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Неприступный для врагов

17:04. 9 мая 2017 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:

9 мая 1944 года освобождением Севастополя закончилась немецкая оккупация Крыма

Неприступный для врагов

Освобождение Крыма и Севастополя в апреле-мае 1944 года было одним из важнейших сражений Великой Отечественной войны: Советский Союз разгромил 200-тысячную немецко-румынскую группировку и вернул контроль на Черным морем. Последним на полуострове был освобожден Севастополь — 9 мая. Но 10 мая 1944-го Москва салютовала солдатам, матросам и офицерам 4-го Украинского фронта и Приморской армии еще и потому, что эта победа была символической: освободители возвращали себе места, которые всегда были и будут связаны с воинской славой России.

Керченский десант

Попытки войти в Крым с ходу Красная армия предпринимала и до 1944 года. Осенью 1943-го войска Северо-Кавказского фронта освободили Таманский полуостров. Верховное главнокомандование поставило задачу захватить плацдарм на Керченском полуострове. В начале ноября корабли Черноморского флота и Азовской военной флотилии высадили на восточной окраине Крыма подразделения 18-й и 56-й армий — бойцов и офицеров переправляли на торпедных катерах, баркасах и рыбачьих шхунах. Советские войска выбили немцев с небольшого клочка земли — от кромки берега до предместий Керчи. На этом плацдарме десантники продержались до начала апреля, когда началась Крымская наступательная операция. К тому времени войска 4-го Украинского фронта уже занимали плацдарм на севере Крыма. Еще в ноябре 1943-го они форсировали Сиваш и пробились на Перекопском перешейке к Армянску.

«С выходом наших войск в низовья Днепра, к Перекопскому перешейку, на Сиваш и с одновременным захватом плацдарма на Керченском полуострове группировка врага (17-я немецкая армия и ряд румынских соединений), оборонявшаяся в Крыму, оказалась блокированной и отрезанной от остальных наземных сил противника», — описал в своих мемуарах ситуацию на полуострове перед началом советского наступления маршал Александр Василевский, занимавший тогда пост начальника Генштаба.

Оборонявшихся немцев было около 200 тысяч, при 3600 орудиях и минометах, 215 танках и штурмовых орудиях и 150 самолетах. Ударная группировка Красной армии насчитывала 470 тысяч человек, немногим менее 6 тысяч орудий и минометов, более 500 танков и самоходных артустановок, 1250 самолетов.

Неприступный для врагов

Советские артиллеристы ведут огонь по врагу в боях за город Керчь




В тыл врагу

По планам советского командования наступление должно было начаться одновременно с севера — силами 4-го Украинского фронта, а с востока, с плацдарма на Керченском полуострове, — подразделениями отдельной Приморской армии (бывшей 56-й армии). Целью операции было раздробить немецко-румынскую группировку и уничтожить, не дав ей эвакуироваться с полуострова. Василевский объяснял, что советское командование решило нанести главный удар с позиций за Сивашем, надеясь застать противника врасплох. «К тому же удар со стороны Сиваша, в случае его удачи, выводил наши войска в тыл всем укреплениям врага на Перекопе, а следовательно, позволял нам гораздо быстрее вырваться на просторы Крыма», — детализировал в своих мемуарах маршал.

Наступавший с севера 4-й Украинский фронт должен был освободить Джанкой, после чего атаковать в направлении Симферополя. Отдельной Приморской армии ставилась задача наступать с востока на Симферополь и Севастополь, а частью сил — вдоль Южного берега Крымского полуострова.

Из-за непогоды и штормов на Азовском море начало операции переносилось. Наконец 8 апреля, после артподготовки, Красная армия перешла в наступление; через несколько дней советские части вышли во фланг группировки немецких войск у Перекопа и взяли Джанкой. Чтобы избежать окружения, части вермахта начали откатываться назад. Опасения советского командования, что вермахт использует гористую местность полуострова для упорной обороны, не подтвердились: в целом операция развивалась как было задумано.

Неприступный для врагов

Немецкие военнопленные, захваченные в ходе десантной операции на Керченском полуострове


В это же время Отдельная Приморская армия наступала через Карасубазар (Белогорск — прим. «Ленты.ру») и Феодосию на Севастополь. 13 апреля советские войска освободили Евпаторию, Симферополь и Феодосию, к 16 апреля вермахт был выбит из Бахчисарая, Алушты и Ялты.

«Красная армия была сильна бронетанковой техникой, и ее командование выбрало направление удара по танкодоступной местности — вдоль Ялтинского шоссе. Немцы в 1942 году отказались от такой тактики, поскольку у них было больше артиллерии и меньше танков, и они опасались воздействия Черноморского флота — обстрела советских кораблей. Вообще, Черноморский флот действовал по принципу fleet on being, как говорят англичане, — был в действии, сковывал силы врага: обладая превосходством на море, советское командование могло наносить удары там, где ему удобно», — рассказывает военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.


