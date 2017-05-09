Герои Великой Отечественной войны в цветных фотографиях. (40 фото)

Поздравляем всех с Днем Победы!

Новые работы < ![CDATA[ ]]> Ольги Klimbim< ![CDATA[]]>, которая занимается реконструкцией исторических фото.

Подборка, посвященная Великой Отечественной войне.

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Берлин, 1945

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Василий Ефимов с товарищем. Дважды герой советского союза

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Наталья Меклин (Кравцова). На фронтах Великой Отечественной войны находилась с мая 1942. Была начальником связи эскадрильи, лётчиком, старшим лётчиком и командиром звена авиационного полка. Воевала на Южном, Северо-Кавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. В общей сложности на счету командира звена Натальи Меклин — 980 боевых вылетов во время которых на врага было сброшено 147 тонн бомб.

Указом от 23 февраля 1945 года гвардии лейтенанту Меклин Наталии Фёдоровне было присвоено звание Героя Советского Союза (медаль «Золотая звезда» № 4855).

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Командование 259-й истребительной авиадивизии, Африканда, январь 1943 г.

В центре – комдив, подполковник Семен Степанович Ячменев (3 л./ 5 гр. в. побед). К началу германского вторжения в СССР — командир сформированного на Украине 92-го ИАП, летчики которого почти на 80% были из местных уроженцев. Полк бессменно сражался с 22 июня до окончания обороны Киева 16 сентября 1941 г. Личный состав 92-го ИАП вырвался из окружения, уничтожив в наземных боях 7 немецких танков и до двух сотен гитлеровцев. Под командованием С.С.Ячменева до августа 1942 г. 92-й ИАП произвел 4308 боевых вылетов

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Ганиева Зиба — снайпер Великой Отечественной войны. На счету 21 немец

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На привале. Морские пехотинцы из отряда майора Цезаря Куникова, 1943

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Герой Советского Союза, штурман эскадрильи 46 гв.НЛБАП, гв. ст. лейтенант Р. С. Гашева. Лето 1945 г.

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Поликарпов И-16 тип 24 в морской авиации

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Неизвестная девушка

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Юдин Борис Александрович

Мобилизован с июня 1941 года. Служил техником в авиационном истребительном полку на множестве фронтов. Ремонтируемые им самолеты не совершали отказов по техническим причинам. За боевые заслуги награжден орденами «Отечественной войны второй степени» и «Красная звезда», а также медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». После войны работал в дорожно-строительных организациях Калининской области.

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Севастополь, 1944

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Американец приветствует советскую девушку

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Снайпер Роза Шанина

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Красноармеец. Чехословакия 1945.

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Центральная женская школа снайперской подготовки

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Сталин Иосиф Виссарионович. Генералиссимус. Верховный главнокомандующий ВС СССР

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Штаб 588 полка, май-июнь 1945 г. Первый ряд слева направо: нач. шифровального отдела штаба Нина Волкова, нач. штаба Ирина Ракобольская, нач. оперативного отдела штаба Анна Еленина. Второй ряд: Мария Марина, нач. строевого отдела штаба Ольга Фетисова, нач. связи Хиуаз Доспанова.

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Советские пулеметчики

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Хорлогийн Чойбалсан

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Севастополь, ул. Ленина, 9 мая 1944

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Роза Шанина

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Близнецы

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Танковая колонна «Профсоюз Потребкооперации центра»

Вторая танковая колонна (первая называлась «Потребкооперация»), построенная на средства работников центрального союза потребительской кооперации.

На 6 марта 1943 г. собрано 4 743 490 руб.

В 1943 г. танки Т-34 и ТО-34 переданы 31-й гв. огнеметной танковой бригаде. Как минимум 5 танков.

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Младший лейтенант С. Е. Каждан в боях подо Ржевом уничтожил 25 немцев и 4 пулемётных точки.

