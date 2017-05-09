Леонид Агутин резко ответил околополитическим проституткам, льющим грязь на праздник Великой Победы

Известный поэт-песенник Леонид Агутин в стихотворной форме резко ответил тем негодяям, кто пытается очернить нашу Победу.

* * *

Я не был там,

не знаю, как там было,

И вряд ли захотел бы побывать,

Но, собираясь к деду на могилу,

Скажите, что я должен передать?

Сказать ему, что миллионы пали,

Не ведая всей правды наперёд?

И что бандитом был Иосиф Сталин?

И варваром обманутый народ?

Сказать ему, что было всё напрасно?

Что мы теперь умнее во сто крат?

Что был бы мир значительно прекрасней

Без гибели отчаянной солдат?

Сказать, что дед дурак был, потому что

Упал на поле брани за меня,

Того, кто стал такой не в меру ушлый,

Не ведая ни боли, ни огня?

Сказать ему, что правнуки бессмертных

И памятью отмеченных бойцов

Забыли этот подвиг повсеместно

И предали все чаянья отцов?..

Смогу ли я сказать ему об этом?

Умру ли я, испытывая стыд?

Безумен ли, пытаясь быть поэтом

Для тех, чьё сердце даже не болит?…

Я, так интеллигентно аккуратен

И грубо так, по-дедовски, раним,

Скажу: «Пошли вы на х.р, Бога ради,

Свободой мирной вскормленные бл. .и

Запомните: я — непоколебим!»



И подводя черту под прошлым веком,

Чтоб в этом жить и возрождаться впредь,

И чтобы оставаться человеком,

Цените эту праведную смерть.

Источник: rusvesna.su