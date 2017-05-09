Сабельный удар Святослава по Хазарии [Прошлое Руси]

Александр Самсонов, 9 мая 2017

Как Князь Святослав Храбрый разбил паразитическую Хазарию... Святослав Храбрый спас Русь из когтей Хазарского каганата – паразита, который наживался за счёт грабительства и работорговли, и постепенно пускал свои метастазы на территорию Руси, угрожая полностью её разрушить...

Хазарский каганат в X веке был достаточно сильным государством, оказывающим влияние на мировую политику. Интересен тот факт, что такие «канонические» источники, как Повесть временных лет, довольно скупо сообщают о могущественном соседе Руси. Хотя согласно другим источникам, войны с Хазарией составляли основное занятие первых князей варяжской династии, которые начали борьбу за освобождение славянских племенных союзов на Юге от хазарского ига.

В Киеве ещё не забылись события связанные с разгромом миссии Адальберта ("Иду на Вы!" Воспитание героя и его первая победа), а уже новые вести будоражили горожан. Князь Святослав со своей дружиной разгромил христианских миссионеров, фактически отстранив от власти мать Ольгу, прочно взял в свои руки бразды правления. Начинается короткое, но насыщенное событиями правление князя-воина. Киев в этот период налился дружинным духом, который активно поддерживал князь. Рядом с ним стояли убеленные сединами воеводы Свенельд, Асмуд и другие, прошедшие горнило войны с Византией и восточных походов. Дружина пополнилась и молодыми воинами. В Киев прибывали вои из племенных союзов, «охотники». Город полнился слухами о новых походах. Вопрос был в том – куда направит молодой витязь свои полки?

Святослав решил довершить дело предков и сокрушить паразитарное государство хазар, которое жило за счёт торговых пошлин, держа в своих руках все выходы из Восточной Европы на восток и юго-восток. Хазары брали огромные пошлины с купеческих караванов, а при удобном случае просто грабили русских купцов. Под властью Хазарии находились и славянские земли, которые платили хазарам дань. Хазарская элита пополняла свои богатства и за счёт работорговли. Тысячи славян были проданы в восточные страны. К тому же есть предположение, что Святослав хотел отомстить за гибель Вещего Олега. По одной из версий, именно хазарская «змея» (символ предательства) стала причиной гибели князя Олега. В период 912/914 русское войско ходило в поход в Закавказье и Персию, на обратном пути оно попало в засаду и долгом кровавом бою хазары его почти полностью истребили (Каспийский поход русов 912 года). Даже если Олег пал не в этом бою, кровь русских воинов взывала к отмщению, как и тысяч других русов павших в схватках с хазарами или захваченных в плен и проданных в рабство. Русы тогда жили по принципу кровь за кровь, отвечая на удар ударом.

Дань полян хазарам, миниатюра Радзивилловской летописи, XV век.

Весной 964 года, едва подсохли дороги, русское войско выступило в поход. Дружины шли не обычным путем по Днепру, в ладьях, а конным и пешим ходом на восток. Позднее летописец отметит: «И идее на Оку реку и на Волгу, и налезе вятичи, и рече вятичемъ: «Кому дань даете?» Они же реша (сказали): «Козаромъ по щьлягу от рала (плуга) даемъ». В это короткой фразе укрыта целая страница русской истории – эпоха освобождения восточно-славянских земель от хазарского ига и объединение их в единое Русское государство. Хазарский каганат был традиционным противником Руси, врагом упорным, хитрым и жестоким.

Повсюду, где только было можно, хазары противодействовали Руси, закрывали дорогу на Восток, создав мощный антирусский союз в составе Волжской Булгарии, буртасов, некоторых племен Поволжья и Северного Кавказа. Хазары не обрадовались тому факту, что на Руси появилась мощная варяжская династия, которая начала тяжкий труд по объединению восточнославянских земель в единое целое и серьёзно уменьшившая влияние Хазарии на русские земли. Теперь и вятичи, сильный племенной союз, занимавший земли в бассейне Десны, Верхней и Средней Оки, притоков Оки, на Дону (в арабских источниках страна Вантит), перестали платить дань хазарам и вошли в состав Русского государства.

