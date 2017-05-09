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День Победы — триумф русского духа и русского оружия!

09:24. 9 мая 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Отечественная война потому так и называется, что война ведется за спасение Родины, и воюют за нее всем миром.

Самая страшная война в истории нашего народа потому и зовется Великой Отечественной, что воевали мы с самым страшным врагом за всю нашу историю, который хотел не просто покорить, а физически истребить народ России.

Борьба была сложнейшей. Великой. Но мы победили. Май 1945-го — то наилучшее доказательство жизнестойкости нашего народа и Русской цивилизации.
Нас уже похоронили в 1941.
Но наши деды верили. И победили.

Так давайте и мы будем верить.
В Бога, в Россию, в себя.
И все у нас получится.

С Днем Победы!

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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