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День Победы: свет в глазах, счастье в душе и вера в будущее

13:13. 9 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Дорогие друзья! Поздравляю всех Вас с Днем Великой Победы! Великая Отечественная война стала мерилом человечности, мужества и героизма советского народа, отстоявшего не только свое право на жизнь и свободу, но и спасшего западную цивилизацию от нацистской кабалы. Гражданское общество, права и свободы человека – все это могло обратиться в прах, если бы наши деды не победили.

Сегодня мы отдаем дань памяти ветеранам и вспоминаем наших родных, тех, кто прошел по полям сражений, освобождая от захватчиков родную землю, и тех, кто ковал победу в тылу, не жалея себя. Низкий поклон Вам и спасибо за эту победу. «Никто не забыт и ничто не забыто» – это не просто слова на 9 мая, но вся наша жизнь, наше «второе дыхание», что открывается в тяжелой ситуации, дает нам силы выстоять и защитить нашу родину вновь.

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Выходят на праздничные шествия ветераны войны и потомки героев, держа в руках фотопортреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Бессмертный полк» пройдет чеканной поступью не только по улицам российских городов, но и за рубежом. В прошлом году только в Москве участвовали более 700 тысяч человек. В этом году вряд ли их станет меньше.

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Тогда на шествии по Красной площади нес портрет своего отца президент России Владимир Путин, а в этом году к акции присоединятся мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр образования Ольга Васильева. Пройдут «бессмертные полки» по австрийским и британским городам, в Белграде, Афинах, Париже, Берлине и в Минске, Пекине и в Тбилиси. 6 мая прошли «полки» в десяти американских городах.

Жители норвежского заполярного города Киркенес почтили память советских солдат, освобождавших север Норвегии от нацистской оккупации. Венок к памятнику Советскому воину-освободителю возложили министр по делам коммун и модернизации Норвегии Ян Туре Саннер и представители генконсульства России.

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Прошли парадные расчеты в честь 72-й годовщины Великой Победы и в Донецке, собрав более десяти тысяч человек.

Как жаль, что не все ветераны дожили до этих дней, не порадовались тому, как пробудился российский народ, стряхнув с себя пыль 90-х гг. А ведь кому-то казалось тогда, что Россия потеряна, задавлена ее национальная память и достоинство под пятой западных «друзей». Но мы возродились вновь и вспомнили, кто мы были и есть: победители фашизма и их потомки.

Мой дедушка прошел всю войну, участвовал и в Кёнигсбергской операции, был несколько раз ранен и контужен. Тогда на реке Дайма пали «железные ворота» Кёнигсберга и положили начало освобождению города от нацистов.

Были и госпиталя, но после он вновь рвался в бой и дошел с товарищами до Берлина. Никогда дед не жаловался на трудности и на боль от ранений. Главное, они победили и вернулись домой. Про таких говорили «человек железной закалки». И в трудные минуты жизни я всегда вспоминаю о нем, понимая, что все пустяки, кроме войны. Это помогает собраться с силами, не жалеть себя и делать, что должно.

Но, к сожалению, сегодня день радости только для нас. Остались еще и те, кому наша Победа поперек горла стоит, давит на грудь и заставляет искать способы ее дискредитации, умаления значимости для России и мира. Как еще ослабить авторитет России на международной арене и сдержать ее? Только пытаясь обвинить Сталина в ошибках и преступлениях, приравнять его к Гитлеру, поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.

И позволить им это сделать мы не можем. На кону не просто национальные интересы России, но и будущее всего мира. Как показала история, Россия является мерилом справедливости и носительницей истинных общечеловеческих ценностей. Каждый раз нам приходится брать на себя тяжелую ношу защитника угнетенных и обиженных, за что нас и сейчас ненавидят потомки сторонников нацистов и их идейные вдохновители.

Но мы помним, за что сражались наши деды! За чистое небо над головами наших детей и светлое будущее. И мы празднуем нашу Великую Победу и клянемся сберечь ее. Это наше предназначение, сила и бремя. Мы – потомки победителей нацизма.

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Метки: 9 мая в россии, великая победа, ветераны, Герои ВОв, день победы, Нацизм, советский союз, фашисты
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