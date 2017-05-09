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«Бессмертный полк» в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14:25. 9 мая 2017 Просмотров - 149 Один комментарий Опубликовал:
«Бессмертный полк» в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В эти минуты в центре Москвы начинается поистине народная акция — шествие «Бессмертный полк», объединившее миллионы людей во всем мире.

Сотни тысяч человек уже собрались в центре российской столицы, чтобы пройти шествием по Тверской улице и Красной площади, держа в руках фотографии своих дедов и прадедов, воевавших и одержавших победу в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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