Честь. От Перуна до Всевышнего

...Ваша!Да прославится опыт Ваш!Честь и слава Вам, во Веки... вечные!Честь и хвала Вам за помощь...нашей связи, с Родом нашим Всевышнем!Со всей вселенной, со ...с Родом своим Всевышним!Слава всем Мирянам!АОМЫНЬ!!! Время Перуна. Возрождение Русского...