Парад Победы в Москве — прямая трансляция
09:58. 9 мая 2017 Просмотров - 1,862 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На Красной площади проходит традиционный военный парад, посвящённый 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём принимают участие около 10 тыс. человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолёта и вертолёта, за штурвалами которых находятся пилоты, участвовавшие в операции в Сирии.
Зрители также впервые увидят среди участников парада арктическую технику, пишет RT.
Источник: news-front.info