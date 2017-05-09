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День Победы, или «иное украинское измерение» Порошенко…

17:00. 9 мая 2017 Просмотров - 197 Один комментарий Опубликовал:

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Петру Порошенко не найти сегодня умных слов, не найти и душевных. Попытка превознести подвиг украинцев отдельно от борьбы советского народа, в том числе и русского, над немецко-фашистскими захватчиками, оказалась вполне предсказуемой. Да, не знали наши деды и прадеды, что такой вот умник встанет во главе государства, братьями себя считали.

Чем же «порадовал» Порошенко в День Победы?

Он вычленил в борьбе советского народа против гитлеровской Германии отдельное «украинское измерение». Оказывается, Великая Отечественная война для Украины имела иное значение, чем для прочих советских республик. И поздравлял он сограждан лишь с Днем памяти и примирения, хоть и возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Парке Славы.

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Почтил память погибших, смешав в кучу ветеранов Советского союза и военных преступников из украинской повстанческой армии. Попыток переписать историю в Киеве никак не прекратят, продолжая убеждать народ, что боевики ОУН-УПА воевали против нацистов, а не вместе с ними. Выставку, которая якобы доказывает это, уже открыли в Национальном музее истории Украины.

Экспозицию составляют более 200 фотографий, военные карты и официальные письма, представленные известными музеями Киева и Львова, а также архив СБУ. Украинские же историки утверждают, что советские мифы об УПА умирают. Если им верить, то армия в 1943-44 гг. подпольно вела жестокие бои с нацистами, в которых погибли 10 тысяч патриотов.

Теперь главное, как заявил Порошенко, прекратить праздновать День Победы по «московскому сценарию». Великую Отечественную войну на официальном уровне переименовали во Вторую мировую и начали чествовать жертв войны. Георгиевские ленточки продолжают оставаться под запретом, зато красные маки внедряются повсеместно. Точнее теперь и не скажешь: «иное украинское измерение»…

Россия же продолжает жить в нормальном мире, где помнят подвиг советских солдат и не делят его на измерения. Оболгать прошлое? Взять пример с Запада? На это способны только те, у кого прошлого не было, и нет будущего. Потому и пытаются украинские радикалы навязать свое видение истории остальным людям, запугивая несогласных, пытаясь сорвать праздничные мероприятия.

В Харькове активисты «Национального корпуса» заблокировали в собственной квартире координатора общественного движения «Украинский выбор» Валерия Блидара.

В Киеве полицейские не разрешили людям, которые пришли поучаствовать марше «Никто не забыт! Ничто не забыто!», пройти к Парку Вечной славы с георгиевскими ленточками. Несколько человек было задержано за попытку развернуть Знамя Победы возле Вечного огня. Завязались и драки между участниками «Бессмертного полка» и представителями националистических организаций.

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В Одессе драку участников торжественных мероприятий по случаю Дня Победы и радикалов спровоцировал портрет лидера Украинской УПА Романа Шухевича. Прошли и задержания. Так, арестовали пенсионера в футболке с изображением символа СССР.

 

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Да, как жалко выглядят попытки представителей украинской власти сделать вид, что День Победы важен и для них. Они даже не способны понять, в чем суть праздника и его значение для нынешних и будущих поколений. Не дано пресмыкающимся осознать то, что недоступно примитивным умам.

Попытка приравнять бандеровцев и УПА к героям войны, как и нивелирование роли СССР в деле разгрома нацистской Германии, всего лишь продолжение политики по уничтожению национальной памяти. Красные маки в этом случае превращаются в символ одурманивания, зомбирования украинцев. Получите свою дозу и забудьте о той великой победе. Вот такое оно – «иное украинское измерение» Петра Порошенко. Скорее, параллельная реальность под водочными парами.

Метки: 9 мая на украине, день победы на украине, мак, Нацисты, оун-упа, парад победы
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