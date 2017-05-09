Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2017

Мирная жительница в поселке Зайцево на севере Горловки сегодня вечером получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных.

«Час назад при обстреле Зайцево по улице Багрицкого, 20, была ранена женщина 1950 года рождения», — об этом агентству ДАН сообщил и. о. главы администрации города Иван Приходько.

Он добавил, что пострадавшая была госпитализирована в горловскую городскую больницу. Ее состояние уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что при обстреле украинскими военнослужащими донецкого поселка Трудовские ранение получил мужчина 1974 года рождения.

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