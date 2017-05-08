В Китае придумали «долбилку» для мести шумным соседям по квартире

В Китае придумали электронную «долбилку» для мести шумным соседям по квартире. Стоимость устройства не превышает 500 рублей.

«Долбилка» становится все популярнее на внутреннем китайском рынке, что говорит о повсеместном существовании данного типа проблемы, когда соседи ведут себя нехорошо и очень шумят, не давая возможности насладиться тишиной. Это не только проведение ремонта с использованием дрели, перфоратора, бетономешалки, отбойного молотка, но и шалости невинных детишек, прыгающих и разъезжающих на самокатах по деревянному полу, без устали орущих на всю катушку.

Для того, чтобы отомстить соседям по квартире за отсутствие совести и тишины, необходимо закрепить долбилку на стене или потолке, выставить настройки и нажать кнопочку пуск. Одной серии таких воспитательных мероприятий становится, как правило, достаточно, чтобы вразумить даже самых «упоротых» шумных квартирантов. К сожалению, на территории России «долбилка» пока не продается. Может через несколько месяцев, когда внутренний спрос в Китае будет полностью удовлетворен, производители устройства начнут экспорт в другие страны.

Источник: http://www.vladtime.ru/computers/571610 ©