Сводки от ополчения Новороссии 08 мая 2017

Боевики «Азова» проводят зачистки сторонников ДНР на Донбассе

Разведкой ДНР установлено, что на подразделение украиснкого националистического полка «Азов», в н.п. Красногоровка и Марьинка возложена задача проведения «зачистки» указанных населенных пунктов от лиц, подозреваемых в содействии вооруженным силам ДНР.

Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Данный факт показывает, что Украина продолжает подготовку к активным боевым действиям и проводит зачистку местного населения, которые выражают недовольство в адрес украинской власти на подконтрольной Украине территории», — сказал Басурин.

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ВСУ за сутки 43 раза нарушили перемирие в ДНР — Басурин

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Из них двадцать три зафиксированы на Донецком направлении, в том числе обстрелам подверглись районы н.п. Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Веселое, Жабичево, Спартак, Ясное, Докучаевск, аэропорта, Петровский и Кировский районы г. Донецк. На данном направлении военные преступники из 46 одшбр, 72 и 92 омбр выпустили по территории Республики девяносто мин калибром 120 и 82- мм и три выстрела из танка. В результате обстрела Кировского района г. Донецк ранение получил один мирный житель – Мошкин Роман Николаевич 1974 г.р. и повреждены четыре жилых дома, также повреждены два жилых дома в н.п. Минеральное.

На Мариупольском направлении зафиксировано пятнадцать нарушений. С позиций 36 обр МП противник выпустил по районам н.п. Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Саханка и Октябрь тридцать три мины из минометов различного калибра и двести тридцать пять снарядов из ручных и автоматических гранатометов.

Районы н.п. Горловка, Верхнеторецкое и Зайцево подвергались обстрелам со стороны противника из стрелкового вооружения», — говорится в заявлении Басурина.

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Покушение на главу ДНР: диверсанты заложили шесть зарядов

На месте покушения на главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко работают сапёры и представители спецслужб ДНР, пишет Лайф.

Специалисты изучают типы взрывных устройств, их мощность и ведут поиск диверсантов, что могли их установить.

По данным сапёров, всего диверсанты установили шесть зарядов: четыре были зарыты в землю, два установлены на близстоящих к дороге деревьях. Взрывные устройства содержали поражающие элементы. Но этот факт, как и то, что все заряды были подорваны одновременно, не принесли никакого вреда военнослужащим и главе ДНР. Кортеж Александра Захарченко не доехал до зоны поражения 150 метров.

Ранее сообщалось, что в ДНР произошло два взрыва на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила», куда должен приехать глава республики Александр Захарченко. По предварительным данным, взрыв произошел в результате дистанционного подрыва взрывных устройств диверсантами.

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ДНР: уничтожена украинская ДРГ в районе Красного Партизана

Карта обстрелов Украиной и столкновений в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики. Ночь-утро 8 мая 2017 года.

— район н.п. Саханка, 18:40, 7 мая. 07:00, 8 мая;

— район н.п. Докучаевск, 16:08, 7 мая;

— Донецк, Петровский район, 19:01, 7 мая;

— н.п. Старомихайловка, 18:35, 7 мая;

— Донецк (Вольво-Центр) 22:10;

— Спартак, 22:15;

— ЯБП (промзона) 22:16;

— г. Донецк АП, 05:30, 8 мая;

— уничтожена украинская ДРГ в районе Красного Партизана, 10:46, 8 мая;

Украинский агрессор продолжает устраивать провокации и грубо нарушать Минские соглашения.

Источник — MilitaryMaps

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За минувшую ночь обстрелами ВСУ повреждено 8 жилых домов и электролинии

Жилые дома на территории ДНР получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских военных минувшей ночью. «Ночью обстрелами украинских боевиков повреждены четыре дома в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. Повреждения получили еще два дома в селе Минеральное Ясиноватского района», — сообщили ДАН в оперативном командовании Республики. В свою очередь, глава администрации Ясиноватой Олег Моргун в беседе с ДАН сообщил, что по селу Минеральное ВСУ открыли огонь накануне около 22 часов. Прямым попаданием жилое здание по улице Ленина, 5 — уничтожено, в доме № 3 повреждено остекление. Позднее власти поселка Александровка на юго-западной окраине столицы сообщили о повреждениях еще двух жилых домов по улицам Челюскинцев и Кирова. «Огонь велся с крупнокалиберного пулемета», — сказал глава администрации поселка Константин Чалый. Кроме этого на юге Донецкой Народной Республики зафиксированы повреждения линий электропередачи. Это произошло вечером 7 мая. После обстрела порядка 120 жителей села Коминтерново остались без света. В настоящее время бригады выехали на место аварии для восстановительных работ. Напомним, что за прошедшие сутки украинская армия нарушила режим прекращения огня 43 раза, под огнем оказались 12 населенных пунктов страны. Читайте также: О чем гудят активы Ахметова? — о промышленности Донбасса и внешнем управлении

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Посвящается «Гиви». Роман Разум, ансамбль «Новороссия»

Новый клип из хроники легендарного комбата «Сомали» Михаила Толстых «Гиви» на новую песню ансамбля «Новороссия».

