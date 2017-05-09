«Бессмертный полк» в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В эти минуты в центре Москвы начинается поистине народная акция — шествие «Бессмертный полк», объединившее миллионы людей во всем мире.

Сотни тысяч человек уже собрались в центре российской столицы, чтобы пройти шествием по Тверской улице и Красной площади, держа в руках фотографии своих дедов и прадедов, воевавших и одержавших победу в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.