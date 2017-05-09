Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2017
- 08:02 ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- Вчера 23:23 Огнем ВСУ на северной окраине Горловки ранена мирная жительница.
ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново.
Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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Огнем ВСУ на северной окраине Горловки ранена мирная жительница
Мирная жительница в поселке Зайцево на севере Горловки сегодня вечером получила ранение в результате обстрела со стороны украинских военных.
«Час назад при обстреле Зайцево по улице Багрицкого, 20, была ранена женщина 1950 года рождения», — об этом агентству ДАН сообщил и. о. главы администрации города Иван Приходько.
Он добавил, что пострадавшая была госпитализирована в горловскую городскую больницу. Ее состояние уточняется.
Ранее сегодня сообщалось, что при обстреле украинскими военнослужащими донецкого поселка Трудовские ранение получил мужчина 1974 года рождения.
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