николааса Витсена "Северная и Восточная Тартария"

Оказывается, Николаас Витсен был не единственным европейцем, побывшим в 17 веке в России и написавшем об этом книгу. Был еще Ян Янсен Стрейс. Вот что пишет о нем русская часть Википедии:

(Jan Jansen Struys, 1630–1694) – путешественник XVII века из Нидерландов, написавший книгу «Три путешествия» о своих путевых приключениях.

В 1647 г. юный Ян Стрейс сбежал от строгого отца, завербовавшись в Амстердаме как парусных дел мастер на судно для большого торгового плавания. Побывав в различных местах Африки, Юго-Восточной Азии и Японии, в 1651 г. он вернулся в Голландию. Второе путешествие Стрейс совершил в 1655 г. в составе венецианского флота, ведшего войну с турками. Там он попал в плен, бежал и через 2 года вернулся домой, где остепенился, женился, но не удержался от очередного, 3-го путешествия. В 1668 г. Стрейс нанялся парусным мастером в «Московию», малоизвестную в Европе страну, только создававшую первые мореходные корабли.

Домой он вернулся в 1673 г., а перед тем пересек всю Россию от Новгорода до Астрахани, стал свидетелем восстания Степана Разина и даже лично встречался со знаменитым атаманом. Из Астрахани Стрейс с группой товарищей бежал от террора казаков, но на территории Дагестана был пленен, подвергнут пыткам и продан в рабство. Он смог выкупить себя уже в Персии, откуда добрался до Голландии. В 1675 г. Ян Стрейс написал увлекательную книгу о своих приключениях, в которой ярким и образным языком изложил детали быта, поведения, внешности людей в тех краях, где ему довелось побывать. Несколько глав книги посвящены описанию Москвы и русских нравов в XVII в. (см. «Из-за острова на стрежень»).

В том же 1675 г. году путешественник отправился снова в Москву в свите Кунраада фан-Кленка, посла Голландии в России. Посол хлопотал перед русским царем о возмещении убытков, понесенных Стрейсом на службе у царя, но была ли удовлетворена просьба – неизвестно. В следующем году Стрейс вернулся домой и о дальнейшей его жизни известно мало.

Книга путешествий Яна Стрейса выдержала много изданий, была переведена на многие языки. Уже во время Петра I был заказан перевод на русский, однако впервые на русском книга появилась в 1880 г. в переводе П. Юрченко с французского. Выбор французского издания посчитали не совсем удачным, и в 1935 г. вышел новый перевод Э. Бородиной.

Вот его книга на русском языке: Путешествие по России Голландца Стрюйса.

В этой книге вообще не упоминаются слова "Тартария" и "тартары".

Но вот как выглядит оригинал этой книги:

Drie aanmerkelyke reizen (Три значительных путешествия):

Т.е. при переводе этой книги на русский язык просто все тартары были заменены на татар.

Отрывки из книги:

6-го числа мы вошли в реку Оку, которая берет свое начало на границах Малой Татарии, вблизи источников Донца, Doniec, и, протекая с Юга на Север, впадает в Волгу под Нижним Новгородом. (надо понимать, что в оригинале написано: Малой Тартарии. Тогда все логично: есть Гранд (Большая )Тартария, и есть Малая Тартария.) Этот город (Касимов) был прежде под властью Татар, ныне же он в зависимости от Московского царя, власть которого над собою и своим достоянием признал князь Рескитский еще 12 лет от роду.

23-го мы видели еще много сел и монастырей, а 24-го остановились в селе Ляхи 111, Leshi, самом большом из всех виденных нами до сих пор сел. Из Ляхов отправились в Муром, [64] Moruma. Этот маленький городок, населенный Москвитянами и Татарами, называемыми Мордвой, Morduvins, составляет границу последних, хотя находится под властью царя. Т.е. мордвой - одной из народностей, населявшей когда-то существовавшую Тартарию.

2-го Июня отправились в Нофимки, Nofimki, а 5-го были в виду Нижнего Новгорода. Этот славный город расположен на возвышенном берегу реки Волги, под 56° 28‘ широты. Его стены [65] каменные, и великий царь заботится о том, чтобы постоянно содержать в нем сильный гарнизон. Посады, les dehors, плотнее населены, нежели кремль, le dedans. Татары и Русские живут в нем довольно мирно. Прежде жило здесь много кальвинистов 117; и лютеран, совершавших открыто свое богослужение, но теперь их мало, так как большая часть удалилась в другие места.

Затем он описывает в своей книге казанских татар, ногайских татар, дагестанских татар, черемиских татар, черкесских татар (вернее тартар, надо понимать).

Еще один европейский путешественник - Адам Олеарий – немецкий путешественник, географ, ориенталист, историк, математик и физик. Будучи секретарём посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом Фридрихом III к персидскому шаху, записал и опубликовал свои заметки, собранные во время путешествия.

