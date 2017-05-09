Честь. От Перуна до Всевышнего

...высоко развито чувство собственной чести и чести своих родственников. Солидарность членов... - фараона Египта Тутанхамона. Сын Перуна – Всевышний – в 7 тыс. до ...свидетельство высокого понимания значения Воинской Чести в древнерусском обществе. Именно тогда...
... реки, которую назвали в честь бога Солнца - Сур (Нил...- фараона Египта Тутанхамона. Сын Перуна – Всевышний – в 5 тысячелетии до ... Днепр, Дунай, названными в честь главы Рода Атлантов – Дона, ...-русов получило название в честь эпического отца скифских (скифы...
...возвестил нам правду об Отце –Всевышнем и всемилостивом Боге,Об ангелах... Богов для иудеев нет,В чести закон все тот же –...засилью тьмыПо правилам достоинства и чести.До нас дошла из ...престоле, чтил родных Богов,Воздал Перуну почестей немало.Но, видимо, был...
...Ваша!Да прославится опыт Ваш!Честь и слава Вам, во Веки... вечные!Честь и хвала Вам за помощь...нашей связи, с Родом нашим Всевышнем!Со всей вселенной, со ...с Родом своим Всевышним!Слава всем Мирянам!АОМЫНЬ!!! Время Перуна. Возрождение Русского...
...демоническом мире). Наш первопредок – Бог Перун называл Тёмные силы – «чужеземцами». Поэтому...духовного состояния и, как Сотворца Всевышнего на Земле, посредством творческого ... предновогодние дни, в его честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии ...