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В Китае придумали «долбилку» для мести шумным соседям по квартире

09:36. 8 мая 2017 Просмотров - 297 2 коммент. Опубликовал:

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В Китае придумали электронную «долбилку» для мести шумным соседям по квартире. Стоимость устройства не превышает 500 рублей.

 

«Долбилка» становится все популярнее на внутреннем китайском рынке, что говорит о повсеместном существовании данного типа проблемы, когда соседи ведут себя нехорошо и очень шумят, не давая возможности насладиться тишиной. Это не только проведение ремонта с использованием дрели, перфоратора, бетономешалки, отбойного молотка, но и шалости невинных детишек, прыгающих и разъезжающих на самокатах по деревянному полу, без устали орущих на всю катушку.

 

Для того, чтобы отомстить соседям по квартире за отсутствие совести и тишины, необходимо закрепить долбилку на стене или потолке, выставить настройки и нажать кнопочку пуск. Одной серии таких воспитательных мероприятий становится, как правило, достаточно, чтобы вразумить даже самых «упоротых» шумных квартирантов. К сожалению, на территории России «долбилка» пока не продается. Может через несколько месяцев, когда внутренний спрос в Китае будет полностью удовлетворен, производители устройства начнут экспорт в другие страны. 

 

Источник: http://www.vladtime.ru/computers/571610 ©

Метки: изобретения, Китай, необычное
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2 коммент.»

  • 3305 2097
    Михан 8 мая 2017 в 10:09 Ссылка Пометить
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    Переезжайте в личные дома и проблема с шумными соседями исчезнет сама собой, появится новая -шумная соседская собака. От собак помогают китайские петарды.

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      Ирик Рахимов Михан 8 мая 2017 в 14:40 Ссылка Пометить
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      …шумная соседская собака, банды горе-шашлычников, радио *Шансон*, предрассветные триммеристы, гонки на снегоходах и квадриках и т.д. И да! Петарды и салюты! Личный дом…..

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