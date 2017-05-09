9 мая в Севастополе
18:52. 9 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сегодня побывал на праздновании Дня Победы в Севастополе.
Что хотелось бы отметить:
1. Народу было просто море. Ни один праздник у нас в стране не может собрать столько людей в одном месте, причем собрать без всякого принуждения – люди сами идут его отмечать по зову сердца. И это хорошо.
2. Символики было много и разной. В этом году советской было ощутимо больше, особенно за счет флагов с изображением "Ордена Великой Отечественной Войны" и реплик знамени Победы. Чисто визуально – триколорных и красных флагов было примерно поровну, далее по распространению идут флаги ВМФ СССР. Так же встретились флаги Новороссии, различных родов вооруженных сил и даже флаг Казахстана. Флаги никто специально не раздавал – в районе Ушакова их продавали с рук и каждый сам был волен решать, нужен ли ему флаг и какой именно. Флаги шли по 150-300 рублей. Многие приносили свои + жители домов на центральном кольце обильно вывешивали из окон флаги России, СССР, ВМФ СССР, знамена Победы.
3. Из персоналий видел 2 изображения Сталина (1 плакат и одна звезда) и 2-х Николаев II в самом хвосте колонны "Бессмертного полка" (один плакат и одна имперка с его изображением). Были и фотографии маршалов Победы.
4. Очень много детей в военной форме и пилотках – весьма популярны детские гимнастерки и матросская форма. Армия снова в моде.
5. По технике все достаточно стандартно – "Тигры", "Панцири", С-300, Д-30, Мста-Б, БТР-80, БТР-82, Бастион и различные грузовики. Гусеничной техники не было. Большой популярностью пользовались фотографии на БТР-82.
6. К площади Нахимова было совершенно не пробиться, примерно у ДОФа начинался живой затор, который преодолеть было практически невозможно – отсюда мораль, идти на парад надо намного раньше, чтобы занять хорошие места.
7. Ветераны войны были на трибуне рядом с зданием Зак.собрания, но и ветеранам вооруженных сил и советским офицерам граждане очень охотно кричали "Спасибо!" и поздравляли с "Победой". В колоннах так же пели песни военных лет + читали поздравительные стихи ветеранам. Так как это было неорганизовано, зачастую получалось в разнобой, зато живо и искренне.
8. "Бессмертный полк" прошел на ура – классическая живая река, которая мощно смотрится как со стороны, так и изнутри. В этом году прошел в колонне, очень духоподъемное мероприятие. При всех явных и мнимых недостатках акции, она обязательно должна продолжаться и развиваться. Главное что в ней есть – живое начало, которое идет от людей. Худшее, что с "Бессмертным полком" можно сделать, превратить его в казенное патриотическое мероприятие или пытаться искусственно приватизировать его идеологическую составляющую. Пока что – это прежде всего народная акция и хотелось бы, чтобы так оно и оставалось.
9. На праздновании встретил немало друзей и знакомых, как участвовавших в Крымской Весне, так и приехавших с Донбасса, в том числе и с оккупированных территорий. Для них, после Украины, празднование в Севастополе как глоток свежего воздуха, после затхлой атмосферы террора и оккупации. Им я могу лишь пожелать освобождения, чтобы они и в своих городах имели возможность праздновать День Победы.
10. В целом, впечатления очень позитивные, несмотря на все попытки представить 9 мая, как казенное или показушное мероприятие, на деле можно видеть, насколько глубоко память о войне сидит в каждом из нас и как выходя на совместное празднование, люди не просто дежурно несут фотографии или плакаты, а общаются, вспоминают своих предков, обсуждают нашу историю. И это еще одно великое наследие Победы – даже спустя десятилетия, она продолжает объединять нас. И за этот подарок, спасибо всем, кто ковал нашу Победу – Сталину и военно-политическому руководству страны, солдатам и матросам, офицерам и генералам, пограничникам и сотрудникам органов безопасности, труженикам тыла и всем тем, кто в тылу и на фронте, сначала остановил нашествие немцев, а затем погнал врага назад до самого его логова. Именно их подвигом мы гордимся в этот день и пока мы помним, мы действительно являемся потомками Великой Победы.
Далее фотографии. Если что, не судите строго, я пока только учусь снимать, поэтому делайте поправку на мой любительский уровень.
Без НКВД никуда.
Точка сбора на "Бессмертный полк" у памятника Комсомольцам.
Далее шла колонна военной техники.
Точка сбора колонн офицеров и ветеранов.
Приятно было увидеть флаги Новороссии.
Затор у ДОФа.
Сталин.
И его маршалы.
Пронесли портреты при проходе колонны Союза Советских Офицеров.
А это те, без кого нашего праздника в Севастополе могло и не быть. Севастопольская самооборона 2014 года.
Некоторые из этих людей воевали и на Донбассе, где вели войну уже с современным фашизмом.
Плюс видео прохождения войск гарнизона и "Бессмертного полка".
Парад войск Севастопольского гарнизона.
"Бессмертный полк" в Севастополе.
С праздником Севастополь! С Днем Освобождения! С Днем Победы!
1. Парад Победы в Москве – http://colonelcassad.livejournal.com/340
2. День Победы в Новороссии и на Украине – http://colonelcassad.livejournal.com/340
3. День Победы в Монголии – http://dambiev.livejournal.com/815576.ht
4. День Победы в Бурятии – http://dambiev.livejournal.com/815359.ht
5. День Победы в Шверине – http://russkoepole.de/ru/proekty/bessmer
6. День Победы в Новосибирске – http://info.sibnet.ru/article/518858/
7. День Победы в Минске – https://people.onliner.by/2017/05/09/pob
Источник: colonelcassad.livejournal.com