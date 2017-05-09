Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2017

10:14. 9 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

ВСУ пять раз нарушили "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново.

Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Огнем ВСУ на северной окраине Горловки ранена мирная жительница

Огнем ВСУ на северной окраине Горловки ранена мирная жительница | Русская весна

Мирная жительница в поселке Зайцево на севере Горловки сегодня вечером получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных.

«Час назад при обстреле Зайцево по улице Багрицкого, 20, была ранена женщина 1950 года рождения», — об этом агентству ДАН сообщил и. о. главы администрации города Иван Приходько.

Он добавил, что пострадавшая была госпитализирована в горловскую городскую больницу. Ее состояние уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что при обстреле украинскими военнослужащими донецкого поселка Трудовские ранение получил мужчина 1974 года рождения.

Читайте также: «Спецназ из СССР» наводит ужас на ИГИЛ у Пальмиры: отрезанные головы террористов «украшают» пустыню (ФОТО 21+)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2015
... Новороссии за 13.05.2015. 11:11 Жестокий карательский артобстрел позиций ополчения..., что данные о пострадавших среди ополчения уточняются. Что касается работы спасателей... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 13 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2015
... перед наступлением, либо попыткой спровоцировать ополчение на ответный огонь. Заместитель руководителя... (ВИДЕО) 4 мая в небе над Донецком бойцы ПВО ополчения обнаружили и... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 04 мая 2015 г. (ВИДЕО) — За...
Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2015
...8 по 10 мая украинская сторона традиционно обвиняла ополчение в нарушении ...целью подавления огневых точек противника ополчение ведет контрбатарейную стрельбу, ограниченную ... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 10 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...
Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2015
... ополчению Донбасса за все то, что вы делаете и сделали для Новороссии... ранения. Утверждалось также, что ДРГ ополчения была уничтожена. Согласно сообщениям украинской... | Источник: www.youtube.com Сводка новостей Новороссии 05 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2015
... По данным ополчения и свидетельствам мирных жителей, за 30 мая в ЛНР...Народной Республики. «В минувшие сутки ополчением Республики зафиксировано 28 обстрелов территории... оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 31 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...
Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2015
... Так же каратели обстреляли позиции ополчения Новороссии в районе н.п. Горловка... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 12 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...Донбассу. Каратели пытаются провоцировать народное ополчение Донбасса открыть огонь. НВФУ (...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>