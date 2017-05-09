9 мая в Севастополе

... конфликта в Донбассе. Гуманитарная помощь, Севастополь, Крым, ДНР, ветераны, льготная ...и других мероприятий 8-9 мая является пропагандой коммунистического тоталитарного режима...Донецке и Луганске на 9 Мая является нарушением минских договоренностей. Об...