Более столетия Русь шаг за шагом вытесняла Хазарский каганат со славянской территории. К тому же Хазарский каганат был ослаблен гражданской войной, когда власть захватили иудеи, утопив в крови своих соперников. Крымские готы перешли под власть Византии. Степи между Волгой и Доном стали занимать печенеги. На восточных границах появились гузы. Волжская Булгария стала проявлять больше самостоятельности. Теперь отказались платить вятичи. Но в середине 10 столетия Хазария была ещё серьёзным противником и главным врагом растущего Русского государства. Хазарский каганат представлял серьёзную военную угрозу для Руси. Археологи обнаружили целую систему каменных крепостей на правом берегу Дона, Северного Донца и Оскола.

Одна белокаменная твердыня располагалась от другой на расстоянии 10-20 километров. У стен обнаружили кладбища, в них хоронили воинов-наемников. Крепости располагались на правом, западном и северо-западном берегу рек. Большую роль в сооружении этих крепостей сыграли византийские инженеры. Так, Саркел (Белую Вежу) на берегу Дона возвели именно византийские инженеры во главе с Петроной Каматиром. «Поскольку же на месте не было подходящих для строительства крепости камней, соорудив печи и обжегши в них кирпич, он сделал из них здание крепости, изготовив известь из мелких речных ракушек», - писал Константин Багрянородный в труде «Об управлении империей». Саркел стал главной крепостью хазар на северо-западной границе страны. В нём размещался постоянный гарнизон из 300 воинов.

Если бы крепости решали оборонительные задачи, их надо было расположить на восточном берегу, сделав из реки дополнительный, естественный оборонительный рубеж. На правом берегу это были форпосты, фактически выдвинутые вперёд, на вражеский берег, необходимые как плацдармы для нападения, прикрытия переправы войск и их отхода. Из них же совершали грабительские рейды небольшие отряды. Вплотную к этой линии хазарских крепостей подходили славянские земли. Арабский географ Ал-Идриси сообщал, что вассалы хазар регулярно делали набеги на славян, с целью угона людей для продажи в рабство. Это были не просто стихийные набеги, а многолетний, целенаправленный и регулярный грабеж («высасывание крови») со стороны государства-паразита.

Как уже отмечалось выше, в последний период существования Хазарии, власть в ней перехватили иудеи, представляющие касту рахдонитов (радхониты или раданиты). Это были купцы, контролирующие торговлю между исламским Востоком и христианской Европой по Шёлковому пути и другим торговым маршрутам, огромную постоянную торговую сеть, простиравшуюся от Китая и Индии до Западной Европы. Одним из их главных «товаров» были люди. Это была каста людей наживающих огромные богатства на горе, страданиях и смертях тысяч и тысяч людей. Рахдониты контролировали Хазарию, а также были одними из главных «толкателей» (вторым был Рим) военно-политического процесса, известного как «натиск на Восток». В Европе рыцари и наемники убивали славянскую цивилизацию на землях современной Германии и Австрии. Славянские мужчины в своей массе гибли в боях, а детей и молодых женщин еврейские купцы гнали на рынки Ближнего Востока. С востока такую же роль играли хорошо вооруженные отряды наемников из Хазарии.

Русские былины сохранили память о хазарских нападениях, так былина «Фёдор Тярынин» сообщает:

Со восточной было стороны

От царя было иудейского,

От его силы жидовския

Прилетела калена стрела.

Многие славянские союзы племен и племена долго платили дань хазарам. Поляне, согласно Повести временных лет, платили дань мечами. С учётом того, что значил меч для воина северных народов, да и сложности его производства, дороговизны, это была тяжелая дань. Но ещё тяжелее и страшнее платили дань другие земли – северяне, вятичи и радимичи. Они не только платили дань серебром (шеляг - хазарская монета, слово происходит от слова шекель, по другой версии – от европейского «шиллинг»), но и по информации Лаврентьевской и Ипатьевской летописей брали от «дыма» (домовладения, семьи) «по беле веверице». Историки долго спорили, что это означает и сошлись на «белке». Однако ещё в 15 столетии в Московском княжестве (ранее земли вятичей) штраф за синяк составлял 15 (!) беличьих шкурок. Таким образом, русские с русских, и не с семьи, общины, а с одного человека, не как налог, а всего лишь штраф за мелкое правонарушение (драку) брали 15 беличьих шкурок.

Всё становится ясно, если сопоставить данные с другой летописью. Радзивилловская летопись сообщает, что хазары брали: «по белой девице с дыма». А рядом на миниатюре, чтобы не было ошибки, не приняли за описку, изображена группа девиц и старейшина, склонившийся перед хазарином. Это полностью соответствует тем данным, которые известны о Хазарском каганате. В Хазарии правил клан работорговцев, чуждый нормам нравственности и мерявших всё золотом. Возможно, именно это позорное и отвратительное явление станет основой о сказках и былях «чудо-юде поганом», «змее» требовавшем себе красных девиц. В несколько более поздний исторический период, таким же паразитарным государством будет Крымское ханство, жившее за счёт грабежа и продажи в рабство людей. Ко времени правления Святослава эту дань людьми уже почти не платили, сказывались военные успехи прежних князей. Однако хазары продолжали брать людей в полон для продажи в рабство во время своих военных рейдов.