В 1633 году герцог Фридрих III отправил из своей резиденции в Готторпе посольство к русскому царю Михаилу Фёдоровичу и персидскому шаху Сефи I. Цель – завязать торговые сношения с Москвой и в особенности с Персией: герцог хотел забрать в свои руки сухопутную торговлю шёлком-сырцом. Во главе посольства стояли искусный дипломат Филипп Крузиус фон Крузенштерн из Эйслебена и гамбургский купец Отто Бругман (Брюггеманн). Их сопровождала свита в количестве 34 человек, а в качестве секретаря и, главным образом, переводчика, знающего языки тех стран, куда отправлялось посольство – Олеарий.

Морем достигнув Риги, посольство сухим путём прибыло в Нарву, где провело зиму и весну, а летом двинулось через Новгород в Москву. 14 августа 1634 г. посольство торжественно въехало в русскую столицу и оставалось там 4 месяца. Получив согласие царя на пропуск голштинского посольства через русские пределы в Персию, посольство выехало 24 декабря обратно в Готторп, куда прибыло 6 апреля 1635 г. Адам Олеарий тоже написал книгу о своем путешествии в Московию. По русски она называется: Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1638 годах составленное секретарем посольством АДАМОМ ОЛЕАРИЕМ.

И в этом русском переводе тоже не упоминается о Тартарии, в отличии от оригинала, который называется так: Olearius A. Persiaensche Reyse uyt Holsteyn door Lijflandt, Moscovien, Tartarien in Persien. 1651.

Здесь оригинал книги.

Некоторые страницы книги:

Самым первым из известных нам европейских путешественников, посетивших Тартарию, был вероятно Марко Поло (13й век) . Подробнее об этом путешествии здесь: Путешествие Марко Поло и удивительные иллюстрации его книги

В русском варианте книги, рассказывающем о его путешествии упоминаются только татары:

Государи и императоры, короли, герцоги и маркизы, графы, рыцари и граждане и все, кому желательно узнать о разных народах, о разнообразии стран света, возьмите эту книгу и заставьте почитать ее себе; вы найдете тут необычайные всякие диковины и разные рассказы о Великой Армении, о Персии, о татарах, об Индии и о многих других странах; все это наша книга расскажет ясно по порядку, точно так, как Марко Поло, умный и благородный гражданин Венеции, говорил о том, что видел своими глазами, и о том, чего сам не видел, но слышал от людей нелживых и верных. А чтобы книга наша была правдива, истинна, без всякой лжи, о виденном станет говориться в ней как о виденном, а слышанное расскажется как слышанное; всякий, кто эту книгу прочтет или выслушает, поверит ей, потому что все тут правда.

Однако, как выглядят оригинальные страницы книги:

И еще пусть не оригинальный, но английский вариант этой книги И некоторые страницы из нее:

Так что мы читаем? Армия Тартарии, Королевство Тартарии, Чинзиг хан -первый император Тартарии, 6 успешных императоров Тартарии... Как-то более на рассказ об успешном государстве похоже, чем о диких кочевниках, скитающихся по степям со своими чумами и скарбом. Более массовые посещения но уже не Тартарии, а Московии начались уже в 16 веке. До этого времени о Московии нет упоминаний?

КЛИМЕНТ АДАМС Первое путешествие англичан в Россию в 1553-м году

ДЖОНСОН, РИЧАРД Путешествие в Россию 1558 г.

РАФАЭЛЬ БАРБЕРИНИ Путешествие В Московию Рафаэля Барберини В 1565 Году

СТАНИСЛАВ ЖОЛКЕВСКИЙ Начало и успех московской войны (16 век)

Показание польского шляхтича Криштофа Граевского о своей поездке в Москву 1574 – 1575 гг.

РЕЙНГОЛЬД ГЕЙДЕНШТЕЙН Записки о московской войне (1578-1582)

Regii De Bello Moscovitico Quod Stephanus Rex Poloniae Gessit Commentariorum Libri Vi

Арсений архиепископ Элассонский и его “Описание путешествия в Московию”. (1588-89 гг.)

НИКОЛАЙ ВАРКОЧ Описание путешествия в Москву посла римского императора, Николая Варкоча, с 22-го июля, 1593 года.

ГИЗЕН, СТЕФАН И ГЕЙС, СТЕФАН Описание путешествия в Москву Николая Варкоча, посла римского императора, в 1593 году

Отчет о поездке ганзейского посольства из Любека в Москву и Новгород, в 1603 году

КОНРАД БУССОВ Московская хроника 1584-1613

АКСЕЛЬ ГЮЛЬДЕНСТИЕРНЕ Путешествие его княжеской светлости герцога Ганса Шлезвиг-Голштинского в Россию 1602 г.

