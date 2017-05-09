Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии 07.05.2017

Опубликовано 07.05.2017

Автор: x6z

Беседа главы Комитета 25 января Игоря Стрелкова и Максима Калашникова.

— Стоит ли РФ на пороге «второй перестройки»? Просьба — дышать осторожно.

— Ждать ли нам ядерной войны с Америкой?

— Какую роль в опрокидывании страны может сыграть война в Донбассе и увязание в Сирии?

— Почему Москва не решается на «освободительный поход»?

— Что должны делать приверженцы Третьей силы?

«Верные путинцы» очень любят порассуждать о том, как Владимир Владимирович «вытащил нас из лихих 90-х», противопоставляя «эпоху Путина» — «Ельцинскому безпределу».

При этом аккуратно забывая, что сам Ноногений был в то время не последней «шишкой» в Санкт-Петербурге — на очень «хлебном» местечке — и (позднее) в администрации президента. А еще они в упор не хотят замечать, что сам наш Величайший Геополитический Стратег Современности с трепетным благоговением относится и к тем годам, и к самому Борьке-алкашу.+

Поэтому целиком согласен с автором — «достойный наследник».

Источник: nnm.me