Хазария.

Погром Хазарии

Весной 965 году полки Святослава двинусь на Хазарию. Зиму князь провел в землях вятичей, убеждая их старейшин в необходимости подчиниться Киеву. Вятичские воины пополнили войско Святослава. Это были умелые лесные воины и разведчики. Русские полководцы любили задавать неожиданные и дерзкие загадки своим противнику. Даже многоопытные и умудренные во лжи греки, имевшие хорошо развитую разведку, становились в тупик во время молниеносных и неожиданных нападений русских дружин на Константинополь. Святослав также избрал необычный путь. Он решил ударить по столице каганата не с запада, с севера. Хазары же обычно ждали прихода русов по воде с Дона и Азовскому морю.

Русская рать направилась по старому торговому пути, ведущему к берегам Волги, к городу Булгару – столице волжских булгар. От Киева русские торговые караваны шли в район современного Воронежа, затем через лесостепные земли в район Пензы и южнее Тамбова, затем через мордовские земли к правому берегу Волги. Вот на этом пути Святослав подчинил вятичей и двинулся дальше. Он нанёс удар по постоянным союзникам хазар – булгарам и буртасам. Святослав разгромил союзников Хазарии, лишив кагана части военных контингентов. Буртасы были разбиты и рассеяны, города волжских булгар захвачены, их столица опустошена. Противник не ожидал удара с севера, поэтому сопротивление было небольшим. Буртасы и булгары предпочли спастись бегством и переждать грозу.

Русы спустились вниз по Волге и вошли во владения Хазарского каганата. Пехота двигалась на лодьях, а русская и союзная печенежская конница вдоль берега. Хазары, узнав о приближении полков Святослава, изготовились в бою. Где-то в низовьях Волги, у столицы каганата – Итиля, произошло решающее сражение. Хазарский царь Иосиф успел собрать большое войско. Царь (бек) был главой правительства, обладавшим реальной властью, а каган при иудеях сохранил только сакральные функции. Хазары выступили навстречу русским войскам.

Хазары переняли арабскую тактику, и в сражении выстраивались в четыре боевые линии. Первая линия – застрельщики, состояла из конных лучников, «черных хазар», преимущественно из небогатых семей. У арабов первая линия носила название «Утро псового лая». Эти воины не были стеснены тяжелым вооружением, основу их оружия составляли луки и легкие метательные копья-дротики. Они начинали битву первыми, осыпая противника метательными снарядами, стараясь расстроить его ряды, вынудить к преждевременной и плохо организованной атаке. Вторая линия, подпирающая конных лучников, состояла из тяжелой конницы. Это были «белые хазары» - дружины хазарской кочевой знати. Воины были хорошо вооружены – железные нагрудники, кожаные доспехи и кольчуги, шлемы, щиты, длинные копья, мечи, сабли, палицы, топоры. Это была отборная конница, наносившая удар по расстроенным рядам противника, ломавшая его строй. У арабов вторая линия называлась «День помощи».

Если вторая линия не достигала полного успеха, и противник продолжал оказывать сопротивление, в бой вступала третья линия. Тяжелая конница расступалась в стороны и в атаку шла (или принимала удар противника на себя) другая линия – «Вечер потрясения». Она состояла из многочисленной пехоты, включая ополчение столицы. Основой вооружения пехоты были копья и щиты. Пехотинцы, для отражения атаки врага, выстраивали защитную стену, прикрываясь щитами и ощетиниваясь копьями. Первый ряд становился на колено. Древки копий упирались в землю и остриями направлялись в сторону противника. Преодолеть такую стену без серьёзных потерь было трудно. Пока сражалась третья линия, хазарская конница могла провести перегруппировку и нанести новый удар, по завязнувшему в пехоте врагу.