Генеральный штурм Севастополя

Две попытки взять Севастополь с ходу провалились — немцы отбили атаки 19 и 23 апреля. 7 мая после перегруппировки сил Красная армия начала генеральный штурм Севастопольского укрепленного района, прорвав в тот же день позиции противника, и ворвалась на Сапун-гору. Как отмечает Исаев, вопреки легендам о больших потерях при штурме Сапун-горы погибли несколько десятков красноармейцев и офицеров — советские части грамотно использовали свое преимущество в огневой силе и господство в воздухе. «Впечатление было такое, что на Сапун-горе нет ни одного квадратного метра чистой земли: вся она как будто состояла из сплошных огневых точек… С воздуха на Сапун-гору тоже обрушилась лавина огня. В этом потоке металла летчики-штурмовики умудрялись фиксировать огневые точки и методично их подавляли», — вспоминал летчик, Герой Советского Союза Борис Еремин, воевавший тогда в Крыму.

Связь по морю для блокированной группировки немецко-румынских войск еще в самом начале штурма Севастополя стала проблематичной из-за ошибок ее командования. «Когда советские войска взяли ключевую высоту — Сапун-гору, командующий немецкой 17-й армией Карл Альмендингер практически без боя сдал северную сторону, где были хорошие позиции: 365-ю батарею, 30-ю батарею, там, где Красная армия в 1942 году упорно оборонялась. Советские части вышли к бухте, немецкие и румынские суда, заходившие в гавань, расстреливались сразу из полевых пушек», — объясняет Исаев.

Немецкие части были выбиты из города 9 мая. На следующий день в Москве прогремел салют в честь войск 4-го Украинского фронта, освободивших Севастополь. Остатки немецкой 17-й армии и румынских частей отошли на клочок земли у мыса Херсонес. Как и в битве под Сталинградом, в последние дни освобождения Крыма эвакуация стала очередной трагедией для германской армии и ее румынских союзников. «Немцы начали эвакуировать все, что было в Крыму, уже в апреле 1944-го, пока Гитлер не назвал Севастополь крепостью и не приказал держаться в ней до последнего. Из той группировки, которая защищала Севастополь, удалось вывезти только малую часть. К тому же советская авиация устроила несколько "титаников" на море: утопили несколько загруженных транспортов, например четыре тысячи немецких солдат и офицеров на румынском теплоходе "Тотила". Если смотреть на этот эпизод с точки зрения немецких документов — к примеру, доклада командующего морскими силами Германии на Черном море Гельмута Бринкмана, — то это была катастрофа», — рассказывает Исаев.

Неприступный для врагов

Руины Севастополя


Один из немецких солдат, переживших эвакуацию из Севастополя, вспоминал: «Чтобы не утонуть, мы выбросили за борт все оружие, амуницию, потом всех убитых, и все равно, когда мы пришли в Констанцу, в трюмах мы стояли в воде по самое горло, а лежачие раненые все утонули… В госпитале врач мне сказал, что большинство барж были наполовину забиты мертвецами».

В чем-то с точностью до наоборот повторилась ситуация, когда в 20-х числах июня 1942 года немецкие части, заняв северную сторону города, исключили возможность нормально снабжать город, что предопределило крушение его обороны, а остатки Приморской армии, лишенные возможности эвакуироваться, сражались на мысе Херсонес. Так завершилась более чем полугодовая оборона Крыма советскими войскам. В 1944-м они освободят полуостров за 35 дней.


«Ни одно имя не произносится в России с таким благоговением»

С точки зрения военного искусства, освобождение Крыма и бои за Севастополь интересны еще и тем, что там вермахт попытался применить новую концепцию Гитлера: сделать из обороняемых городов крепости. «Концепция была обрисована в приказе номер 11 от 8 марта 1944 года. Фюрер назвал города, которые германская армия должна были удерживать даже в случае окружения. Эта была отсылка к опыту XVII-XIX веков, опыту наполеоновских войн. Для немцев — теоретиков маневренной, молниеносной войны, это был откат в военном искусстве. Но, несмотря на катастрофические последствия применения этой концепции, при обороне Крыма она использовалась вплоть до 1945-го даже на территории Германии — и с тем же самым результатом», — рассказывает Исаев.

Историк подчеркивает, что освобождение Крыма стало одним из поворотных пунктов в войне: «В августе 1944 года в Румынии пал режим Антонеску, Бухарест перестал быть союзником Берлина. Одним из толчков к этому было поражение румынской армии в Крыму с большим количество пленных. Освобождение Севастополя повлияло и на позицию Турции по отношению к немцам: до этого Анкара, формально будучи нейтрально стороной, тайно поставляла рейху хромовую руду. А для Советского Союза это означало не только возвращение своей земли, но и восстановление контроля над Черным морем».

Неприступный для врагов

Советские морские пехотинцы на Приморском бульваре Севастополя


Общие безвозвратные потери немецких и румынских войск на полуострове составили около 100 тысяч человек, 17-я армия вермахта фактически перестала существовать, Советский Союз восстановил контроль над Черным морем. Успешное завершение Крымской наступательной операции имело и символическое значение. «Когда генерал Карл Альмендингер принимал командование 17-й немецкой армией в Крыму, он обратился к солдатам и офицерам с призывом защищать Севастополь, потому что ни одно имя не произносится в России с таким благоговением, как название этого города, — это практически дословная цитата из его приказа», — говорит Исаев.

160 соединений и частей Красной армии получили почетные наименования, связанные с Крымом: Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. Более двухсот красноармейцев и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза. Севастополю и Керчи в советское время было присвоено звание городов-героев. Феодосия же стала городом воинской славы России в 2015 году, после того как полуостров вернулся в родную гавань.


Александр Широков

Источник: nnm.me

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