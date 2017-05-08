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Хор Турецкого в Берлине: «День Победы», «Смуглянка» и «Катюша» на немецком (ВИДЕО)

07:00. 8 мая 2017 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал:
Хор Турецкого в Берлине: «День Победы», «Смуглянка» и «Катюша» на немецком (ВИДЕО) | Русская весна

Хор Турецкого исполнил песни Победы на центральной площади Берлина Жандарменмаркт, со сцены прозвучали «Смуглянка», «Три танкиста», а знаменитую «Катюшу», как реверанс жителям города, исполнили на немецком языке.

Хору Турецкого повезло — как раз в день концерта хмурое небо Берлина просветлело, и городом завладело практически летнее тепло.

Зрители, желающие послушать известный российский коллектив, заполнили все пространство самой красивой площади немецкой столицы, Жандарменмаркт.

Те, кому не хватило места в зрительном зале прямо под открытым небом, расположились на ступеньках Концертного зала.

Художественный руководитель хора Михаил Турецкий просил публику не стесняться и пошуметь — и российские, и немецкие зрители с готовностью реагировали на этот призыв и пели вместе с хором.

Большая мечта

Турецкий рассказал, что спеть песни Победы в центре Берлина было его большой мечтой. Он знает их с детства, и пел их вместе со своим отцом.

«Мой отец участник прорыва Ленинградской блокады, участвовал во взятии Берлина и пришел оттуда в Москву пешком. Он всегда считал себя счастливчиком, так как по статистике только три призывника из 100, призванные на фронт в 1941 году, вернулись домой. Истории и песни военного времени всегда были постоянным фоном в наших отношениях», — сказал Турецкий.

Спеть «Катюшу» и «Три танкиста» в самом центре Берлина казалось нереальной затеей.

Однако, как рассказал посол РФ в ФРГ Владимир Гринин, согласование концерта прошло без лишних проволочек, и Сенат Берлина оказал организаторам полную поддержку. При этом Турецкий признался, что получение официального документа заняло несколько месяцев, и он до конца сомневался, что эту масштабную инициативу все-таки удастся осуществить.

«Благодаря усилиям посольства и компании Kartina.tv бургомистр города дал нам это разрешение», — подчеркнул глава коллектива.

Хрупкий мир

Гринин заметил, что немцы осознают историческую ответственность за события, которые поставили Европу на грань катастрофы.

«Отношения между Россией и Германией переживают не лучшие времена, к сожалению, можно сказать, что они проходят проверку на прочность.

Столь масштабный культурный гуманитарный проект внесет существенный вклад в дело взаимопонимания между нашими странами, поможет понять друг друга и стать ближе», — пояснил он.

Турецкий же подчеркнул, что коллектив приехал в Берлин не «бряцать оружием», и, по его мнению, современные немцы не могут отвечать за ошибки своих дедов и прадедов, с ними надо выстраивать новые отношения.

«Мы хотим захватить как можно большее количество людей, атмосферу дружбы и ощущений между нашими странами. Наш мир очень хрупок, и, мне кажется, вот такая акция дает один из новых импульсов, который возможен через объединение, это мост дружбы», — уточнил Турецкий.

Катюша на немецком

Как отметил директор компании Kartina.tv, соорганизатора концерта, Андрей Райх, На этом концерте идет речь не только о таком важном для каждого россиянина дне, как День Победы, но и о том, как страны объединяются под мирным небом в наши дни.

«Уверен, концерт Хора Турецкого понравится не только российским зрителям, но также будет интересен местному населению, которое сможет лучше познакомиться с творчеством российских исполнителей и нашей культурой», — добавил он.

Турецкий рассказал, что коллектив хочет исполнить песни о войне, мире, подвиге любви, а также песни поколения победителей, которые «берут ростки в эмоциональном настрое, связанном с войной».

«На территории, где не все понимают нашу культуру, есть ограничения, но у нас есть город, есть космос, который существует вокруг Берлина, атмосфера взаимопонимания и добра, культурный мост.

Нужен материал, который понимают люди и других национальностей», — подчеркнул руководитель коллектива.

И он остался верен своим словам. Со сцены прозвучали как и военные песни — «Темная ночь», «День Победы», «Белорусский вокзал», «Пилоты», — так и известные русские хиты «Ваше благородие», «Смуглянка» и отрывки из немецкой оперы. Особым реверансом в адрес жителей Берлина стало исполнение знаменитой «Катюши» на немецком языке.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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