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9 мая в Новороссии и на Украине

16:24. 9 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Празднование 9 мая в Новороссии и на Украине.


Донецк


Луганск


Донецк


"Бессмертный полк" в Донецке.


"Бессмертный полк" в Луганске.


9 мая 2014 года. Донецк. Они были первыми.


9 мая 2017 года. Донецк. От ополчения к армии.

















































А это уже Украина, чтобы лучше была понятна разница, между нормальным государством и фашистским.

Харьков.





Николаев





Одесса







Днепропетровск







Запорожье.





Киев







Собственно, даже в праздновании одного конкретного исторического события, наглядно видно неустранимое различие между народными республиками и нынешней Украиной, которая скорее ассоциирует себя с проигравшими странами оси, нежели с странами-победительницами. Тем ценнее поступок тех людей, кто несмотря на тактику террора и запугивания, не побоялся выйти отметить День Победы на бандеровской Украине, вспомнив тех, кто на самом деле одержал Победу.
Ну а ДНР и ЛНР лишний раз показывают, что они остаются при всех их внутренних проблемах, островками адекватности, которые выглядят большее рельефно, на фоне того, что происходит на Украине.

Жителей ДНР и ЛНР и их защитников с праздником! Так же с праздником всех адекватных жителей Украины!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, днепропетровск, ДНР, донецк, Киев, лнр, Луганск, николаев, Новороссия, одесса, Украина
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