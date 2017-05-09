Жителей ДНР и ЛНР и их защитников с праздником! Так же с праздником всех адекватных жителей Украины!

Празднование 9 мая в Новороссии и на Украине.ДонецкЛуганскДонецк"Бессмертный полк" в Донецке."Бессмертный полк" в Луганске.9 мая 2014 года. Донецк. Они были первыми.9 мая 2017 года. Донецк. От ополчения к армии.А это уже Украина, чтобы лучше была понятна разница, между нормальным государством и фашистским.Запорожье.Собственно, даже в праздновании одного конкретного исторического события, наглядно видно неустранимое различие между народными республиками и нынешней Украиной, которая скорее ассоциирует себя с проигравшими странами оси, нежели с странами-победительницами. Тем ценнее поступок тех людей, кто несмотря на тактику террора и запугивания, не побоялся выйти отметить День Победы на бандеровской Украине, вспомнив тех, кто на самом деле одержал Победу.Ну а ДНР и ЛНР лишний раз показывают, что они остаются при всех их внутренних проблемах, островками адекватности, которые выглядят большее рельефно, на фоне того, что происходит на Украине.

Источник: colonelcassad.livejournal.com