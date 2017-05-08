Выборы во Франции. Итоги

Итоговые результаты 2-го тура президентских выборов во Франции от МВД Франции. Итоговый расклад 66 на 34 в пользу Макрона при явке 74,6%.Расклад по департаментам.Сопоставление карты электоральной поддержки Ле Пен и с картой уровня безработицы.Стоит заметить, что Ле Пен не смогла завоевать полную поддержку недовольного рабочего класса Франции, чья поддержка распределилась между Ле Пен и Меланшоном.Правые на выборах президента Франции. За 15 лет позиции "Национального Фронта" конечно усилились практически в 2 раза, но этого все же недостаточно для победы.В этом плане, если бы не скандал с Фийоном, то при наличии во 2-м туре республиканского кандидата, именно он скорее бы стал президентом, но во 2-й тур вышла Ле Пен и мы увидели уже традиционное объединение других партий против "Национального Фронта", которому в рамках легальной французской политики практически не с кем блокироваться. Так что результат у Макрона получился в значительной степени закономерным, повторившего несколько менее убедительно схему выборов 2002 года, когда тогдашний лидер "Национального Фронта" Жан-Мари Ле Пен потерпел сокрушительное поражение от Жака Ширака.

Источник: colonelcassad.livejournal.com