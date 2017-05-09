9 мая в Новороссии и на Украине
16:24. 9 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Празднование 9 мая в Новороссии и на Украине.
Донецк
Луганск
Донецк
"Бессмертный полк" в Донецке.
"Бессмертный полк" в Луганске.
9 мая 2014 года. Донецк. Они были первыми.
9 мая 2017 года. Донецк. От ополчения к армии.
А это уже Украина, чтобы лучше была понятна разница, между нормальным государством и фашистским.
Харьков.
Николаев
Одесса
Днепропетровск
Запорожье.
Киев
Собственно, даже в праздновании одного конкретного исторического события, наглядно видно неустранимое различие между народными республиками и нынешней Украиной, которая скорее ассоциирует себя с проигравшими странами оси, нежели с странами-победительницами. Тем ценнее поступок тех людей, кто несмотря на тактику террора и запугивания, не побоялся выйти отметить День Победы на бандеровской Украине, вспомнив тех, кто на самом деле одержал Победу.
Ну а ДНР и ЛНР лишний раз показывают, что они остаются при всех их внутренних проблемах, островками адекватности, которые выглядят большее рельефно, на фоне того, что происходит на Украине.
Жителей ДНР и ЛНР и их защитников с праздником! Так же с праздником всех адекватных жителей Украины!
Источник: colonelcassad.livejournal.com