В случае крайней необходимости, могла вступить в бой четвертая линия – по-арабски «Знамение пророка» (хазары её называли «Солнцем кагана»). Это была многотысячная отборная гвардия из воинов наемников. Линию составляли конные, закованные в железо, профессиональные наемники-мусульмане. Эту линию водил в бой лично царь. Появление русской рати у стен Итиля озадачило хазарскую элиту, до этого славяне ограничивались приграничными вылазками. Поэтому царь Иосиф провел полную мобилизацию всех боеспособных жителей Итиля. Арсеналов столицы было достаточно, чтобы вооружить всех. Хазарское войско значительно превосходило в числе рать Святослава.

Русские войска шли привычной «стеной». В первых рядах наиболее хорошо вооруженные и защищенные дружинники Святослава – элита русского войска. Передовые «вои» были защищены металлическим доспехом и кольчугами, прикрывавшими даже голени воинов, щитами. Они были вооружены копьями и топорами. За ними ряд за рядом следовали остальные пехотинцы. Конница – княжеская дружина и печенеги прикрывали фланги.

Хазарский царь приказал дать сигнал к атаке. Хазарские линии одна за другой разбились о русскую «стену». Хазары ничего не смогли сделать с воинами Святослава. Русская рать продолжала наступать, опрокидывая раз за разом войска противника. Русы смело шли в битву, разя врага копьями, мечами и топорами. Поле было усеяно трупами хазар. В конце концов хазары не выдержали и побежали. Некоторые исследователи считают, что в этой битве пал и каган, который выехал из стен столицы, чтобы подбодрить воинов своей священной фигурой. Царь Иосиф с оставшимися гвардейцами пошел на прорыв и смог прорваться из кольца окружения, ценой гибель большей части отряда. Итиль защищать уже было некому. Оставшиеся войска бежали.

Русские дружины вошли в опустевшую хазарскую столицу. Горожане бежали в степь или укрылись на многочисленных островах устья Волги. Участь Итиля можно понять по одному факту – археологи до сих пор не обнаружили его следов. Священная месть состоялась. Казалось, что можно двигаться на Русь – главная цель выполнена. Хазарский каганат потерпел страшное поражение, его армия была уничтожена, её остатки рассеяны, столица стерта с лица земли. Каганат получил смертельную рану. Но поход был продолжен. Гадину надо было добить. Святослав повел дружины по берегу Каспия на юг, к старой столице Хазарии – Семендеру. Это был крупный город на территории прикаспийского Дагестана. В Семендере правил собственный царь, имевший свое войско и крепости. Это была автономная область. Семендерское войско была разгромлено и рассеяно по окрестным горам. Царь Салифан (из арабского рода) и знать бежали. Семендер заняли без боя. Дальше на юг Святослав не пошел.

От Семендера войско Святослава прошлось по землям касогов и аланов. Аланско-касожские рати полки Святослава также разметали. Ещё одно крупное столкновение с хазарами произошло у крепости Семикара, построенной для защиты сухопутного пути к устью Дона. Гарнизон отказался сдаваться на милость победителя. Крепость взяли штурмом. Движение войска было стремительным. Пока одни полки отдыхали, другие двигались вперед, проводили разведку, расчищали путь, сбивали вражеские заслоны, захватывали табуны лошадей. Святослав вел войска к побережью Сурожского (Азовского) моря. Здесь располагалось два крупных центра хазарской державы – Таматарха (Тмутаракань) и Керчев. Здесь серьёзных боев не было. Местные жители также пострадали от власти хазар и при приближении русского войска, в Тмутаракани вспыхнуло восстание. Хазарский наместник бросил цитадель и вместе с гарнизоном на судах пересек пролив и бежал в Крым, в Керчев. Однако и Керчев (Корчев) хазары защитить не смогли. И здесь жители подняли мятеж, помогая взять город.

Князь Святослав в Тмутаракани и Корчеве показал не только бесстрашие и высокие боевые качества своей рати, но и её дисциплинированность и справедливость. Жители приморских торговых городов не были врагами русов и города разорять и сжигать не стали. Города вошли в состав Руси. Таким образом, выйдя к берегу Азовского моря, Святослав разгромил большую часть Хазарии. От каганата остались только обломки, которые были оставлены на «съедение» печенегам.

В Хазарии остался только один «крепкий орешек» - Саркел. Это была одна из самых мощных крепостей каганата. Отставив в Тмутаракани отряд дружинников и благодарных жителей, Святослав двинулся дальше. Вскоре здесь возникнет ещё одна русская область – Тмутараканское княжество. Саркел имел шесть мощных башен, видных издалека. Крепость стояла на мысу, который с трех сторон омывался водами Дона. С четвертой стороны был отрыт глубокий ров, заполненный водой. На расстоянии полета стрелы от стен, со стороны суши, был вырыт второй ров. Саркел считался неприступным. В крепости стоял не только гарнизон, но и укрылся с остатками войск царь Иосиф. В Белой Веже имелись большие склады с запасами продовольствия, что позволяло выдержать долгую осаду. Царь Хазарии надеялся переждать в этой мощной крепости военную грозу и начать восстанавливать порушенное.