В дни празднования годовщины Великой Победы над фашистами, мы гордимся героями нашего времени, героями Донбасса!

Стихи — Ирина Цветкова, музыка — Роман Разум.

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ВСУ обстреляли окраины Ясиноватой в ДНР

Два дома повреждено в результате обстрела села Минеральное в пригороде Ясиноватой в результате обстрела.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«Вечером был обстрел села Минеральное. По Ленина, 5 было прямое попадание в кровлю, дом сгорел. По улице Глинина попадание рядом с домом, повреждено остекление», — сказали в мэрии.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Теракт в ДНР: Охрана Захарченко прокомментировала покушение на главу республики

Охрана Александра Захарченко знала о том, что готовится покушение на главу ДНР. Об этом пишет Лайф со ссылкой на администрацию ДНР.

«Охрана Захарченко знала, что готовится покушение на главу ДНР», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР произошло два взрыва на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила», куда должен приехать глава республики Александр Захарченко. По предварительным данным, взрыв произошел в результате дистанционного подрыва взрывных устройств диверсантами.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В ДНР назвали терактом взрывы по дороге на «Саур-Могилу», куда ехал Захарченко

В руководстве Донецкой Народной Республики назвали терактом прогремевшие у «Саур-Могилы» взрывы, куда должен был прибыть сегодня глава республики Александр Захарченко, пишет Лайф.

В настоящий момент на месте происшествия работают специальные службы ДНР, часть автодорог перекрыты.

Ранее сообщалось, что в ДНР произошло два взрыва на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила», куда должен приехать глава республики Александр Захарченко. По предварительным данным, взрыв произошел в результате дистанционного подрыва взрывных устройств диверсантами.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В ДНР прогремело два взрыва на трассе к Саур-Могиле

На территории Донецкой Народной Республики произошло два взрыва на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила», куда должен приехать глава республики Александр Захарченко.

Как сообщает RT, на единственной дороге к мемориалу произошли взрывы за несколько минут до проезда колонну с журналистами. Также ожидалось прибытие кортежа Захарченко.

В результате инцидента никто не пострадал. Участок автотрассы перекрыт.

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Боевики «АТО» 11 раз нарушили перемирие в ЛНР за сутки

Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел и Калиново и Сокольники.

Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Дарья Морозова: Украина сорвала процесс верификации военнопленных

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных, который проводился представителями ДНР. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

«Украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации», — сказала омбудсмен ДНР, которая встретила группу представителей Республики, участвовавших в процессе верификации, на контрольно-пропускном пункте «Марьинка» к западу от Донецка.

Она пояснила, что в соответствии с достигнутой договоренностью процесс верификации должен был касаться как лиц, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы, так и тех, кто остается на свободе, но лишен возможности выехать на подконтрольную властям ДНР территорию. Между тем сегодня украинская сторона заявила, что процесс верификации в пенитенциарных учреждениях завершен, а возможности пообщаться с теми, кто не помещен под стражу, представители Республики не получат.

Морозова подчеркнула, что таким образом процесс верификации фактически сорван.

«Без этого 15-го числа (на встрече в Минске – ред.) не будет обсуждаться обмен пленными «всех на всех», — резюмировала уполномоченный. — К сожалению, без полной верификации процесс продвигаться не будет».

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Возврат

В ЛНР прошла передача убитых украинских военных, которые погибли в ходе уничтожения ДРГ ВСУ на Дебальцевском направлении.Плюс более полная версия видео с телефона одного из убитых.Плюс еще пара интересных роликов.Видео с учений армии ДНР.Батальон "Спарта" готовит эксперементальную спецроту.Большое видео от Лайфа (более полутора часов)Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке.

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ВСУ обстреляли поселок Фрунзе, тяжело ранена женщина

ВСУ сегодня днем обстреляли поселок городского типа Фрунзе, мирная жительница получила ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. «По данным Народной милиции и Генеральной прокуратуры ЛНР, утром 7 мая украинские нацбатальоны открыли огонь по мирным жителям поселка Фрунзе. В результате обстрела пострадал один человек, это 49-летняя жительница, проживающая по адресу: поселок Фрунзе, ул. Ялтинская, 18», — говорится в сообщении. «В момент обстрела женщина вела в дом с огорода своего мужа-инвалида. Снаряд упал около огорода. Женщина получила тяжелые ранения, а именно: открытый перелом правого предплечья, минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног. Пострадавшая доставлена в больницу в Кировске», — рассказали в Народной милиции. «На место выехал прокурор Славяносербского района и следователи полиции для осмотра места происшествия. Повреждений гражданской инфраструктуры нет», — отмечается в сообщении. Читайте также: Сводка из ДНР: Позиционные бои и 8400 дезертиров из ВСУ (ВИДЕО)

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