АЛЬБЕРТ БУРХ, ИОГАНН ФЕЛДТРИЛЬ Посольство А. Бурха И И. Фан Фелтдриля к царю Михаилу Федоровичу в 1630 и 1631 гг.

ИЗВЕСТИЯ О МОСКОВИИ, писанные Албертом Вимена да Ченеда, в 1657 году

АНТУАН ГРАМОН Из истории московского похода Яна Казимира (1663 - 1664 г. г.)

ИРЖИ ДАВИД Современное состояние Великой России, или Московии (1686)

ГЕОРГ ГРУНД Доклад о России в 1705-1710 годах Bericht ueber Russland in den jahren 1705-1710

Записки барона Христиана Генриха фон Гайлинга о поездке в Россию в 1770-1771 гг.

БАРОН СИГИЗМУНД ГЕРБЕРШТЕЙН Записки о московитских делах

САМУИЛА ГЕОРГА ГМЕЛИНА, ДОКТОРА ВРАЧЕБНЫХ НАУК, ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ЛОНДОНСКОГО, ГАРЛЕМСКОГО И ВОЛЬНОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ЧЛЕНА Путешествие по России для исследования трех царств природы

Rеise durch Russland zur untersuchung der drei naturreiche

Часть вторая. Путешествие из Черкасска до Астрахани и пребывание в сем городе: с начала августа 1769 по пятое июня 1770 года.

Иллюстрация из книги Ровинского "Материалы для русской иконографии":

Как говорится: найди 10 отличий между московитом и тартаром (тартарином?) Источник

Взято: http://ru-an.info

В.В. Путин рассекретил архивы Тартарии [Прошлое Руси]

В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки – удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать…

В школе нам внушают, что у нас, русских людей, только лишь одна тысяча лет нашего убого прошлого. Именно убого, потому что до прихода христианства на Русь все мы якобы были дикими зверями, а вот церковь нас превращала в человеков. Однако множество фактов противоречат этим выдумкам. Например, в Британской энциклопедии 1771 года наша Родина описывается как самое большое и развитое государство на Земле под названием Великая Тартария. Есть множество документов и карт, которые подтверждают это. Часть из них находится в Русском Географическом Обществе, куда 15 января 2013 года приезжал президент Владимир Путин. И там ему показывали эти документы и карты, о чём свидетельствуют видеозаписи этого визита. А другие артефакты, такие как Чандарская плита, неопровержимо свидетельствуют нам о том, что уровень развития цивилизации наших предков был несравненно выше, нежели нас в том пытаются убедить. Этот уровень выше даже сегодняшнего уровня развития нашей цивилизации.

На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

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Прошлое Руси. Великая Тартария - Империя Русов

Прошлое Славяно-Ариев это и есть прошлое нашей земной цивилизации. Правдивой информации уже много! Нужно только её разыскивать и как можно шире популяризировать среди Русов и всех остальных народов, кто захочет узнать правду...

Фильм «Великая Тартария - Империя Русов» является небольшим рассказом о великом прошлом нашей Родины. Несколько тысяч лет назад Империя Русов занимала почти все пригодные для жизни земли на планете: Евразию, Северную Америку, Северную Африку... Людей жёлтой, красной и чёрной рас на Земле было очень мало, и они компактно проживали в районах с привычными для них климатическими условиями. Но со временем наши могущественные враги нашли способы постепенного оттеснения и уничтожения славян. В прошлом тысячелетии Империю Русов в уже отколовшейся Западной Европе стали называть «Великой Тартарией». Она была и до сих пор остаётся самой большой державой Мира, которую враги до сих пор стараются дробить на мелкие кусочки - удельные княжества, которые было бы легче покорять, а население уничтожать...

В основу фильма положены уникальные работы Светланы и Николая Левашовых.

В фильме вы сможете получить ответы на следующие вопросы:

- Кем были УРы на самом деле, и какое влияние они оказали своей культ'УРой (ведическим мировоззрением) на систему моральных и духовных ценностей славян? И почему до сих пор некоторые наши соседи называют русов "УР-русами"?

- Как появились касты волхвов, ремесленников, хлеборобов, скотоводов, и племена скоттов, полян, древлян...

- Что общего между содержанием Славяно-Арийских Вед и книгой Велеса?

- Что нам известно об Атлантиде из древних письменных источников славян и ариев?

- Почему началась война между Великой Рассенией (Русью) и Аримией (древний Китай - страна «Великого Дракона») более 7520 лет назад? И как символ этой победы - Георгий Победоносец, поражающий Змея (образ врага, Аримии) - стал "христианским святым"?

- Как самая большая страна Мира - Великая Тартария - исчезла с географических карт в 18 веке? И почему стало возможной тотальная фальсификация Всемирной истории и истории России в частности?