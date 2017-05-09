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Парад Победы в Москве — прямая трансляция

09:58. 9 мая 2017 Просмотров - 1,862 Нет комментариев Опубликовал:

На Красной площади проходит традиционный военный парад, посвящённый 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём принимают участие около 10 тыс. человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолёта и вертолёта, за штурвалами которых находятся пилоты, участвовавшие в операции в Сирии.

Зрители также впервые увидят среди участников парада арктическую технику, пишет RT.

Источник: news-front.info

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