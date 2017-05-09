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Шойгу поздравил с Днем Победы

08:30. 9 мая 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Шойгу в поздравлении с Днем Победы отметил символизм этого праздника

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем поздравлении с 72-й годовщиной Дня Победы отметил, что эта дата была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия русского народа, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма», — сказал министр.

Он добавил, что «мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла». По словам Шойгу, «для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал великую Победу».

Министр заявил о том, что боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники Отечества. Шойгу выразил уверенность в том, что «они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом».

Источник

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, последние новости
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