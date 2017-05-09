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Белый дом развяжет себе руки в Афганистане в пику России

10:59. 9 мая 2017 Просмотров - 215 Нет комментариев Опубликовал:

an1

Политическим экспертам и «диванным аналитикам» становится интересна судьба Афганистана. Превратится ли эта страна вновь в зону противостояния России и Америки или все это досужие вымыслы? Во всяком случае, после того как американцы сбросили 9-тонную неядерную бомбу в афганской провинции Нангархар и заявили о желании расширить свою военную роль в регионе, сомнения уже появились. Вряд ли Москва останется в стороне…

Советники Трампа полагают, что таким образом США получит возможность увеличить эффективность борьбы с движением «Талибан» и вернуть последних за стол переговоров. Одобрения этот план в Белом доме пока еще не получил, правда, известно, что президент США желает улучшить ситуацию в Афганистане. Вероятно, до 25 мая решение по этому вопросу будет принято (25 мая должен пройти саммит НАТО).

Что ляжет в основу новой афганской стратегии Белого дома?

Расширение полномочий для американских военных по нанесению бомбовых ударов по боевикам и снятие с американских военных советников ограничения по мобильности на полях сражений.

Другими словами, американцы желают развязать себе руки в Афганистане. Но к чему это приведет, учитывая, что уничтожить талибов – маловероятная задача? Чуть ли половина Афганистана – это талибы и их сторонники.

Бомбежки боевиков, где угодно и когда угодно? Ну, общественный резонанс администрации Трампа будет обеспечен, причем, как в самой Америке, так и в Афганистане. Американцы желают «влезть» в эту страну еще раз?

Да и опора на талибов в деле общеафганского урегулирования также сомнительна. Трудно будет договориться, если вспомнить, в Афганистане имеется то ли пять, то ли шесть группировок. Стоило бы вспомнить еще и о том, что за все время вмешательства США в афганские дела, стабильность и развитие региона по-прежнему остается недосягаемой мечтой.

США желают сохранить точку опоры в Центральной Азии после «иранского изгнания» американцев в 1979 году, когда революционное иранское правительство заявило о приостановке действия соглашения между Иранской национальной нефтяной компанией и западными ТНК. Методы, правда, подкачали, как показали последующие события.

В 1980-х гг. Рональд Рейган пытался использовать ислам как идеологическое оружие против Советского союза. ЦРУ тренировало и вооружало афганских моджахедов, их числа которых и выросли «Аль-Каида» и «Талибан». Теперь же талибы вышли из-под контроля и пожелали выдавить американцев из страны. Россия в стороне не останется по ряду причин, среди которых и желание Вашингтона сохранить военные базы в Афганистане для проецирования своего влияния и контроля на Центральную и Юго-Восточную Азию. Москва этого не потерпит.

Важно и другое. Экс-лидер движения Талибан, осуществляющий исламское правление в Афганистане, Мохаммад Акбар Ага заявил: «Мы готовы к «рукопожатию» с Россией для того, чтобы избавиться от США. История показывает, что у нас больше общего с Россией и бывшими республиками Советского Союза, чем с Европой».

Какие сложности ожидают американцев в Афганистане теперь?

Втягиваться в это противостояние Москва не намерена. Останутся только политические контакты, направленные на достижение мира и стабильности в регионе с привлечением и других заинтересованных участников (того же Ирана!). Военные же действия США способствуют только консолидации афганского общества против заокеанских агрессоров.

Что и говорить, но даже в афганской столице американцы боятся появляться без оружия. Из европейцев безоружными передвигаются только шурави. Афганцы все чаще вспоминают о том, какие отношения складывались с русскими и сколько разочарований принесли в их страну американцы. Счет не в пользу Вашингтона. Они здесь чужаки, прибывшие из-за океана. К тому же, Россия не даст разгуляться американцам в зоне своих интересов.

Метки: американские военные, афганистан, бомбардировка, россия сегодня, соединённые штаты, талибан
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