Русское войско подступило к крепости с суши – конница, и по реке на ладьях – пехота. Началась осада. В этом бою русы, показали умение брать штурмом хорошо защищенные укрепления. Рвы засыпали землей и всем, что годилось для этого дела. Когда русские вои двинулись на штурм, их стрелки (русские сложные луки были страшным оружием) осыпали стены градом стрел. Крепость взяли на копье при помощи штурмовых лестниц и тарана. Последний жестокий бой произошел в башне цитадели, где пытался отбиться хазарский царь с охраной. Пощады не было, всех хазар вырезали. Эта битва показала, что воинов Святослава не остановят и серьёзные крепости. Князь Святослав Игоревич со славой и богатой добычей вернулся в Киев.

Итоги

Это была блестящая победа. Государство-упырь, полтора столетия пившее кровь соседей и данников, рухнуло за год. Святослав совершил беспрецедентный для той эпохи военный поход, протяженностью около 6 тыс. километров. Во время него были разгромлены враждебные булгары и буртасы, Хазарская империя испытала страшный погром и исчезла с политической карты мира. Святослав и его рать показали блестящие боевые качества. Святослав применял комбинированную тактику, используя пехоту, тяжелую русскую и союзную, легкую печенежскую конницу. Передвигался стремительно, часто сажая пехоту на суда, когда конница шла по суше. Русская рать разгромила не одно сильное вражеское войско, захватила несколько серьёзных крепостей.

Как писал академик Б. А. Рыбаков: «Походы Святослава 965-968 гг. представляют собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии. Побеждена была Волжская Булгария, полностью разгромлена Хазария, ослаблена и запугана Византия… Замки, запиравшие торговые пути русов, были сбиты». Русское государство получило возможность начать широкую торговлю с Востоком. Русь создала форпосты в Тмутаракани и в Белой Веже. «Во всех этих действиях мы видим руку полководца и государственного деятеля, заинтересованного в возвышении Руси и упрочении его международного положения. Серия походов Святослава Игоревича была мудро задумана и блестяще исполнена».

Русские источники молчат по поводу того какие шаги предпринял Святослав по управлению завоеванным краем. Это дало повод некоторым исследователям обвинить князя Святослава в излишней воинственности, трате сил и ресурсов на ненужные Руси походы. Но хорошо осведомленный арабский географ и путешественник Ибн-Хаукаль приоткрывает характер отношений русов и местного населения. Буртасы, булгары и хазары, побежденные и рассеянные русами, вскоре вернулись на свои земли. «Они, - сообщает арабский автор, - надеялись, просили, чтобы с ними заключили договор, и они были бы покорны им (русам) за то, что (русы) оказали ему (ширваншаху) благодеяние для них (беженцев)». Речь идет о том, что многие хазары, спасаясь от вторжения, бежали во владения ширваншаха к Дербенту, а потом после какого-то благодеяния русов по отношению к беженцам через ширваншаха смогли вернуться в свои земли.

Это сообщение весьма важное. Оно показывает, что вырезав хазарскую политическую, военную и торговую верхушку (часть бежала), полностью уничтожив военную составляющую каганата, стерев с лица земли все его военные твердыни, в целом проведя операцию по «умиротворению» врага, русы вовсе не собирались чинить неприятности простым людям. Мирное население было приглашено вернуться на старые места. Возможно, Святослав даже дал гарантии ширваншаху, что беженцам не будет причинено никакого ущерба. Все знали, что русы-язычники блюдут слово свято. Районы Поволжья, Подонья, Приазовья, части Северного Кавказа переходили под русское покровительство. В ряде форпостов были оставлены небольшие русские отряды.

Святослав получил полное господство в Восточной Европе. Наглядный военный урок получили поволжские и северокавказские союзники Хазарии. Забеспокоились в Византийской империи, пристально наблюдая за подвигами русского князя. Баланс сил в регионе резко изменился в пользу Руси.

Аэрофотосъёмка крепости Саркел, 1951г.

Продолжение следует… Источник, Взято: http://ru-an.info

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Святослав Храбрый. Хазарский каганат

Николай Левашов Хазария паразитическое государство

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