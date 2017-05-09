Санкции против Дамаска – очередная глупость Трампа

Американский президент продлил еще на год санкции в отношении сирийского правительства. Причина: действия правительства ему, видите ли, не понравились. История же берет начало еще в 2004 году, когда Белый дом заявил о появлении необычной и чрезвычайной угрозы для нацбезопасности, внешней политике и экономике США.

Разумный человек понимает, что как раз Штаты и являются прямой угрозой сирийской государственности и ее национальной безопасности, что подтверждают факты вооружения и тренировки террористов на Ближнем Востоке, политика вмешательства во внутренние дела Сирии, требование сместить законного президента и вторжение на ее территории США и стран западной коалиции. Санкции против Дамаска из той же оперы.

Особенно лицемерно прозвучало заявление об осуждении американским руководством жестокого насилия и нарушения прав человека режимом Башара Асада. Обвинения в насилии против сирийского народа, призывы к соблюдению режима прекращения огня и обеспечении доставки гуманитарной помощи, урегулировании политической ситуации посредством переговоров просто умиляют.

Сразу вспоминается, сколько мирных жителей погибло в результате бомбардировок американскими ВВС в Сирии и в Ираке. Атаки на правительственные силы и финансирование террористов со стороны Соединенных Штатов. Что же касается гуманитарной помощи, то основную нагрузку несет на себе Россия, а не американцы или их европейские коллеги.

Буквально на днях, 6 мая Россия передала Сирии гуманитарную помощь:

Сплошная болтовня, преследующая только одну цель – вернуть былое влияние Вашингтона на ближневосточные дела. Но не выйдет, господа, поезд ушел. Максимум, это совместная работа с Россией и Ираном. Да и не стоит забывать про расследование ОЗХО. Не получится огульно обвинить Дамаск в использовании химического оружия. Хотя Трампу доказательства и не нужны. Санкции, главное, ввести, да и наврать с три короба в свою пользу.

Приплели американцы сюда и Ирак. Мол, политика Дамаска повинна в том, что Штаты никак не могут добиться стабилизации и восстановления Ирака. Что, скинули проблемы с больной головы на здоровую? Неспособность как следует продумать ситуацию, найти правильное решение и наладить сотрудничество в Белом доме выдают за происки сирийского правительства.

И вот снова санкции… Впрочем, в Дамаске, как и в Москве, подобному развитию событий никто не удивится. Топорная американская дипломатия, ориентированная на грубую силу, просто неспособна действовать иначе.