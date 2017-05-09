Как наши артиллеристы вели огонь нагретыми снарядами

23 августа 1958 года наши артиллеристы успешно обстреляли острова в Тайваньском проливе.

Стоял август 1958 года. Отношения между КНР и Тайванем в очередной раз резко обострились. Китай был тогда нашим союзником, и на берегах тайваньского пролива дежурили наши артиллеристы, вооружённые 130-миллиметровыми пушками М-46. Эти пушки были предназначены для обороны китайского побережья от тайваньских кораблей, которые то и дело пытались подойти к берегам недавно утраченной родины и обстрелять её из корабельных орудий.

Однако на этот раз чанкайшисты решили не рисковать кораблями. Они установили на контролируемых ими островах большое число дальнобойных 203-мм орудий, после чего начали методично обстреливать береговые объекты КНР.

Наши артиллеристы не могли этому никак противодействовать: снаряды 130-миллиметровых пушек до островков, занятых гоминьдановцами, не долетали – по дальности им не хватало всего двух-трёх километров.

И вот тогда один из наших советников предложил нагреть пороховые заряды до 35 градусов. Нагретый заряд, по его расчетам, долен был привести к возрастанию дульной скорость снаряда на 8-10%. Решили так и сделать. Для дополнительного увеличения дальности обстрел было решено произвести при попутном ветре.

130-мм пушка М46

В 18 часов 30 минут 23 августа 1958 года, когда ветер подул в строну тайваньцев, на позиции китайских националистов на острове Цзиньмэнь неожиданно обрушился град советских снарядов. В течение двух часов их было выпущено 50 тысяч штук. На острове были разрушены командный пункт, обсерватория и артиллерийские позиции. 440 человек было убито. Среди убитых были два заместителя командующего укрепрайона и двое американских офицеров, а среди раненых – министр обороны Тайваня Ю-Давей (俞大維), прибывший на островок посмотреть на то, как тайваньские артиллеристы под командованием американских офицеров безнаказанно обстреливают коммунистическую территорию.

Министр обороны Тайваня Ю-Давей, получивший ранение во время обстрела нагретыми снарядами.

Война пушек, как назвали китайцы второй тайваньский кризис, продолжалась с меньшей интенсивностью до 10 октября. Она дополнялась воздушными боями между лётчиками коммунистов и гоминьдановцев. Конфликт едва не привёл к войне между Китаем и США, угрожавшими применить ядерное оружие. И действительно, на Цзиньмэнь было доставлено 280-мм орудие M65 и четыре ядерных W19 снаряда мощностью по 20 Кт в тротиловом эквиваленте. Однако твёрдая позиция наших дипломатов, пригрозивших американцам ответным ядерным ударом по Тайваню, Японии и Южной Корее, не позволила перерасти войне пушек в войну атомных бомб.

280-мм орудие M65, разработанное специально для стрельбы ядерными снарядами

Впоследствии из осколков наших снарядов местные мастера стали изготавливать ножи, ставшие на Тайване очень популярными, благодаря высококлассной стали, применявшейся в этих снарядах.

Мемориальное кладбище погибших во время обстрела 23 августа 1958 года.

Чан-Кайши прибыл на место утихших боёв в 24 января 1959 год

Памятный монумент, воздвигнутый в честь тех событий

Если честно-никогда о этом событии не слышал