Снято 3 ноября 1942 года

Фото: А. С. Гаранин

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Вена, 1945

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Медики 237-й стрелковой дивизии

< ![CDATA[ ]]> http://www.kuzrab.ru/publics/index.php?ID=27878< ![CDATA[]]>

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Летчики-асы 9-й гвардейской авиационной дивизии у истребителя Белл P-39 «Аэрокобра» Г.А. Речкалова.

Слева направо: Александр Федорович Клубов (дважды Герой Советского Союза, сбил 31 самолет лично, 19 — в группе), Григорий Андреевич Речкалов (дважды Герой, сбил 56 самолетов лично и 6 — в группе), Андрей Иванович Труд (Герой Советского Союза, 25 самолетов сбил лично и 1 в группе) и командир 16-го гвардейского истребительного авиаполка Борис Борисович Глинка (Герой Советского Союза, сбил 30 самолетов лично и 1 в группе).

2-й Украинский фронт. Фотография сделана в июне 1944 года — на самолете Речкалова количество звезд соответствует его достижениям к этому времени (46 самолетов сбито лично, 6 в группе).

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Матрена Петровна Гончарова из Нововоронежа. «Мне всего 21-й год, а на голове уже седые пряди»

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Заместитель политрука В.П. Смирнов выходит в дозор. Август 1942

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Советские офицеры. Германия. Третий слева Герой Советского Союза Александр Васильевич Беляков

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Матюхина Валентина Алексеевна

(8 мая 1915 – 23 декабря 1944)

Гвардии старший лейтенант, старший летчик 125 гв. БАП им. Расковой

В Отечественной войне с января 1943 года.

За время пребывания на фронтах Великой Отечественной войны (на октябрь 1944 года) совершила 53 боевых вылета (налет 55 часов 22 минуты)

Погибла при выполнении боевого задания в районе Мачули (Латвия) 23 декабря 1944 года.

Награждена орденами Красной Звезды (29.05.1943) и Красного Знамени (17.10.1944), медалью «За оборону Сталинграда» (22.12.1942)

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Артиллеристы гв. капитана И. Богомолова форсируют реку Шишула – границу с Восточной Пруссией (сентябрь, 1944)

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Василий Маргелов, 1943

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Екатерина Буданова и Лидия Литвяк

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Герой Советского Союза Кулагин Андрей Михайлович

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Летчицы 586-го истребительного авиаполка Лидия Литвяк, Екатерина Буданова и Мария Кузнецова возле истребителя Як-1

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Матвей Кузьмич Шапошников — советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза

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Днепровская Александра Андреевна, 1916 г.р., русская, служащая, член ВКП(б), сандружинница 325-го отдельного арм. инж. б-на, в армии с 28 июля 1941 г.

Приказом по 55-й армии от 5.09.42 г. награждена медалью за отвагу.

Из представления: «Сандружинница взвода разведки 325 ОАИБ Днепровская, действуя с группой разведчиков 16.8.42 г. в р-не Ям-Ижора самоотверженно и храбро атаковала землянку, в которой находились немецкие пулемётчики. Незаметно приблизившись к землянке она первая ворвалась в неё и бросила гранату. Три фашиста были убиты на месте. Четвёртый уничтожен в траншее при попытке убежать. Взяв трофеи — пулемёт и ценные документы, а также выполнив основную задачу по разведке инженерных сооружений противника, группа разведчиков вернулась в часть. При этом сандружинница оказала в пути медпомощь семи раненым бойцам и командирам.»

«За боевые заслуги» —

«Днепровская Александра Андреевна –

Доброволец РККА. Во время боёв за Красногвардейск 25-27 августа 1941 года, Днепровская, под огнём противника подобрала и вынесла с поля боя 24 раненых бойца (из них с оружием 2 человека).

Во время боёв за переправу у р.Тосно

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Молодые бойцы красной армии

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Подпись к фото: рядовой Люба Росенова (Розенова? Розанова?), Берлин, июль 1945, русский сектор

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Берлин, 1945

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