Новости Украины и Новороссии 09 мая 2017

В Донецке проходит парад Победы и «Бессмертый полк»

Парадные расчеты механизированной колонны прошли по главной площади столицы Донецкой Народной Республики, пишет ДАН.

Колонну возглавил командир тактической группы «Комсомольское», гвардии полковник Геннадий Алябьев, принимавший участие в боях за Славянск, донецкий аэропорт, Углегорск и Дебальцево. Впереди колонны — символ Победы Красной армии, легендарный советский танк Т-34, далее проследовали знаменитая «Катюша», грузовики ЗИС-5 и «полуторка», танки Т-64 и Т-72, главная огневая мощь армии ДНР – артиллерийская техника тактической группы «Кольчуга».

Отметим, что на трибуне присутствует главнокомандующий Вооруженными силами Республики Глава ДНР Александр Захарченко, председатель Народного Совета Денис Пушилин.

Дончане бросают цветы на танки. A post shared by Sergey Makarenko (@spmbp) on May 8, 2017 at 11:41pm PDT

Спасибо Армии. Это самый обалденный Парад Победы. На площади Ленина десятки тысяч человек. #2017 #донецк #парадпобеды A post shared by Sergey Makarenko (@spmbp) on May 8, 2017 at 11:33pm PDT

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Парад в честь 72-й годовщины Победы начался в Луганске

Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался на Театральной площади в центре Луганска. Участие в параде принимают около 1200 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ЛНР, МЧС, кадеты. Задействовано порядка 100 единиц техники и вооружения, в том числе танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град», самоходные и буксируемые артиллерийские установки, а также зенитные ракетные комплексы «Стрела-10». Командует парадом командир отряда Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, принимает парад — глава Республики Игорь Плотницкий. По окончании парада по Театральной площади пройдут Марш мира и колонна «Бессмертного полка», участники которого пронесут портреты близких, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны и в ходе киевской агрессии в Донбассе. Читайте также: В Донецке начался парад Победы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — смотрите и комментируйте с «РУССКОЙ ВЕСНОЙ»

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Глава ДНР поздравил соотечественников с Днем Победы

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко

Дорогие земляки, жители славного Донбасса! От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!

На протяжении многих десятилетий 9 Мая является самым святым праздником для всех нас. В этот день наши отцы и деды окончательно сломили хребет гитлеровцам. Это символ истинного мужества и воинской славы, преданности и любви к Отчизне, торжество великого и непобедимого народа.

Враг был селен, но сплоченность и безоговорочная готовность к самопожертвованию день за днем, бой за боем приближали наших предков к заветной цели. Сегодня мы склоняем головы перед командирами, которые вели армии в атаку, простыми солдатами, чья отвага не знала примеров в истории, народом, отдавшим все ради Победы и нашей с вами свободы. Мы вспоминаем павших и отдаем честь нашим дорогим ветеранам. Спасибо Вам, родные, за жизнь!

Во многом народ Донбасса уже три года воюет за право праздновать 9 Мая. Мы стоим за то, чтобы участники Великой Отечественной могли без боязни и с гордостью носить свои медали и знамена. За то, чтобы наши дети чтили истинных героев, а в колоне Бессмертного полка шагали те, кого уже нет рядом с нами. Силы и отваги в боях за эти ценности нам придает память о Великой Победе 1945 года. Обязанность нашего поколения не дать стереть из истории колоссальную важность подвига каждого советского воина.

Дорогие соотечественники, в этот большой день я желаю вам стойкости и мужества для любых свершений. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, понимание и забота. Мира Республике и Победы!

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В Донецке начался парад Победы. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — смотрите и комментируйте с «РУССКОЙ ВЕСНОЙ»

Военный парад в ознаменование 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне начался сегодня в центре Донецка. В параде задействовано свыше 50 единиц военной техники. Колонну артиллерийских орудий, зенитных установок, боевых машин и другого вооружения возглавляет легендарный танк Т-34 времен ВОВ. Машины уже выстроились колонной на центральной улице города. Вначале парадным строем пройдут военнослужащие армии ДНР, сотрудники силовых ведомств, а также курсанты военного училища. Отметим, что впервые за три года на параде для демонстрации выставлен учебно-тренировочный самолет марки L-29. Читайте также: Парад в честь 72-й годовщины Победы начался в Луганске (+ВИДЕО) Парадом командует командующий оперативным командованием ДНР, генерал-майор Денис Синенков, принимает парад министр обороны, генерал-лейтенант Владимир Кононов. На праздновании присутствуют и первые лица — Глава Республики Александр Захарченко, председатель Народного Совета Денис Пушилин. Читайте также: «Бессмертного полка» не будет? Vodafone против жителей Донбасса В связи с праздничными мероприятиями движение в центре Донецка перекрыто. Как сообщалось ранее, порядок обеспечивают более тысячи правоохранителей. Кроме того, вблизи мест скопления людей дежурят сотрудники скорой помощи и МЧС ДНР.

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Героям слава: Украинцы сняли ролик ко Дню Победы (ВИДЕО)

Украинцы выпустили видеоролик, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Авторами стали те жители страны, которые помнят, что 1 650 000 бойцов из Украинской СССР погибли в годы Великой Отечественной, а 7 000 000 жителей Украинской Советской социалистической республики стали жертвами немецко-фашистских оккупантов. По задумке авторов ролика, символом освобождения Украины от нацистской нечисти снова станет скульптура киевской Родины-матери. Именно ее монументальные кадры внушают надежду, что победа не за горами. Читайте также: «Да она бухая!» — жена Порошенко опозорилась, открывая «Евровидение» (ВИДЕО)

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О Дне Победы

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Беседы в Парке Победы. 1 часть

Мы на провокационные вопросы не отвечаем



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